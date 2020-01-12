Победа становится угрозой? 🔊 Воспроизвести



Когда-то в кулуарах литовской политики рассказывали, как приехавшему в литовскую столицу на Вильнюсский саммит тогдашнему президенту Украины хозяйка устроила самую настоящую выволочку, когда гость отказался-таки подписывать соглашение об ассоциации, которое должно было показать всему миру весомость Вильнюса как игрока на международной арене.



Во времена Петра Порошенко Вильнюсу и его друзьям удалось кардинально изменить ситуацию, что однозначно было признано победой. Безвизу для украинцев и всем остальным плодам соглашения об ассоциации радовались не только на Украине. Но, как выясняется сегодня, не всё так просто в этом вопросе, о чём на днях заявил, в частности, сигнатор Акта 11 марта, экономист Аудрюс Рудис. Во времена Петра Порошенко Вильнюсу и его друзьям удалось кардинально изменить ситуацию, что однозначно было признано победой. Безвизу для украинцев и всем остальным плодам соглашения об ассоциации радовались не только на Украине. Но, как выясняется сегодня, не всё так просто в этом вопросе, о чём на днях заявил, в частности, сигнатор Акта 11 марта, экономист Аудрюс Рудис. Примечательно, что украинского вопроса он коснулся в интервью газете «Vakaro žinios» в рамках цикла публикаций «30-летие восстановленного государства».



А.Рудис, как сообщает газета, вначале подчеркнул положительный момент – вступление в НАТО, поскольку «самой большой опасностью для Литвы как для государства, как для Народа и литовскости, а также для соответствующего философского мироощущения, является российская угроза».



А затем он коснулся негативных моментов, которых при перечислении почему-то оказалось больше.



- Самое плохое – это то, что политическая элита Литвы, от которой зависят решения, на самом деле, уничтожает Литву. На это указывает множество событий. Это и отказ от своей денежной системы, отказ от суверенитета государственного бюджета. (…) Поляки способны сопротивляться, приостановить процесс, а Литва летит впереди паровоза, - замечает Рудис, подчёркивая, что Литва добровольно, по своему желанию, идёт к тому, чтобы превратиться в провинцию ЕС с некоторой автономностью.



Но далее следует довольно не­ожиданный переход, если, конечно, не знать, что данный комментарий опубликован газетой «Vakaro žinios» под заголовком «Большая миграция граждан Украины в Литву вызывает опасность».



- Мы станем филиалом не ЕС, а России, поскольку большая часть украинцев, прибывающих в Литву, являются русскоязычными. Им легче слиться с находящейся здесь общиной России («Обзор» хотел бы здесь особо подчеркнуть, что А.Рудис сказал не «русской общиной Литвы», а «общиной России»), нежели с украинцами Литвы, обладающими украинским сознанием. Так что, трудоустраивая украинских иммигрантов, мы сильно помогаем влиянию России. Если бы мы пытались интегрировать их в общество Литвы, то они должны были бы учить литовский язык, отправлять детей в школы, где преподавание на литовском языке. Точно так же, как и литовцы, эмигрировавшие в Англию, Норвегию, отправляют своих детей в норвежские, английские школы. Только вот беда - в Англии литовских школ нет, а в Литве русские школы есть, - говорит А.Рудис.



Понятное дело, что ему в такой ситуации не с руки вспоминать о существовании Рамочной конвенции о защите прав национальных меньшинств, под которой, к слову, стоит и подпись Литвы. А суть этого документа в том, что существующие права национальных меньшинств не должны ухудшаться.



Но в комментарии А.Рудиса есть ещё пара любопытных моментов, на которые «Обзор» хотел бы обратить внимание.



- Большинство прибывающих в Литву являются русскоязычными из Донбасса, из военной зоны. Они – носители русской культуры и в Литве отправят детей не в литовскую, а в русскую школу. Так усиливается влияние России в Литве, - уверяет А.Рудис, не пожелавший объяснять, почему бывшие жители Донбасса, которые должны, со слов литовских политиков, во всём винить Россию, поломавшую их жизни, становятся её адептами. Или насчёт виновников не всё так просто?



И последняя цитата из высказываний сигнатора: «После восстановления Независимости много русских – военных, специалистов - уехало из Литвы. Тем самым они признали свою зависимость от русского понимания».



Значат ли эти слова А.Рудиса то, что миллион уехавших из Литвы её бывших жителей являются, скажем, носителями британского, норвежского или германского понимания? Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: мигранты Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1200 — статья прочитана 154 раза Комментарии