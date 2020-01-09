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В МОК заявили, что будут рассматривать вопрос об участии России в ОИ-2020 после решения CAS

© Fabrice Coffrini AFP


Представитель Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что вопрос об участии российских спортсменов в Олимпиаде-2020 в Токио не будет рассматриваться до окончательного решения в Спортивном арбитражном суде (CAS), сообщает RT.

«Мы будем ждать вердикта CAS, прежде чем заниматься этим вопросом», — цитирует Адамса Reuters.

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) отстранил Россию от участия в крупных международных турнирах на четыре года. Российская сторона не согласилась с подобным решением и обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Ранее сообщалось, что WADA ещё не отправило уведомление о споре с РУСАДА в CAS.
russian.rt.com
Категории: спорт, чп и криминал
Ключевые слова: Россия, олимпиада, допинг, ВАДА, МОК, отстранение
География: Россия
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добавлена сегодня, 9 января, 11:00

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