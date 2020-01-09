Правительство Литвы – за увеличение полномочий ЦБ в оценке банковских сделок 🔊 Воспроизвести



В связи с ростом банковской концентрации в Литве правительство предлагает расширить полномочия Банка Литвы (БЛ, Центробанка, ЦБ) по ограничению рисков, если они возникнут по причине слишком высокого значения отдельных банков для банковской системы страны.



В среду Кабмин одобрил поправки к закону о банках, подготовленные Министерством финансов, которые предоставят ЦБ право оценивать банковские сделки с учетом создаваемого ими риска. Поправки еще должны быть рассмотрены в сейме.



По словам старшего экономиста отдела макропруденциальной политики БЛ Альгирдаса Прапестиса, в данный момент закон о банках предусматривает, что мнение БЛ по влиянию сделки обязательно только при слиянии банков, а, например, при приобретении банковского контроля или при продаже активов, этого можно избежать. В связи с ростом банковской концентрации в Литве правительство предлагает расширить полномочия Банка Литвы (БЛ, Центробанка, ЦБ) по ограничению рисков, если они возникнут по причине слишком высокого значения отдельных банков для банковской системы страны.В среду Кабмин одобрил поправки к закону о банках, подготовленные Министерством финансов, которые предоставят ЦБ право оценивать банковские сделки с учетом создаваемого ими риска. Поправки еще должны быть рассмотрены в сейме.По словам старшего экономиста отдела макропруденциальной политики БЛ Альгирдаса Прапестиса, в данный момент закон о банках предусматривает, что мнение БЛ по влиянию сделки обязательно только при слиянии банков, а, например, при приобретении банковского контроля или при продаже активов, этого можно избежать. "Если будут реализованы изменения к закону о банках, и банки будут планировать заключение сделки, которая повысит концентрацию на рынке, то ЦБ получит возможности заранее идентифицировать возможные изменения системного риска и, при необходимости, предпринять действия с целью ее остановки", – пояснил А. Прапестис.



Если поправки будут приняты, разрешение БЛ будет необходимо при объединении банков, приобретении большой части активов банка, если доля банка в общей банковской системе увеличится более чем на 1 проц. пункт, если банк приобретает квалифицированную долю уставного капитала другого банка.



Министерство финансов утверждает, что литовский банковский сектор сейчас третий по степени концентрации в Евросоюзе после Эстонии и Греции.



По данным БЛ, крупнейшими банками в стране являются банки скандинавского капитала Swedbank и SEB, на которые в конце декабря прошлого года вместе приходилось 62% всех банковских активов, 60% кредитов и 65% вкладов.



Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 июля. BNS Категории: экономика, политика, в странах Балтии Ключевые слова: деньги, отмывание, банки, ЕЦБ География: Литва — статья прочитана 143 раза Комментарии