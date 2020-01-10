Пока США и Китай вели торговую войну, рубль стал тихой гаванью 🔊 Воспроизвести



2019 год для рубля начинался очень мрачно. С начала с января все с тревогой наблюдали приближение стоимости доллара к 70 рублям (забегая вперёд, скажем, что на сегодняшний день доллар торгуется ниже 63 рублей).



Ожидание роста инфляции и ухудшения благосостояния населения, недоверие к национальной валюте в период зимних каникул были определяющими факторами модели поведения домохозяйств.



Рост потребительских цен сокращался до конца второго квартала, а индекс потребительской уверенности рос не более чем на четверть процента. Ключевая ставка Банка России, от которой зависят не только курс рубля или уровень инфляции, но и стоимость кредита и ипотеки, была на уровне 7,75%.



Затем, с начала лета, ставка начала уменьшаться, и на сегодняшний день она составляет 6,25%, в первую очередь из-за снижения уровня инфляции, которая падала вопреки ожиданиям, настроениям и логике. Многие эксперты недооценили внешние факторы. Даже органы ЕАЭС, предвкушая негативный сценарий, определяли ориентиры макроэкономической политики, основываясь на весьма странных прогнозах — с расчётом на рост ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые, напротив, падали в течение всего года. 2019 год для рубля начинался очень мрачно. С начала с января все с тревогой наблюдали приближение стоимости доллара к 70 рублям (забегая вперёд, скажем, что на сегодняшний день доллар торгуется ниже 63 рублей).Ожидание роста инфляции и ухудшения благосостояния населения, недоверие к национальной валюте в период зимних каникул были определяющими факторами модели поведения домохозяйств.Рост потребительских цен сокращался до конца второго квартала, а индекс потребительской уверенности рос не более чем на четверть процента. Ключевая ставка Банка России, от которой зависят не только курс рубля или уровень инфляции, но и стоимость кредита и ипотеки, была на уровне 7,75%.Затем, с начала лета, ставка начала уменьшаться, и на сегодняшний день она составляет 6,25%, в первую очередь из-за снижения уровня инфляции, которая падала вопреки ожиданиям, настроениям и логике. Многие эксперты недооценили внешние факторы. Даже органы ЕАЭС, предвкушая негативный сценарий, определяли ориентиры макроэкономической политики, основываясь на весьма странных прогнозах — с расчётом на рост ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые, напротив, падали в течение всего года.



На снижение стоимости евро (-1.7% к доллару), помимо отрицательных ставок, влияли ещё и замедление темпов роста немецкой экономики, ограничительные тарифы США и неопределённость в связи с выходом Британии из ЕС. Британский фунт стерлингов всё же подрос к концу года на 4% по отношению к доллару США.



Китай в свою очередь также продолжал политику удешевления национальной валюты (-1.59%). Растущие как снежный ком торговые пошлины, вводимые Дональдом Трампом, способствовали падению экономики Поднебесной. Темпы роста ВВП КНР, которые по итогам третьего квартала составили 6%, показали худший результат за последние 30 лет.



Темпы роста мировой экономики за последние 18 месяцев падали по вине торговых и валютных войн. США, обвиняя все крупные экономики мира в манипулировании обменными курсами, начали сами активно заниматься тем же самым. В конечном счёте мир пришёл к выводу, что для противодействия возможному кризису необходимо активнее печатать деньги и удешевлять их.



На фоне таких тенденций Россия со своим рублём оказалась тихой гаванью, что было невообразимо ещё год назад. У стран Запада и Китая накопилось много проблем, а за последние три года их только прибавилось.



При этом нельзя сказать, что на Россию не оказывалось никакого давления вообще. Санкции Вашингтона в отношении «Северного потока – 2» не смогли оказать существенного влияния на российскую экономику. Но они усугубили отношения между ЕС и США.



Одновременно Китаю мы в очередной раз продемонстрировали, что надёжным партнером может оставаться только Россия, с которой в декабре, раньше намеченного срока, был успешно запущен газопровод «Сила Сибири». В свою очередь Россия продолжала наращивать золотовалютный резерв ($487,8 млрд), избавлялась весь год от американских бумаг, копила золото и становилась всё сувереннее и крепче.



