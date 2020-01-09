Правительство Литвы – за увеличение полномочий ЦБ в оценке банковских сделок

В связи с ростом банковской концентрации в Литве правительство предлагает расширить полномочия Банка Литвы (БЛ, Центробанка, ЦБ) по ограничению рисков, если они возникнут по причине слишком высокого значения отдельных банков для банковской системы страны.
В среду Кабмин одобрил поправки к закону о банках, подготовленные Министерством финансов, которые предоставят ЦБ право оценивать банковские сделки с учетом создаваемого ими риска. Поправки еще должны быть рассмотрены в сейме.
По словам старшего экономиста отдела макропруденциальной политики БЛ Альгирдаса Прапестиса, в данный момент закон о банках предусматривает, что мнение БЛ по влиянию сделки обязательно только при слиянии банков, а, например, при приобретении банковского контроля или при продаже активов, этого можно избежать.
"Если будут реализованы изменения к закону о банках, и банки будут планировать заключение сделки, которая повысит концентрацию на рынке, то ЦБ получит возможности заранее идентифицировать возможные изменения системного риска и, при необходимости, предпринять действия с целью ее остановки", – пояснил А. Прапестис.
Если поправки будут приняты, разрешение БЛ будет необходимо при объединении банков, приобретении большой части активов банка, если доля банка в общей банковской системе увеличится более чем на 1 проц. пункт, если банк приобретает квалифицированную долю уставного капитала другого банка.
Министерство финансов утверждает, что литовский банковский сектор сейчас третий по степени концентрации в Евросоюзе после Эстонии и Греции.
По данным БЛ, крупнейшими банками в стране являются банки скандинавского капитала Swedbank и SEB, на которые в конце декабря прошлого года вместе приходилось 62% всех банковских активов, 60% кредитов и 65% вкладов.
Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 июля.
Если поправки будут приняты, разрешение БЛ будет необходимо при объединении банков, приобретении большой части активов банка, если доля банка в общей банковской системе увеличится более чем на 1 проц. пункт, если банк приобретает квалифицированную долю уставного капитала другого банка.
Министерство финансов утверждает, что литовский банковский сектор сейчас третий по степени концентрации в Евросоюзе после Эстонии и Греции.
По данным БЛ, крупнейшими банками в стране являются банки скандинавского капитала Swedbank и SEB, на которые в конце декабря прошлого года вместе приходилось 62% всех банковских активов, 60% кредитов и 65% вкладов.
Ожидается, что поправки вступят в силу с 1 июля.