Вопросов всё больше

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1 января в Киеве в очередной раз состоялось факельное шествие, приуроченное нынче к 111-й годовщине со дня рождения идеолога украинского национализма Степана Бандеры.



В шествии участвовало, по разным сведениям, от тысячи до двух тысяч человек, прошедших по украинской столице и вывесивших на здании киевской городской администрации растяжку с портретом Бандеры.



Днём позже посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и глава израильской дипмиссии в Киеве Джоэл Лион в совместном заявлении назвали «оскорблением» появление на здании Киевской городской администрации баннера с портретом украинского националиста.



«Помня о наших невинных братьях и сёстрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов», - говорится в совместном заявлении послов. В шествии участвовало, по разным сведениям, от тысячи до двух тысяч человек, прошедших по украинской столице и вывесивших на здании киевской городской администрации растяжку с портретом Бандеры.Днём позже посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и глава израильской дипмиссии в Киеве Джоэл Лион в совместном заявлении назвали «оскорблением» появление на здании Киевской городской администрации баннера с портретом украинского националиста.«Помня о наших невинных братьях и сёстрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов», - говорится в совместном заявлении послов. Как отмечается в документе, Польша и Израиль обеспокоены также и тем, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление о выделении государственных средств в 2020 году для почитания памяти одного из лидеров Организации украинских националистов Андрея Мельника, а также антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына, общественного деятеля Юрия Липы, которого польский и израильский дипломаты называют «творцом расистской теории украинской расы».



Примечательно, что на сайте Министерства иностранных дел Литвы не нашли отражение ни факельное шествие, названное некоторыми интернет-комментаторами «фекальным», ни решение львовских властей.



А многим жителям Литвы наверняка хотелось бы услышать официальную позицию в этих вопросах. Впрочем, не только в этих: например, услышать от него о том, можем ли мы быть спокойными за надёжность украинских АЭС, ведь министр так часто высказывается по вопросам ядерной энергетики.



А то уже некоторые индивиды, явно льющие воду на мельницу Кремля, утверждают, что в отношении Украины понас Линкявичюс «играет» по давно известным нотам – «тут играем, тут не играем, а тут селёдку заворачивали».



Интересно было бы ещё услышать и официальную позицию Вильнюса относительно последних событий в Ираке (убийство иранского генерала Сулеймани), но это, наверное, уже чересчур? Хотя, конечно, порой лучше промолчать… Иван ДОЛВИЧ , "Обзор" Категории: политика Ключевые слова: Украина, Бандера Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1200 География: Украина, Киев — статья прочитана 163 раза Комментарии