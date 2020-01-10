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Литва вспомнит январь 1991-го
11 января в 29-й раз в Вильнюсе будет организован забег «Дорогой жизни и смерти». 9-километровая трасса забега начинается от Антакальнисского кладбища, где похоронены жертвы 13 января, а закончится у телевизионной башни, на улице Саусё 13-осёс.
Перед стартом забега - на Антакальнисском кладбище возложение цветов к могилам погибших.
12 января состоится церемония зажжения памятных костров возле вильнюсской телебашни, возле здания Литовского национального радио и телевидения, а также на площади Независимости.
Вечером того же дня в костёле Св. Иоаннов пройдёт концерт «In memoriam».
13 января в Вильнюсе пройдут основные памятные мероприятия, посвящённые Дню защитников свободы.
Утром состоится торжественное заседание и вручение Премии свободы в Сейме Литвы. Затем на площади Независимости пройдёт церемония поднятия государственного флага.
Днём на Антакальнисском кладбище почтут память погибших, а вечером в Кафедральном соборе будет проведена месса.
Инф. «Обзора»
Категории: общество
Ключевые слова: 13 января 1991
Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1200
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