Загрузка... Население США растет очень медленно. Хуже было только во время Великой депрессии 🔊 Воспроизвести Фото reutersmedia.net



За прошедшее десятилетие в США наблюдалось снижение темпа роста населения. В 2019 году прирост достиг своего минимума. За год население США увеличилось лишь на полтора миллиона человек, или всего 1%. Такие темпы роста наблюдались лишь во времена Великой депрессии 1930-х годов, сообщает



В сорока двух штатах население за последний год сократилось. А вот число смертей увеличилось, так как все больше бэби-бумеров, то есть людей, родившихся с 1944 по 1964 год, уже достигли старости. В некоторых штатах, вроде Западной Вирджинии, Мэна, Нью-Гемпшира и Вермонта, и вовсе число умерших превысило число родившихся. За прошедшее десятилетие в США наблюдалось снижение темпа роста населения. В 2019 году прирост достиг своего минимума. За год население США увеличилось лишь на полтора миллиона человек, или всего 1%. Такие темпы роста наблюдались лишь во времена Великой депрессии 1930-х годов, сообщает RUBIC В сорока двух штатах население за последний год сократилось. А вот число смертей увеличилось, так как все больше бэби-бумеров, то есть людей, родившихся с 1944 по 1964 год, уже достигли старости. В некоторых штатах, вроде Западной Вирджинии, Мэна, Нью-Гемпшира и Вермонта, и вовсе число умерших превысило число родившихся. Во всем виноваты иммигранты?



Одной из причин такого низкого прироста населения может служить иммиграционная политика Трампа. Из-за нее большое количество иммигрантов предпочитают не приезжать в США, выбирая другие страны для переезда. В этом году власти рассчитывают на приезд около 500 тысяч иммигрантов – это очень мало, особенно если сравнить с 2016 годом, когда количество иммигрантов превысило миллион человек. Плохая статистика некоторых штатов объясняется еще и переездами.



Например, Нью-Йорк за девять лет потерял почти полтора миллиона местных жителей. Все они переехали в другие штаты. Но это не самые впечатляющие цифры. Северо-восток США и вовсе считается чуть ли не заброшенным местом, ведь оттуда уехало около двух с половиной миллионов человек. Но есть и победители в этой статистике.



Взять, к примеру, Техас, куда за девять последних лет переехало более миллиона американцев и еще 800 тысяч иммигрантов. Или Флориду – сюда тоже приехало более миллиона американцев и еще миллион – из-за рубежа. Все эти изменения будут играть большую роль в выборах президента уже в этом году.



Из-за падения численности населения штаты могут потерять места в Конгрессе. Демограф Уильям Фрей считает, что Калифорния, впервые в истории, может потерять одно место. А Техас – получить три. Загрузка... rubic.us Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, выборы, население, мигранты — статья прочитана 138 раз Комментарии