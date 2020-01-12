Забор будет очень высоким

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Чем ближе начало эксплуатации Белорусской АЭС, тем чаще в Литве появляются сообщения о том, что литовские власти сделают всё возможное, чтобы ни один белорусский электрон не попал к потребителям в нашей стране.



Очередной шаг в этом направлении будет сделан с помощью учёных Каунасского технологического университета (КТУ). Всего лишь за 54,45 тысячи евро (с НДС) они проведут исследование на предмет того, как в реальности, то есть сугубо технически, можно было защититься от электроэнергии с Белорусской АЭС, которая, к слову, вполне может быть дешевле шведской, производимой, как известно, также с участием тамошних атомных станций.



Оператор литовской энергопередающей системы Litgrid 30 декабря подписал с КТУ договор сроком на полгода, сообщает информагентство BNS со ссылкой на Центральный портал конкурсных закупок. Очередной шаг в этом направлении будет сделан с помощью учёных Каунасского технологического университета (КТУ). Всего лишь за 54,45 тысячи евро (с НДС) они проведут исследование на предмет того, как в реальности, то есть сугубо технически, можно было защититься от электроэнергии с Белорусской АЭС, которая, к слову, вполне может быть дешевле шведской, производимой, как известно, также с участием тамошних атомных станций.Оператор литовской энергопередающей системы Litgrid 30 декабря подписал с КТУ договор сроком на полгода, сообщает информагентство BNS со ссылкой на Центральный портал конкурсных закупок. «Цель исследования – изучив все возможные технические и коммерческие альтернативы и их комбинации, установить предельную приемлемую для Litgrid альтернативу, которая позволила бы максимально физически и коммерчески ограничивать попадание белорусской электроэнергии в энергопередающую систему Литвы и на рынок», – говорится в комментарии Litgrid для BNS.



К сожалению, представители Litgrid не пояснили литовским налогоплательщикам и потребителям, каким же образом Литва повысит безопасность БелАЭС, если не будет покупать производимую ею электроэнергию. Точно так же они со стопроцентной гарантией не заверили, что ни одно из соседних государств не купит белорусскую электроэнергию, даже, если экономически это будет выгодно.



Впрочем, тогда они, по идее, должны были бы заодно заверить и литовских производителей, что их конкуренты в соседних странах уж точно не воспользуются более дешёвым белорусским электричеством и не получат преимущество в конкурентной борьбе с литовцами.



Зато BNS напомнил, что с января вступили в силу инициированные президентом Литвы Гитанасом Науседой изменения в законах, предусматривающие дополнительные меры по предотвращению попадания электричества с БелАЭС в Литву.



Когда начнёт действовать Бел­АЭС, литовские министерства и ведомства не дадут разрешений предприятиям на импорт электроэнергии оттуда, кроме того, если правительственная комиссия по проверке сделок стратегических предприятий установит, что импортёр представляет угрозу для безопасности страны, его лицензия будет отозвана.



Каким образом продавец, продающий только то и только в таком объёме, на что согласен покупатель, то есть Литва, может угрожать нашей безопасности, тоже остаётся для многих не до конца ясным.



Сейм Литвы в июне 2017 года законодательно закрепил, что БелАЭС является небезопасной и представляет угрозу для нацбезопасности Литвы, а также для окружающей среды и общественного здоровья. Литва утверждает, что АЭС в Белоруссии строится с нарушениями требований безопасности, международных обязательств, между тем Минск эти претензии отклоняет. Инф. «Обзора» Категории: политика Ключевые слова: Бел­АЭС Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1200 — статья прочитана 131 раз Комментарии