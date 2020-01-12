Вопросов всё больше

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В шествии участвовало, по разным сведениям, от тысячи до двух тысяч человек, прошедших по украинской столице и вывесивших на здании киевской городской администрации растяжку с портретом Бандеры.
Днём позже посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий и глава израильской дипмиссии в Киеве Джоэл Лион в совместном заявлении назвали «оскорблением» появление на здании Киевской городской администрации баннера с портретом украинского националиста.
«Помня о наших невинных братьях и сёстрах, убитых в 1939-1945 годах на оккупированных территориях Польши, которые сегодня являются частью Украины, мы, послы Польши и Израиля, считаем, что чествование людей, которые активно пропагандировали этнические чистки, является оскорблением, и приводит к противоположному желаемому результату в борьбе с антисемитизмом и в процессе примирения наших народов», - говорится в совместном заявлении послов.
Как отмечается в документе, Польша и Израиль обеспокоены также и тем, что 24 декабря Львовский областной совет принял постановление о выделении государственных средств в 2020 году для почитания памяти одного из лидеров Организации украинских националистов Андрея Мельника, а также антисемитского и антипольского писателя Ивана Липы и его сына, общественного деятеля Юрия Липы, которого польский и израильский дипломаты называют «творцом расистской теории украинской расы».
Примечательно, что на сайте Министерства иностранных дел Литвы не нашли отражение ни факельное шествие, названное некоторыми интернет-комментаторами «фекальным», ни решение львовских властей.
А многим жителям Литвы наверняка хотелось бы услышать официальную позицию в этих вопросах. Впрочем, не только в этих: например, услышать от него о том, можем ли мы быть спокойными за надёжность украинских АЭС, ведь министр так часто высказывается по вопросам ядерной энергетики.
А то уже некоторые индивиды, явно льющие воду на мельницу Кремля, утверждают, что в отношении Украины понас Линкявичюс «играет» по давно известным нотам – «тут играем, тут не играем, а тут селёдку заворачивали».
Интересно было бы ещё услышать и официальную позицию Вильнюса относительно последних событий в Ираке (убийство иранского генерала Сулеймани), но это, наверное, уже чересчур? Хотя, конечно, порой лучше промолчать…
Примечательно, что на сайте Министерства иностранных дел Литвы не нашли отражение ни факельное шествие, названное некоторыми интернет-комментаторами «фекальным», ни решение львовских властей.
А многим жителям Литвы наверняка хотелось бы услышать официальную позицию в этих вопросах. Впрочем, не только в этих: например, услышать от него о том, можем ли мы быть спокойными за надёжность украинских АЭС, ведь министр так часто высказывается по вопросам ядерной энергетики.
А то уже некоторые индивиды, явно льющие воду на мельницу Кремля, утверждают, что в отношении Украины понас Линкявичюс «играет» по давно известным нотам – «тут играем, тут не играем, а тут селёдку заворачивали».
Интересно было бы ещё услышать и официальную позицию Вильнюса относительно последних событий в Ираке (убийство иранского генерала Сулеймани), но это, наверное, уже чересчур? Хотя, конечно, порой лучше промолчать…