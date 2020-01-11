Загрузка... В ожидании провала: в прокат выходят фильмы «киножуликов» 🔊 Воспроизвести



Пока в Америке вручают «Золотые глобусы», в России свой успешный прокат продолжает картина «Холоп», ставшая одной из немногих отечественных лент, собравших более 1 млрд рублей. Причём на это ей потребовалась всего неделя. Впрочем, успешный период российского кинопроката скоро может закончиться. Приближаются дни, когда в кинотеатрах окажутся картины студий-«киножуликов», как назвал их министр культуры Владимир Мединский. Это компании, получившие господдержку на производство фильмов, но так и не вернувшие средства. Речь идёт о сотнях миллионов рублей. Пока в Америке вручают «Золотые глобусы», в России свой успешный прокат продолжает картина «Холоп», ставшая одной из немногих отечественных лент, собравших более 1 млрд рублей. Причём на это ей потребовалась всего неделя. Впрочем, успешный период российского кинопроката скоро может закончиться. Приближаются дни, когда в кинотеатрах окажутся картины студий-«киножуликов», как назвал их министр культуры Владимир Мединский. Это компании, получившие господдержку на производство фильмов, но так и не вернувшие средства. Речь идёт о сотнях миллионов рублей. NEWS.ru выяснял, почему компании, не вернувшие бюджетные деньги, всё ещё получают от государства средства на съёмку кино. «Доска позора»



О «киножуликах» Мединский заявил на встрече с выпускниками ВГИКа в октябре 2019.



У нас будет в открытом доступе «доска позора», где будут фильмы, которые, получив государственные деньги, либо не вернули возвратную часть, либо вообще ничего не сняли, — сказал Мединский.



Министр добавил, что на всеобщее обозрение будут выставлены и фамилии лиц, которые имеют отношение к производству провальной картины. Мединский заверил, что те, кто будут числиться в списке, не смогут получить поддержку, пока не рассчитаются с долгами перед государством.



Это те «киножулики», которые дискредитируют отрасль и не дают эффективным продюсерам нормально работать, — заключил министр.



«Доска позора» действительно появилась на сайте Минкульта, правда, почему-то без фамилий. Однако странности на этом не заканчиваются. На этом же сайте Министерства культуры есть перечень проектов, которые в настоящий момент в разработке. Среди них немало компаний с «доски позора». Так, например, первым же в «чёрном списке» стоит ООО «МЕДИА АРТ СТУДИО» с проектом «Герой (музыка на льду)». Учреждённый правительством РФ Фонд кино выделил на него 110 млн рублей. Долг этой компании — 74 933 277 руб. Также в настоящее время «МЕДИА АРТ СТУДИО» заканчивает работу над фильмом «Выжившая» об оказавшихся у террористов детях. Согласно «КиноПоиску», кино должно было выйти ещё в прошлом году. Однако в ноябре 2019 СМИ сообщали, что съёмки ещё идут в Астраханской области и что недавно площадку покинул режиссёр фильма Андрей Соколов, но картина всё равно должна выйти, теперь уже без него. На это кино Минкульт выделил 43 млн руб.







Другая фирма — ООО «Кинокомпания Спутник». На их фильм «Танцы на высоте» Фонд кино выделил 10 млн рублей возвратных и 20 млн — безвозвратных. При этом долг студии перед государством уже 30 млн рублей за фильм «Ночные стражи». «Танцы на высоте» должны выйти уже в этом году. Подобных примеров, если судить по сайту Министерства культуры, ещё много.



141 убыточный фильм



Напомним, Владимир Мединский стал министром культуры в 2012 году. Иными словами, на создание «доски позора» и запрета выделять миллионы рублей провальным кинокомпаниям потребовалось семь лет. Да ещё оказывается и запрет — всего лишь декларация благих намерений, а на деле средства проштрафившимся киношникам продолжали выделяться. NEWS.ru направил запрос в Минкульт по этому поводу, но там не смогли ответить к моменту выхода статьи.



