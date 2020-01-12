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На церемонии вручения премии «Золотой глобус» вспомнили о Литве
Историческую драму «1917» британского режиссера Сэма Мендеса о событиях Первой мировой войны удостоили «Золотого глобуса» в категории «Лучшая драма». Лучшей актрисой признали – Рене Зеллвегер, актёром – Хоакина Феникса, лучшим режиссёром Сэма Мендеса за фильм «1917».
Во время церемонии прозвучали названия Вильнюс и Литва. Пятисерийный сериал «Чернобыль» телеканала HBO стал лучшим в категории коротких сериалов. Создатели сериала поблагодарили Литву за гостеприимство во время съёмок, а литовскую часть команды – за профессионализм.
ru.delfi.lt
Категории: культура
Ключевые слова: Золотой глобус
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1200
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