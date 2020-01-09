Турецкий поток на фоне геополитических игр России и Турции 🔊 Воспроизвести Строительство "Турецкого потока" в Стамбуле, фото из архива



Путин и Эрдоган 8 января открыли газопровод "Турецкий поток", который стал еще одним шагом к сближению двух стран. Но несмотря на сотрудничество, Москвой и Анкарой нередко движут прямо противоположные интересы, пишет Путин и Эрдоган 8 января открыли газопровод "Турецкий поток", который стал еще одним шагом к сближению двух стран. Но несмотря на сотрудничество, Москвой и Анкарой нередко движут прямо противоположные интересы, пишет DW



Турция пытается использовать свое географическое положение, рассчитывая стать важным энергетическим узлом между Востоком и Западом. "С открытием "Турецкого потока" турецкая газотранспортная система, уже соединенная с газопроводами, ведущими с севера и востока, станет незаменимой для международного рынка", - заявил ранее министр энергетики Турции Фатих Дёнмез. Чиновник из турецкого министерства энергетики подтвердил DW, что на встрече Эрдогана с Путиным обсуждались и вопросы сотрудничества с европейскими странами.







Ось Москва-Анкара приобретает очертания



Двусторонние отношения Москвы и Анкары становятся все более тесными. На Западе с тревогой наблюдают за тем, как враждебно настроенная по отношению к НАТО Россия и член альянса Турция наращивают сотрудничество. На встрече же в Стамбуле речь пойдет не только о торговле природным газом. По словам чиновников из турецкого МИД, на повестке дня и множество других тем.



Как сообщил DW пожелавший остаться анонимным турецкий дипломат, темой переговоров будет, в частности, ситуация в Ливии. На прошлой неделе турецкий парламент разрешил президенту проводить военные операции в этой стране, а уже 5 января Эрдоган объявил об отправке турецких солдат в Ливию. В гражданской войне в Ливии Турция встала на сторону находящегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сараджем. В то же время Россия, хотя она это официально не признает, в Ливии оказывает поддержку противоборствующей стороне - маршалу Халифе Хафтару, который во главе Ливийской национальной армии (ЛНА) с весны прошлого года пытается захватить Триполи.



Опосредованные конфликты в Ливии и Сирии



В Москве внимательно следят за отправкой турецких военных в Ливию. "Анкаре уже сообщили, что турецкие солдаты в Ливии не должны противостоять ЛНА маршала Хафтара", - сообщают источники в дипломатических кругах Турции. Эрдоган пообещает Путину, говорят они, что турецкие солдаты не будут активно участвовать в военных действиях.



По данным чиновников турецкого МИД, еще одной темой переговоров президентов Турции и РФ была ситуация на севере Сирии. 9 октября Турция начала операцию "Источник мира". Цель операции - заставить силы самообороны сирийских курдов (YPG) покинуть 30-километровую зону вдоль турецкой границы. В конце октября Эрдоган и Путин договорились о прекращении турецкой операции в Сирии, а Анкара добилась права создать на севере Сирии зону безопасности.



По словам турецких дипломатов, на встрече в Стамбуле речь прежде всего шла о сирийской провинции Идлиб. Сирийские правительственные войска при поддержке России ведут массированные бомбардировки Идлиба, считающегося последним оплотом сирийских повстанцев. В последние месяцы несколько сотен тысяч жителей региона были вынуждены бежать отсюда в сторону турецкой границы. Поддержка Россией режима Асада, с которым давно враждует Турция, представляет серьезный конфликт интересов Москвы и Анкары в Сирии.



Есть еще одна тема, которая бурно обсуждается в Турции и беспокоит Кремль. Президент Эрдоган планирует строительство 45-километрового Стамбульского канала из Черного моря в Мраморное параллельно проливу Босфор.



Конвенция Монтрё



В Москве опасаются, что этот проект поставит под угрозу Конвенцию Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, подписанную в 1936 году. Она предусматривает беспрепятственный проход через проливы торговых судов, но жесткие условия для военных кораблей. Поэтому в России задаются вопросом, что будет с Конвенцией Монтрё, когда вступит в строй Стамбульский канал, который будет работать на платной основе.



Российские власти уже дали понять, что проект не должен ставить под сомнение Конвенцию Монтрё. По словам турецких дипломатов, Путин против того, чтобы военные корабли могли проходить по каналу. "В случае строительства канала нужно будет найти новое правовое решение, которое позволит избежать проблем с безопасностью в регионе", - говорят турецкие чиновники.



