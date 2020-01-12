На церемонии вручения премии «Золотой глобус» вспомнили о Литве 🔊 Воспроизвести Звёзды Голливуда 5 января 2020 года собрались на церемонию вручения «Золотых глобусов», которая преподнесла немало сюрпризов, а со сцены прозвучало и название Литвы, сообщает ru.delfi.lt



Историческую драму «1917» британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили «Золотого глобуса» в категории «Лучшая драма». Лучшей актрисой признали – Рене Зеллвегер, актёром – Хоакина Феникса, лучшим режиссёром Сэма Мендеса за фильм «1917».



Во время церемонии прозвучали названия Вильнюс и Литва. Пятисерийный сериал «Чернобыль» телеканала HBO стал лучшим в категории коротких сериалов. Создатели сериала поблагодарили Литву за гостеприимство во время съёмок, а литовскую часть команды – за профессионализм. Историческую драму «1917» британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили «Золотого глобуса» в категории «Лучшая драма». Лучшей актрисой признали – Рене Зеллвегер, актёром – Хоакина Феникса, лучшим режиссёром Сэма Мендеса за фильм «1917».Во время церемонии прозвучали названия Вильнюс и Литва. Пятисерийный сериал «Чернобыль» телеканала HBO стал лучшим в категории коротких сериалов. Создатели сериала поблагодарили Литву за гостеприимство во время съёмок, а литовскую часть команды – за профессионализм. ru.delfi.lt Категории: культура Ключевые слова: Золотой глобус Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1200 — статья прочитана 62 раза Комментарии