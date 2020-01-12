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Новости Литвы на русском языке от газеты «Обзор»
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Пять долгих выходных
В 2020 году работающих жителей Литвы ждут пять так называемых долгих выходных, когда отдыхать можно будет три и больше дней подряд.
Первые такие выходные по традиции будут на Пасху - с 11 по 13 апреля.
Три выходных ждут и в начале мая. Поскольку Международный день трудящихся - пятница, отдыхать будем 1–3 мая.
6 июля - День коронации короля Миндаугаса и День национальной песни - выпадает на понедельник, поэтому отдыхать будем с 4 по 6 июля.
После того как в Литве объявили выходным 2 ноября, три выходных ждут осенью – с 31 октября по 2 ноября.
В 2020 году Сочельник и Рождество можно будет отмечать четыре дня – с четверга по воскресенье 24–27 декабря.
В Трудовом кодексе (ТК) 14 праздничных дней, часть из них всегда празднуют в выходные дни.
В соответствии с ТК, в праздник работник может работать только тогда, когда сам этого захочет, за исключением тех случаев, когда жители работают по графику или в коллективном договоре предусмотрен иной порядок.
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Категории: в странах Балтии
Ключевые слова: выходные
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1200
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