Цена одного удара 🔊 Воспроизвести Каждый новый день ничего хорошего не обещает, и так уже 2,5 года – 17-летний вильнюсец Каролис после удара по голове упал, ударился об асфальт и получил тяжёлую травму. Никаких шансов на то, что он вернётся к полноценной жизни, нет, несмотря на то, что врачи продолжают бороться за его жизнь. А если чудо всё же произойдёт и Каролис придёт в себя, то сложно себе представить, какой будет его жизнь.



«Мой сын обречён, когда наступит биологическая смерть - вопрос времени», – сказала мать Каролиса Моника Кветкене. Ей 2,5 года пришлось убеждать вильнюсских судей в том, что Даниэлюс Гулинас, который это сделал с её сыном, должен получить реальное наказание в виде лишения свободы.



И это не месть. Мать пострадавшего надеется, что это заставит Гулинаса задуматься о том, что он сделал. И какова цена его безответственного поведения – если бы Гулинас, который участвовал в боях без правил, умел управлять своими эмоциями, сегодня об этой трагедии не было бы и речи. «Мой сын обречён, когда наступит биологическая смерть - вопрос времени», – сказала мать Каролиса Моника Кветкене. Ей 2,5 года пришлось убеждать вильнюсских судей в том, что Даниэлюс Гулинас, который это сделал с её сыном, должен получить реальное наказание в виде лишения свободы.И это не месть. Мать пострадавшего надеется, что это заставит Гулинаса задуматься о том, что он сделал. И какова цена его безответственного поведения – если бы Гулинас, который участвовал в боях без правил, умел управлять своими эмоциями, сегодня об этой трагедии не было бы и речи. Вильнюсский окружной суд постановил, что упраздняет принятое в июне 2018 года решение участкового суда, которым Гулинаса приговорили к 4 годам лишения свободы с отсрочкой на 3 года. Окружной суд нашёл этот приговор слишком мягким.



Суд приговорил Гулинаса к 2,5 годам лишения свободы. Постановление вступило в силу с момента его объявления, поэтому осуждённый вскоре будет отправлен в колонию. Однако родители пострадавшего считают, что и это слишком мягкое наказание. Мать Каролиса хотела, чтобы Гулинаса судили за преднамеренное убийство, а отец предлагал приговорить Гулинаса к 6 годам лишения свободы. Сам Гулинас считает, что наказание слишком суровое.



Гулинас должен также выплатить родителям пострадавшего моральный ущерб в размере 40 000 евро каждому, а бабушке и малолетней сестре – по 10 000 евро. Это намного меньше, чем ранее присудил семье Каролиса участковый суд. Осуждённый указал, что никогда не сможет выплатить присуждённые ранее 275 000 евро.



Согласно материалам дела, трагедия произошла 11 июня 2017 года, около 18.30, в Вильнюсе, в парке Сапегу. Каролис и Гулинас о встрече договорились заранее. Они должны были говорить о девушке Гулинаса. Накануне с одноклассниками девушка участвовала в вечеринке по случаю окончания 11-го класса. Вечеринка прошла в Аникщяйском районе, в усадьбе. На вечеринке был Каролис. Он с девушкой Гулинаса обнажёнными купались в озере, а потом ненадолго легли в одну кровать, чтобы согреться. Одноклассница в шутку сфотографировала их и выложила фото в группу класса на Фейсбуке. Каролис был обеспокоен, думал, что Гулинас может всё неверно истолковать, поэтому написал ему SMS и назначил встречу. Он хотел объяснить, как он и девушка Гулинаса оказались в одной постели. Выслал ему и фото.



На следующий день в парке Сапегу произошла встреча. Гулинас ударил Каролиса по голове сразу, как только увидел. Каролис упал и ударился головой об асфальт. Юноша впал в кому и до сих пор не пришёл в себя.



Врачей вызвал не Д.Гулинас, а другой юноша, который видел, что произошло. Гулинас стоял рядом, как ни в чём не бывало, а потом по телефону сказал своей подруге: «Каролис сам жестоко обошёлся со мной, поэтому такое случилось».



Теперь уже бывшая девушка Гулинаса рассказала полиции, что он быстро поддавался эмоциям, но за время их непродолжительной дружбы она ни разу не видела, чтобы он с кем-то дрался. Другие знакомые Гулинаса рассказали, что он раньше занимался кикбоксингом, участвовал в боях без правил, неоднократно пытался ввязаться в драку на улице. Мало того, по словам матери Каролиса, Гулинас даже говорил своим друзьям, что «может любого отключить одним ударом». И сделал это.



Сам Д.Гулинас рассказал журналистам, что посещал тренировки с 12 лет, через три года забросил. Он сказал, что на встрече с Каролисом он был в таком состоянии, что не понимал, что сделал, – ударил внезапно, не смог сдержать себя. Но суд это не убедило. Известно, что фото он видел до встречи, что девушка рассказала ему об обстоятельствах появления этого фото. Кроме того, он знал о том, зачем Каролис хочет с ним встретиться, и ударил его, ничего не говоря, как только подошёл.



Мать Каролиса сказала, что на себе испытала, что государство не защищает жертвы насилия, поэтому ей было очень тяжело, когда она узнала, что участковый суд не приговорил Д.Гулинаса к реальному наказанию. По материалам литовских СМИ Категории: чп и криминал Ключевые слова: криминал Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1200 — статья прочитана 116 раз Комментарии