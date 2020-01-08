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Замминистра финансов Литвы по личным причинам отказалась быть советником У. фон дер Ляйен СМИ

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен


Заместитель министра финансов Литвы Мигле Тускене по личным причинам отказалась быть советником председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по экономическим вопросам, сообщил в среду портал 15min.lt

"Я получала приглашение, но по личным обстоятельствам его не приняла", – сказала вице-министр порталу 15min. Она не раскрыла, какие это обстоятельства.

В ноябре прошлого года Минфин сообщил, что М. Тускене была приглашена присоединиться к команде избранной председателем Еврокомиссии У. фон дер Ляйен в качестве советника по экономическим вопросам.

48-летняя М. Тускене работает вице-министром с августа 2017 года, ранее она была атташе по финансовым вопросам в представительстве Литвы при Евросоюзе.
BNS
Категории: экономика, в Европе
Ключевые слова: советник, еврокомиссар, кандидат, отказ
География: Литва
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добавлена сегодня, 8 января, 18:15

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