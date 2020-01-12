Декларирование упростится 🔊 Воспроизвести Для многих жителей Литвы декларирование доходов связано с неприятным и сложным опытом, однако есть надежда на то, что вскоре процесс станет проще.



В передаче «День на DELFI» представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Стасе Алюконите-Шнирене сказала, что декларирование изменится:



«ГНИ в этом году подготовила иной процесс декларирования доходов. Это значит, что не останется серых форм, которые были



с 2004 г., в декларациях за 2019 год надо будет отвечать на вопросы, ступая шаг за шагом. ГНИ хочет, чтобы подача декларации была ясным и простым процессом».



По словам специалиста, жителям будет легче заполнять декларацию, однако очень важно, чтобы ведомства своевременно передали точные данные ГНИ:



«В некоторых случаях нужно будет выбрать ответ из представленного списка. Если у ГНИ не будет каких-то данных, их должен будет вписать сам человек. Да, как мы говорим, шаг за шагом - и удастся заполнить декларацию. В передаче «День на DELFI» представитель Государственной налоговой инспекции (ГНИ) Стасе Алюконите-Шнирене сказала, что декларирование изменится:«ГНИ в этом году подготовила иной процесс декларирования доходов. Это значит, что не останется серых форм, которые былис 2004 г., в декларациях за 2019 год надо будет отвечать на вопросы, ступая шаг за шагом. ГНИ хочет, чтобы подача декларации была ясным и простым процессом».По словам специалиста, жителям будет легче заполнять декларацию, однако очень важно, чтобы ведомства своевременно передали точные данные ГНИ:«В некоторых случаях нужно будет выбрать ответ из представленного списка. Если у ГНИ не будет каких-то данных, их должен будет вписать сам человек. Да, как мы говорим, шаг за шагом - и удастся заполнить декларацию. Мы хотим, чтобы этот путеводитель (опросник), иной способ подачи декларации, помог решить проблемы, чтобы не было «непролазных джунглей». Мы надеемся, что всё будет последовательно, не придётся путаться. Самое главное, что новый принцип позволит по-другому и проще заполнить декларацию. Эти новшества мы создавали с учётом жалоб и замечаний людей, чтобы им было легче».



На вопрос, когда начнётся декларация доходов, она ответила, что это должно быть раньше, чем в прошлом году.



«Мы хотим, чтобы декларирование доходов началось как можно раньше, раньше, чем в прошлом году, но важно, чтобы ГНИ получила данные из ведомств. Согласно нашему плану, процесс начнётся в начале марта, и поток рассредоточится до 2 мая», – сказала специалист.



«Новый порядок распространяется только на 2019 год, за прежние годы уточнять декларации придётся в серых формах», – подчеркнула она. ru.delfi.lt Категории: общество Ключевые слова: декларация доходов Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1200 — статья прочитана 152 раза Комментарии