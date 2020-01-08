Замминистра финансов Литвы по личным причинам отказалась быть советником У. фон дер Ляйен СМИ 🔊 Воспроизвести Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен



Заместитель министра финансов Литвы Мигле Тускене по личным причинам отказалась быть советником председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по экономическим вопросам, сообщил в среду портал 15min.lt



"Я получала приглашение, но по личным обстоятельствам его не приняла", – сказала вице-министр порталу 15min. Она не раскрыла, какие это обстоятельства.



В ноябре прошлого года Минфин сообщил, что М. Тускене была приглашена присоединиться к команде избранной председателем Еврокомиссии У. фон дер Ляйен в качестве советника по экономическим вопросам.



48-летняя М. Тускене работает вице-министром с августа 2017 года, ранее она была атташе по финансовым вопросам в представительстве Литвы при Евросоюзе. Заместитель министра финансов Литвы Мигле Тускене по личным причинам отказалась быть советником председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по экономическим вопросам, сообщил в среду портал 15min.lt"Я получала приглашение, но по личным обстоятельствам его не приняла", – сказала вице-министр порталу 15min. Она не раскрыла, какие это обстоятельства.В ноябре прошлого года Минфин сообщил, что М. Тускене была приглашена присоединиться к команде избранной председателем Еврокомиссии У. фон дер Ляйен в качестве советника по экономическим вопросам.48-летняя М. Тускене работает вице-министром с августа 2017 года, ранее она была атташе по финансовым вопросам в представительстве Литвы при Евросоюзе. BNS Категории: экономика, в Европе Ключевые слова: советник, еврокомиссар, кандидат, отказ География: Литва — статья прочитана 108 раз Комментарии