2020 год едва ли будет спокойным, с учётом обострившейся ситуации на Ближнем Востоке после убийства Касема Сулеймани и в свете неготовности Трампа отменять старые пошлины на китайские товары. Если России удастся и дальше оставаться в стороне от этих «разборок», то национальные проекты будут способствовать укреплению российской экономики. При низком курсе рубль может показаться слишком «крепким» для монетарных властей России. И потому дальнейшее снижение ключевой ставки будет способствовать удешевлению кредитов и ипотеки.



Благодаря тому, что мы избавляемся от доллара и перешли к таргетированию инфляции, инвесторы будут понимать, что стоимость рубля не будет оказывать сильного влияния на макроэкономические показатели. И, соответственно, у российских финансовых рынков есть шанс оставаться «тихой гаванью», куда продолжится приток денег. Этот приток будет расти и потому, что снижаются ключевые ставки в других странах. В России её тоже опускают, но ставки ЦБ России всё равно будут выше, а значит – и доходность по вложениям. Это вкупе с макроэкономической стабильностью увеличит доверие инвесторов к российскому рынку.



Автор: Камран Гасанов для 2019 год в целом отличился снижением ключевых ставок по всему миру. Основным виновником стала ФРС, которая вернулась к политике низких ставок. Еврозона также продолжила снижать ставку — она упала на 10 процентных пунктов, — надеясь хоть как-то помочь проблемным странам Средиземноморья покрыть дефицит платёжного баланса, которые из-за навязанной им из Брюсселя политики «затягивания поясов» — сокращения бюджетных расходов — меняли правителей как перчатки, дестабилизируя и без того шаткую конструкцию ЕС.На снижение стоимости евро (-1.7% к доллару), помимо отрицательных ставок, влияли ещё и замедление темпов роста немецкой экономики, ограничительные тарифы США и неопределённость в связи с выходом Британии из ЕС. Британский фунт стерлингов всё же подрос к концу года на 4% по отношению к доллару США.Китай в свою очередь также продолжал политику удешевления национальной валюты (-1.59%). Растущие как снежный ком торговые пошлины, вводимые Дональдом Трампом, способствовали падению экономики Поднебесной. Темпы роста ВВП КНР, которые по итогам третьего квартала составили 6%, показали худший результат за последние 30 лет.Темпы роста мировой экономики за последние 18 месяцев падали по вине торговых и валютных войн. США, обвиняя все крупные экономики мира в манипулировании обменными курсами, начали сами активно заниматься тем же самым. В конечном счёте мир пришёл к выводу, что для противодействия возможному кризису необходимо активнее печатать деньги и удешевлять их.На фоне таких тенденций Россия со своим рублём оказалась тихой гаванью, что было невообразимо ещё год назад. У стран Запада и Китая накопилось много проблем, а за последние три года их только прибавилось.При этом нельзя сказать, что на Россию не оказывалось никакого давления вообще. Санкции Вашингтона в отношении «Северного потока – 2» не смогли оказать существенного влияния на российскую экономику. Но они усугубили отношения между ЕС и США.Одновременно Китаю мы в очередной раз продемонстрировали, что надёжным партнером может оставаться только Россия, с которой в декабре, раньше намеченного срока, был успешно запущен газопровод «Сила Сибири». В свою очередь Россия продолжала наращивать золотовалютный резерв ($487,8 млрд), избавлялась весь год от американских бумаг, копила золото и становилась всё сувереннее и крепче.2020 год едва ли будет спокойным, с учётом обострившейся ситуации на Ближнем Востоке после убийства Касема Сулеймани и в свете неготовности Трампа отменять старые пошлины на китайские товары. Если России удастся и дальше оставаться в стороне от этих «разборок», то национальные проекты будут способствовать укреплению российской экономики. При низком курсе рубль может показаться слишком «крепким» для монетарных властей России. И потому дальнейшее снижение ключевой ставки будет способствовать удешевлению кредитов и ипотеки.Благодаря тому, что мы избавляемся от доллара и перешли к таргетированию инфляции, инвесторы будут понимать, что стоимость рубля не будет оказывать сильного влияния на макроэкономические показатели. И, соответственно, у российских финансовых рынков есть шанс оставаться «тихой гаванью», куда продолжится приток денег. Этот приток будет расти и потому, что снижаются ключевые ставки в других странах. В России её тоже опускают, но ставки ЦБ России всё равно будут выше, а значит – и доходность по вложениям. Это вкупе с макроэкономической стабильностью увеличит доверие инвесторов к российскому рынку.Автор: Камран Гасанов для MARKET-SIGNAL marketsignal.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, Китай, сталь, товары, рубль, пошлины — статья прочитана 115 раз Комментарии