Добавим, в 2019-м на ресурсе «Проект. Медиа» вышло исследование, согласно которому из 160 фильмов, получивших за последние шесть лет поддержку от государства, в прокате окупились только 19. Таким образом, 141 фильм оказался убыточным. На начало 2019 года в списке должников Фонда кино значились 24 студии с общей суммой долга в 739 млн рублей. В комментариях к исследованию специалисты указывали, что для части продюсерских компаний государственная поддержка уже давно является не средством, а целью. Таким образом они зарабатывают в процессе производства, перераспределяя или расходуя нецелевым образом средства, выделенные на съёмки фильма. Также о данной ситуации знают правоохранительные органы. Только 2018 году было открыто три дела по факту хищения средств, выделенных Фондом кино. О «киножуликах» Мединский заявил на встрече с выпускниками ВГИКа в октябре 2019.У нас будет в открытом доступе «доска позора», где будут фильмы, которые, получив государственные деньги, либо не вернули возвратную часть, либо вообще ничего не сняли, — сказал Мединский.Министр добавил, что на всеобщее обозрение будут выставлены и фамилии лиц, которые имеют отношение к производству провальной картины. Мединский заверил, что те, кто будут числиться в списке, не смогут получить поддержку, пока не рассчитаются с долгами перед государством.Это те «киножулики», которые дискредитируют отрасль и не дают эффективным продюсерам нормально работать, — заключил министр.«Доска позора» действительно появилась на сайте Минкульта, правда, почему-то без фамилий. Однако странности на этом не заканчиваются. На этом же сайте Министерства культуры есть перечень проектов, которые в настоящий момент в разработке. Среди них немало компаний с «доски позора». Так, например, первым же в «чёрном списке» стоит ООО «МЕДИА АРТ СТУДИО» с проектом «Герой (музыка на льду)». Учреждённый правительством РФ Фонд кино выделил на него 110 млн рублей. Долг этой компании — 74 933 277 руб. Также в настоящее время «МЕДИА АРТ СТУДИО» заканчивает работу над фильмом «Выжившая» об оказавшихся у террористов детях. Согласно «КиноПоиску», кино должно было выйти ещё в прошлом году. Однако в ноябре 2019 СМИ сообщали, что съёмки ещё идут в Астраханской области и что недавно площадку покинул режиссёр фильма Андрей Соколов, но картина всё равно должна выйти, теперь уже без него. На это кино Минкульт выделил 43 млн руб.Другая фирма — ООО «Кинокомпания Спутник». На их фильм «Танцы на высоте» Фонд кино выделил 10 млн рублей возвратных и 20 млн — безвозвратных. При этом долг студии перед государством уже 30 млн рублей за фильм «Ночные стражи». «Танцы на высоте» должны выйти уже в этом году. Подобных примеров, если судить по сайту Министерства культуры, ещё много.Напомним, Владимир Мединский стал министром культуры в 2012 году. Иными словами, на создание «доски позора» и запрета выделять миллионы рублей провальным кинокомпаниям потребовалось семь лет. Да ещё оказывается и запрет — всего лишь декларация благих намерений, а на деле средства проштрафившимся киношникам продолжали выделяться. NEWS.ru направил запрос в Минкульт по этому поводу, но там не смогли ответить к моменту выхода статьи.Добавим, в 2019-м на ресурсе «Проект. Медиа» вышло исследование, согласно которому из 160 фильмов, получивших за последние шесть лет поддержку от государства, в прокате окупились только 19. Таким образом, 141 фильм оказался убыточным. На начало 2019 года в списке должников Фонда кино значились 24 студии с общей суммой долга в 739 млн рублей. В комментариях к исследованию специалисты указывали, что для части продюсерских компаний государственная поддержка уже давно является не средством, а целью. Таким образом они зарабатывают в процессе производства, перераспределяя или расходуя нецелевым образом средства, выделенные на съёмки фильма. Также о данной ситуации знают правоохранительные органы. Только 2018 году было открыто три дела по факту хищения средств, выделенных Фондом кино. Загрузка... news.ru Категории: общество, культура, в России Ключевые слова: финансирование, кино, минкульт География: Россия — статья прочитана 193 раза Комментарии