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Правительство Литвы – за увеличение полномочий ЦБ в оценке банковских сделок



В связи с ростом банковской концентрации в Литве правительство предлагает расширить полномочия Банка Литвы (БЛ, Центробанка, ЦБ) по ограничению рисков, если они возникнут по причине слишком высокого значения отдельных банков для банковской системы страны.

В среду Кабмин одобрил поправки к закону о банках, подготовленные Министерством финансов, которые предоставят ЦБ право оценивать банковские сделки с учетом создаваемого ими риска. Поправки еще должны быть рассмотрены в сейме.

По словам старшего экономиста отдела макропруденциальной политики БЛ Альгирдаса Прапестиса, в данный момент закон о банках предусматривает, что мнение БЛ по влиянию сделки обязательно только при слиянии банков, а, например, при приобретении банковского контроля или при продаже активов, этого можно избежать.
"Если будут реализованы изменения к закону о банках, и банки будут планировать заключение сделки, которая повысит концентрацию на рынке, то ЦБ получит возможности заранее идентифицировать возможные изменения системного риска и, при необходимости, предпринять действия с целью ее остановки", – пояснил А. Прапестис.

Если поправки будут приняты, разрешение БЛ будет необходимо при объединении банков, приобретении большой части активов банка, если доля банка в общей банковской системе увеличится более чем на 1 проц. пункт, если банк приобретает квалифицированную долю уставного капитала другого банка.

Министерство финансов утверждает, что литовский банковский сектор сейчас третий по степени концентрации в Евросоюзе после Эстонии и Греции.

По данным БЛ, крупнейшими банками в стране являются банки скандинавского капитала Swedbank и SEB, на которые в конце декабря прошлого года вместе приходилось 62% всех банковских активов, 60% кредитов и 65% вкладов.

Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 июля.
BNS
Категории: экономика, политика, в странах Балтии
Ключевые слова: деньги, отмывание, банки, ЕЦБ
География: Литва
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добавлена сегодня, 9 января, 12:40

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