Кабмин Литвы позволил навсегда вернуть зеленую стрелку поворота на перекрестках 🔊 Воспроизвести



В среду правительство Литвы разрешило навсегда вернуть так называемые "зеленые стрелки" на перекрестках, разрешающие повторов направо.



Кабмин изменил собственное постановление, которое с января отменяло такие указатели.



Накануне министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич обещал, вернуть старый порядок на год, однако правительство в итоге решило не устанавливать срок.



Премьер-министр Саулюс Сквернялис возмущался тем, что, несмотря на то, что муниципалитетам был дан срок в пять лет, некоторые местные администрации сообщили о проблемах только тогда, когда постановление вступило в силу.



"Проспали и проснулись. Если мы продлим на год, то будет тоже – проспят, и вновь в последний день будем решать проблему", – сказал в среду на заседании правительства С. Сквернялис. В среду правительство Литвы разрешило навсегда вернуть так называемые "зеленые стрелки" на перекрестках, разрешающие повторов направо.Кабмин изменил собственное постановление, которое с января отменяло такие указатели.Накануне министр коммуникаций и транспорта Литвы Ярослав Наркевич обещал, вернуть старый порядок на год, однако правительство в итоге решило не устанавливать срок.Премьер-министр Саулюс Сквернялис возмущался тем, что, несмотря на то, что муниципалитетам был дан срок в пять лет, некоторые местные администрации сообщили о проблемах только тогда, когда постановление вступило в силу."Проспали и проснулись. Если мы продлим на год, то будет тоже – проспят, и вновь в последний день будем решать проблему", – сказал в среду на заседании правительства С. Сквернялис.



Я. Наркевич на заседании отметил, что большинство самоуправлений при сотрудничестве с министерством подготовились к изменениям, и никаких неудобств не ожидалось, а проблемы возникли только в Вильнюсе, о чём



"С приходом 1 января 2020 года, особенно в городе Вильнюсе, при мониторинге ситуации мы установили, что имеется большое недовольство водителей, в основном по тому, что после отмены табличек с правым поворотом увеличились транспортные пробки, сократилась пропускная способность движения", – отметил он.



По его словам, это произошло потому, что в Вильнюсе "не были реформированы светофоры, не были организованы изменения системы движения". В целом зеленые стрелки ранее были на 120 светофорах. После их снятия, на 52-х намечались изменения, включая оборудование новых секций, перепрограммирование светофоров, однако не везде это было сделано.



Зеленые стрелки, позволяющие поворот направо на литовских перекрестках были сняты с января 2020 года, однако мэрии крупных городов считают, что это увеличило пробки, а польза от принятого решения сомнительна. Зеленые стрелки, позволяющие поворот направо даже при красном сигнале светофора, будут действовать, как и раньше, если автомобилист остановится на перекрестке и убедится, что его движение не будет мешать безопасности пешеходов и движению других транспортных средств.Я. Наркевич на заседании отметил, что большинство самоуправлений при сотрудничестве с министерством подготовились к изменениям, и никаких неудобств не ожидалось, а проблемы возникли только в Вильнюсе, о чём рассказывал "Обзор". "С приходом 1 января 2020 года, особенно в городе Вильнюсе, при мониторинге ситуации мы установили, что имеется большое недовольство водителей, в основном по тому, что после отмены табличек с правым поворотом увеличились транспортные пробки, сократилась пропускная способность движения", – отметил он.По его словам, это произошло потому, что в Вильнюсе "не были реформированы светофоры, не были организованы изменения системы движения". В целом зеленые стрелки ранее были на 120 светофорах. После их снятия, на 52-х намечались изменения, включая оборудование новых секций, перепрограммирование светофоров, однако не везде это было сделано.Зеленые стрелки, позволяющие поворот направо на литовских перекрестках были сняты с января 2020 года, однако мэрии крупных городов считают, что это увеличило пробки, а польза от принятого решения сомнительна. Инф. «Обзора», BNS Категории: общество, авто, в странах Балтии Ключевые слова: правительство, пробки, стрелки, движеие, светофоры, зеленая стрелка География: Литва — статья прочитана 126 раз Комментарии