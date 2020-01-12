Пять долгих выходных 🔊 Воспроизвести



В 2020 году работающих жителей Литвы ждут пять так называемых долгих выходных, когда отдыхать можно будет три и больше дней подряд.



Первые такие выходные по традиции будут на Пасху - с 11 по 13 апреля.



Три выходных ждут и в начале мая. Поскольку Международный день трудящихся - пятница, отдыхать будем 1–3 мая.



6 июля - День коронации короля Миндаугаса и День национальной песни - выпадает на понедельник, поэтому отдыхать будем с 4 по 6 июля.



После того как в Литве объявили выходным 2 ноября, три выходных ждут осенью – с 31 октября по 2 ноября.



В 2020 году Сочельник и Рождество можно будет отмечать четыре дня – с четверга по воскресенье 24–27 декабря.



В Трудовом кодексе (ТК) 14 праздничных дней, часть из них всегда празднуют в выходные дни.



В соответствии с ТК, в праздник работник может работать только тогда, когда сам этого захочет, за исключением тех случаев, когда жители работают по графику или в коллективном договоре предусмотрен иной порядок. Первые такие выходные по традиции будут на Пасху - с 11 по 13 апреля.Три выходных ждут и в начале мая. Поскольку Международный день трудящихся - пятница, отдыхать будем 1–3 мая.6 июля - День коронации короля Миндаугаса и День национальной песни - выпадает на понедельник, поэтому отдыхать будем с 4 по 6 июля.После того как в Литве объявили выходным 2 ноября, три выходных ждут осенью – с 31 октября по 2 ноября.В 2020 году Сочельник и Рождество можно будет отмечать четыре дня – с четверга по воскресенье 24–27 декабря.В Трудовом кодексе (ТК) 14 праздничных дней, часть из них всегда празднуют в выходные дни.В соответствии с ТК, в праздник работник может работать только тогда, когда сам этого захочет, за исключением тех случаев, когда жители работают по графику или в коллективном договоре предусмотрен иной порядок. ru.delfi.lt Категории: в странах Балтии Ключевые слова: выходные Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1200 — статья прочитана 105 раз Комментарии