"Турецкий поток" выглядит новой вехой в сближении Москвы и Анкары. Однако беседы с турецкими чиновниками и дипломатами показывают, что в отношениях двух стран есть немало спорных моментов, по некоторым из них позиции диаметрально противоположные. Экономика и население Турции стремительно растут, а вместе с ними растет потребность в природных ресурсах и энергии. С 2005 года часть энергоносителей Турция получает из России по газопроводу "Голубой поток", проложенному по дну Черного моря. Также через Черное море построены две ветки нового трубопровода "Турецкий поток", который 8 января на торжественной церемонии в Стамбуле введут в эксплуатацию президенты Турции и РФ Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин. Большая часть газа по этому газопроводу, как и по "Голубому потоку", предназначена для турецкого рынка. В процессе строительства находится еще одно ответвление "Турецкого потока", которое позволит поставлять российский газ в страны на юго-востоке Европы.Турция пытается использовать свое географическое положение, рассчитывая стать важным энергетическим узлом между Востоком и Западом. "С открытием "Турецкого потока" турецкая газотранспортная система, уже соединенная с газопроводами, ведущими с севера и востока, станет незаменимой для международного рынка", - заявил ранее министр энергетики Турции Фатих Дёнмез. Чиновник из турецкого министерства энергетики подтвердил DW, что на встрече Эрдогана с Путиным обсуждались и вопросы сотрудничества с европейскими странами.Двусторонние отношения Москвы и Анкары становятся все более тесными. На Западе с тревогой наблюдают за тем, как враждебно настроенная по отношению к НАТО Россия и член альянса Турция наращивают сотрудничество. На встрече же в Стамбуле речь пойдет не только о торговле природным газом. По словам чиновников из турецкого МИД, на повестке дня и множество других тем.Как сообщил DW пожелавший остаться анонимным турецкий дипломат, темой переговоров будет, в частности, ситуация в Ливии. На прошлой неделе турецкий парламент разрешил президенту проводить военные операции в этой стране, а уже 5 января Эрдоган объявил об отправке турецких солдат в Ливию. В гражданской войне в Ливии Турция встала на сторону находящегося в Триполи Правительства национального согласия (ПНС) во главе с премьером Фаизом Сараджем. В то же время Россия, хотя она это официально не признает, в Ливии оказывает поддержку противоборствующей стороне - маршалу Халифе Хафтару, который во главе Ливийской национальной армии (ЛНА) с весны прошлого года пытается захватить Триполи.В Москве внимательно следят за отправкой турецких военных в Ливию. "Анкаре уже сообщили, что турецкие солдаты в Ливии не должны противостоять ЛНА маршала Хафтара", - сообщают источники в дипломатических кругах Турции. Эрдоган пообещает Путину, говорят они, что турецкие солдаты не будут активно участвовать в военных действиях.По данным чиновников турецкого МИД, еще одной темой переговоров президентов Турции и РФ была ситуация на севере Сирии. 9 октября Турция начала операцию "Источник мира". Цель операции - заставить силы самообороны сирийских курдов (YPG) покинуть 30-километровую зону вдоль турецкой границы. В конце октября Эрдоган и Путин договорились о прекращении турецкой операции в Сирии, а Анкара добилась права создать на севере Сирии зону безопасности.По словам турецких дипломатов, на встрече в Стамбуле речь прежде всего шла о сирийской провинции Идлиб. Сирийские правительственные войска при поддержке России ведут массированные бомбардировки Идлиба, считающегося последним оплотом сирийских повстанцев. В последние месяцы несколько сотен тысяч жителей региона были вынуждены бежать отсюда в сторону турецкой границы. Поддержка Россией режима Асада, с которым давно враждует Турция, представляет серьезный конфликт интересов Москвы и Анкары в Сирии.Есть еще одна тема, которая бурно обсуждается в Турции и беспокоит Кремль. Президент Эрдоган планирует строительство 45-километрового Стамбульского канала из Черного моря в Мраморное параллельно проливу Босфор.В Москве опасаются, что этот проект поставит под угрозу Конвенцию Монтрё о статусе проливов Босфор и Дарданеллы, подписанную в 1936 году. Она предусматривает беспрепятственный проход через проливы торговых судов, но жесткие условия для военных кораблей. Поэтому в России задаются вопросом, что будет с Конвенцией Монтрё, когда вступит в строй Стамбульский канал, который будет работать на платной основе.Российские власти уже дали понять, что проект не должен ставить под сомнение Конвенцию Монтрё. По словам турецких дипломатов, Путин против того, чтобы военные корабли могли проходить по каналу. "В случае строительства канала нужно будет найти новое правовое решение, которое позволит избежать проблем с безопасностью в регионе", - говорят турецкие чиновники."Турецкий поток" выглядит новой вехой в сближении Москвы и Анкары. Однако беседы с турецкими чиновниками и дипломатами показывают, что в отношениях двух стран есть немало спорных моментов, по некоторым из них позиции диаметрально противоположные. dw.com Категории: политика, общество, в Европе Ключевые слова: Россия, Путин, визит, Турция, Эрдоган — статья прочитана 161 раз Комментарии