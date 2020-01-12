Не по заветам кота Леопольда 🔊 Воспроизвести



И по этой причине многих, кто в конце прошлого года не совсем с головой ушёл в нарезку новогодних салатов, наверняка терзают смутные сомнения относительно стабильности на политических подмостках нашей страны. Поскольку целый ряд лиц, которые, как уверяют нас назойливые рейтинги популярности политиков и госструктур, гораздо больше внимания уделяли обличению и бичеванию соперников и конкурентов, нежели, вслед за мультяшным котом Леопольдом, призывам искать точки возможного сотрудничества на благо Литвы.



Новогодние хлопоты, скорее всего, отвлекли немало народу от политического спектакля, поэтому вкратце напомним наиболее примечательные моменты главного события последнего времени – войны между находящимися ныне в оппозиции консерваторами, с одной стороны, и правящей коалицией и премьером Сквярнялисом (он всё-таки стоит чуть в сторонке от «крестьян» и их партнёров в Сейме). Всем известно, как встретишь Новый год, так его и проведёшь. Надо полагать, что политической жизни это также касается.И по этой причине многих, кто в конце прошлого года не совсем с головой ушёл в нарезку новогодних салатов, наверняка терзают смутные сомнения относительно стабильности на политических подмостках нашей страны. Поскольку целый ряд лиц, которые, как уверяют нас назойливые рейтинги популярности политиков и госструктур, гораздо больше внимания уделяли обличению и бичеванию соперников и конкурентов, нежели, вслед за мультяшным котом Леопольдом, призывам искать точки возможного сотрудничества на благо Литвы.Новогодние хлопоты, скорее всего, отвлекли немало народу от политического спектакля, поэтому вкратце напомним наиболее примечательные моменты главного события последнего времени – войны между находящимися ныне в оппозиции консерваторами, с одной стороны, и правящей коалицией и премьером Сквярнялисом (он всё-таки стоит чуть в сторонке от «крестьян» и их партнёров в Сейме). Война эта разгорелась давно, но в канун Нового года она вспыхнула с новой силой.



Премьер Саулюс Сквярнялис назвал консерваторов антигосударственной партией, которая только тем и занимается, что вредит Литве.



«Вы скажите, что они сделали для государства? Они все шаги делали такие, которые, в конце концов, были направлены против нашего государства или общества.



Люди стали беднее, были самые разные решения, которые финансовое бремя возложили не на одно десятилетие вперёд, были приняты решения, которые невозможно понять», - сказал премьер порталу tv3.lt.



Лидер «крестьян» Рамунас Карбаускис к этим словам добавил, что старое поколение консерваторов обокрало нашу страну, а новая консерваторская поросль, мало того, что безнадёжна, она ещё более опасна, чем её предшественники.



Порталу lrytas.lt Р.Карбаускис заявил, что за последние три года представители консерваторов в Сейме были заметны только тогда, когда пытались узаконить наркотики, отозвать всё, что связано с контролем над алкоголем.



Правые в ответ заявили, что подобные нападки свидетельствуют лишь об отчаянии «крестьянских» лидеров, предчувствующих свой бесславный конец по результатам предстоящих этой осенью парламентских выборов.



Немало политологов Литвы ничуть не удивлены этими распрями, поскольку «крестьяне» и консерваторы считают друг друга своими главными врагами, борьба с которыми должна помогать сплачиванию своего электората накануне очередных выборов.



Вот, например, газета «Lietuvos rytas» напоминает о том, что С.Сквярнялис назвал консерваторов вредителями, наносящими ущерб Литовскому государству, ещё год назад, когда готовился к президентским выборам. Тогда он обвинил правых в подготовке государственного переворота и желании узурпировать власть.



К слову, в тот раз премьер не преминул поделиться подозрениями, что консерваторам помогают российские спецслужбы.



Впрочем, упоминание о Кремле и российских спецслужбах по любому поводу, а очень часто – совершенно без всякого повода, стало обязательным условием в политической жизни Литвы. Поскольку, если ты не обвинишь оппонента в работе на Москву, то неизбежно тут же получишь такое же обвинение. Хотя ты успеешь первым обвинить оппонента в пособничестве всемогущему Кремлю и лично Путину, то это ещё не значит, что он тут же не обвинит тебя в том же самом.



Вот и сейчас, под сияние новогодних гирлянд, нынешний европарламентарий Андрюс Кубилюс, вплетая своё лыко в строку наблюдаемой нами грызни, сравнил С.Сквярнялиса с Владимиром Путиным, напомнившим Западу о Мюнхенском сговоре. Понятное дело, что А.Кубилюс, вслед за Г.Науседой, считает, что причиной Второй мировой войны стал только пакт Молотова - Риббентропа, а не длинная цепочка всех тех событий, что предшествовала ему. Мол, в словах Сквярнялиса столько же правды, сколько и в словах Путина.



Любопытно, что демонстрация известной пробирки с трибуны ООН почему-то никогда не использовалась литовскими политиками в качестве примера в аналогичных ситуациях.



Впрочем, чего зря смотреть в прошлое, когда нас в этом году ожидает такое увлекательное будущее! Дмитрий ЗАХАРОВ , "Обзор" Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Литва, уровень жизни Опубликована: в выпуске газеты «Обзор» № 1200 — статья прочитана 134 раза Комментарии