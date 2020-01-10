Литва вспомнит январь 1991-го 🔊 Воспроизвести Фото Владимира Клоповского, "Обзор" Памятными мероприятиями в Литве отметят 29-ю годовщину январских событий 1991 года – День защитников свободы.



11 января в 29-й раз в Вильнюсе будет организован забег «Дорогой жизни и смерти». 9-километровая трасса забега начинается от Антакальнисского кладбища, где похоронены жертвы 13 января, а закончится у телевизионной башни, на улице Саусё 13-осёс.



Перед стартом забега - на Антакальнисском кладбище возложение цветов к могилам погибших.



12 января состоится церемония зажжения памятных костров возле вильнюсской телебашни, возле здания Литовского национального радио и телевидения, а также на площади Независимости.



Вечером того же дня в костёле Св. Иоаннов пройдёт концерт «In memoriam».



13 января в Вильнюсе пройдут основные памятные мероприятия, посвящённые Дню защитников свободы.



Утром состоится торжественное заседание и вручение Премии свободы в Сейме Литвы. Затем на площади Независимости пройдёт церемония поднятия государственного флага.



Днём на Антакальнисском кладбище почтут память погибших, а вечером в Кафедральном соборе будет проведена месса. 11 января в 29-й раз в Вильнюсе будет организован забег «Дорогой жизни и смерти». 9-километровая трасса забега начинается от Антакальнисского кладбища, где похоронены жертвы 13 января, а закончится у телевизионной башни, на улице Саусё 13-осёс.Перед стартом забега - на Антакальнисском кладбище возложение цветов к могилам погибших.12 января состоится церемония зажжения памятных костров возле вильнюсской телебашни, возле здания Литовского национального радио и телевидения, а также на площади Независимости.Вечером того же дня в костёле Св. Иоаннов пройдёт концерт «In memoriam».13 января в Вильнюсе пройдут основные памятные мероприятия, посвящённые Дню защитников свободы.Утром состоится торжественное заседание и вручение Премии свободы в Сейме Литвы. Затем на площади Независимости пройдёт церемония поднятия государственного флага.Днём на Антакальнисском кладбище почтут память погибших, а вечером в Кафедральном соборе будет проведена месса. Инф. «Обзора» Категории: общество Ключевые слова: 13 января 1991 Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1200 — статья прочитана 102 раза Комментарии