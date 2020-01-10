Семейный бизнес из ФРГ предпочитает работать с Россией вместо Турции и Китая 🔊 Воспроизвести Российское предприятие немецкого производителя строительный материалов Knauf. Фото из архива



Россия привлекает немецкий бизнес больше других стран с переходной экономикой благодаря налогообложению, наличию образованных кадров и невысоким расходам на энергию, выяснили эксперты ZEW, сообщает Россия привлекает немецкий бизнес больше других стран с переходной экономикой благодаря налогообложению, наличию образованных кадров и невысоким расходам на энергию, выяснили эксперты ZEW, сообщает DW Россия является наиболее привлекательным государством для немецкого семейного бизнеса среди стран с переходной экономикой. Это следует из исследования, проведенного Центром европейских экономических исследований (ZEW). Его результаты были обнародованы во вторник, 7 января.



Слабость России - в обеспечении правопорядка



Эксперты отнесли к сильным сторонам России наличие образованного персонала, невысокие расходы на энергию, а также сферы налогообложения и регулирования. При этом авторы исследования отметили "автократические тенденции", из-за которых Россия продемонстрировала слабые результаты в областях обеспечения правопорядка и соблюдения имущественных прав.



Турция и Китай лишь немногим отстали от России в рейтинге ZEW. Так, Турция многое сделала, чтобы повысить свою привлекательность для инвесторов, считают эксперты. Они положительно оценивают налоговую сферу и либеральное регулирование, а также наличие образованной рабочей силы.



Китай, в свою очередь, жестко борется с преступностью и коррупцией, говорится в исследовании. Однако дефицит образованных кадров и относительно низкая производительность труда в условиях сравнительно высоких зарплат помешали КНР занять более высокие позиции.



"Многие страны с переходной экономикой за прошедшие годы предприняли большие усилия, чтобы стать более конкурентоспособными", - заявил член правления Фонда "Семейные предприятия" профессор Райнер Кирхдёрфер (Rainer Kirchdörfer). По его словам, демонстрация дальнейшего прогресса в экономике "в соответствии с демократией, правами человека и принципом верховенства права" - в интересах этих государств. Подобный подход создает наилучшую основу для стабильных деловых отношений, добавил Кирхдёрфер. dw.com Категории: экономика, в мире Ключевые слова: Германия, Россия, бизнес, Китай, Турция — статья прочитана 131 раз Комментарии