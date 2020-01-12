В Вильнюсе - встреча с Еленой Жосул 🔊 Воспроизвести По приглашению медиаклуба «Формат-А3» 17 января в Вильнюсе выступит российская тележурналистка, политолог, общественный деятель, острый публицист и полемист Елена Жосул.



Она примет участие в публичной встрече на тему «Христианская цивилизация и её роль в современном мире».



«Государство может управляться в соответствии с христианскими моралью и законами, а может навязывать своим гражданам законы и нормы жизни антихристианские. Видя, что происходит сегодня в Европе, где легализованы однополые браки, где христианские храмы сплошь и рядом перестраиваются в рестораны, гостиницы и жилые дома, задаёшься вопросом: «Почему Бог оставил Европу?» А ответил на него один архимандрит, старец с Афона: «Что вы хотите, если Европа сама отказалась от Христа, когда не стала включать в Европейскую хартию слова о том, что европейская культура основана на христианстве, что это её база и корни...», - считает Елена Жосул. Она примет участие в публичной встрече на тему «Христианская цивилизация и её роль в современном мире».«Государство может управляться в соответствии с христианскими моралью и законами, а может навязывать своим гражданам законы и нормы жизни антихристианские. Видя, что происходит сегодня в Европе, где легализованы однополые браки, где христианские храмы сплошь и рядом перестраиваются в рестораны, гостиницы и жилые дома, задаёшься вопросом: «Почему Бог оставил Европу?» А ответил на него один архимандрит, старец с Афона: «Что вы хотите, если Европа сама отказалась от Христа, когда не стала включать в Европейскую хартию слова о том, что европейская культура основана на христианстве, что это её база и корни...», - считает Елена Жосул. Всю свою профессиональную жизнь Елена Жосул занимается вопросами взаимоотношений религии и общества. Сегодня она одна из тех, кто напрямую формирует информационную политику Русской Православной Церкви. В длинном списке её должностей - советник председателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви, член правления Русского художественного союза, созданного легендарным театральным деятелем Эдуардом Бояковым в содружестве с созвездием выдающихся российских актёров, музыкантов, художников. Несколько лет заведовала кафедрой журналистики и связей с общественностью Российского православного университета, с недавних пор там же - директор Центра медиакоммуникаций.



Родилась Елена Жосул в 1980 году в Кишинёве. Окончила Философский факультет МГУ им. М.Ломоносова по специальности политолог. Имеет степень кандидата политических наук, которая была присвоена за диссертацию о религиозном факторе в процессе европейской интеграции. Первый журналистский опыт приобрела в информационном агентстве «Интерфакс-Религия».



На телеканале «Спас» (генеральный продюсер – Борис Корчевников) Елена сегодня выступает в роли автора и ведущей социально-политического ток-шоу «До самой сути», где с помощью приглашённых экспертов поднимает самые актуальные и порой щекотливые темы, а также ведёт ток-шоу «Женская половина».



Гостья клуба - человек необычайно деятельный и инициативный. Среди её общественно значимых проектов, или выражаясь современным языком - стартапов, первая в мире онлайн-школа православной культуры Pravoslavie.School. Она выросла из одноимённой странички в сети Instagram, изначально предназначавшейся для тех, кто желает больше узнать о православных праздниках, обрядах и таинствах.



В рамках встречи Елены Жосул с вильнюсской публикой будут подняты острые вопросы: какие главные проблемы сегодня стоят перед всем христианским миром; как за последние десять лет изменилась православная жизнь в России; какими могут быть последствия разрыва евхаристического общения между церквями Московского и Константинопольского патриархатов?



Встреча с Еленой Жосул состоится 17 января в Вильнюсе, в конференц-зале гостиницы «Panorama» (ул. Соду, 14, бывший «Гинтарас», у вокзала). Начало в 18.00.



Вход свободный с обязательной предварительной регистрацией по e-mail: formatasa3lt@gmail.com или по телефону (8 621) 74775. "Обзор" Категории: культура Ключевые слова: Елена Жосул Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1200 — статья прочитана 94 раза Комментарии