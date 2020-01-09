Президент Литвы призывает решать спор Ирана и США дипломатическим путем 🔊 Воспроизвести



Литовский президент Гитанас Науседа призвал решать споры между Ираном и Соединенным Штатами дипломатическими средствами.



Напряжение на Ближнем Востоке возросло после того, как на минувшей неделе США в результате атаки беспилотника ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, в Тегеран в среду ночью обстрелял две военные базы американцев и союзников в Ираке.



"По мнению президента, лучшим способом дальнейшего управления ситуацией является ее деэскалация и решение конфликта дипломатическими мерами", – сказал журналистам в Президентском дворце советник главы государства по вопросам нацбезопасности Йонас-Витаутас Жукас.



Об этом советник сказал после встречи президента с министром обороны Раймундасом Кароблисом и министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом. Литовский президент Гитанас Науседа призвал решать споры между Ираном и Соединенным Штатами дипломатическими средствами.Напряжение на Ближнем Востоке возросло после того, как на минувшей неделе США в результате атаки беспилотника ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, в Тегеран в среду ночью обстрелял две военные базы американцев и союзников в Ираке."По мнению президента, лучшим способом дальнейшего управления ситуацией является ее деэскалация и решение конфликта дипломатическими мерами", – сказал журналистам в Президентском дворце советник главы государства по вопросам нацбезопасности Йонас-Витаутас Жукас.Об этом советник сказал после встречи президента с министром обороны Раймундасом Кароблисом и министром иностранных дел Линасом Линкявичюсом. По его словам, президент озабочен безопасностью служащих в Ираке литовских военных, однако "обязательства перед нашими международными партнерами и участие в международных миссиях остаются в силе".



Иран нацелился на базы в Эрбиле и Айн-аль-Асаде, находящиеся на западе и севере Ирака. На последней базе служат шесть литовских военных, они участвуют в возглавляемой США коалиционной миссии, призванной обучить местные силы борьбе с группировкой "Исламское государство".



Еще шесть литовцев-связистов служат в возглавляемой НАТО миссии. Трое других литовских военных на этой неделе из соображений безопасности были передислоцированы в Кувейт.



Р. Кароблис сказал, что после выпада Ирана литовские военные вернулись на базы и не выполняют никаких специфических задач.



"Их выезд за пределы базы ограничен. По приказу конкретных подразделений предусмотрены определенные меры защиты, например, возможно, и вероятно, что постоянно нужно носить бронежилеты и прочие подобные вещи", – сказал министр.



Коалиция под командованием США и НАТО утверждает, что во время обстрелов их военные не пострадали. Р. Кароблис отмечает, что обстрел по существу не навредил функциональности баз.



"Военные вернулись на те же базы. Значит, что они могут использоваться по назначению", – сказал он.



Иранское соглашение "не является эффективным"



В пятницу Л. Линкявичюс отправится в Брюссель, чтобы обсудить ситуацию на Ближнем Востоке с министрами иностранных дел стран ЕС.



По словам главы литовской дипломатической службы, ЕС может сыграть значительную роль в деэскалации конфликта.



"Одной из основных задач нашей дискуссии будет то, что ЕС мог бы подключиться к этому процессу согласования, деэскалации как потенциальное активное лицо", – сказал министр.



"У ЕС есть и экономические, и политические аргументы для этого", – добавил он.



Л. Линкявичюс сказал, что Литва осуждает осуществленный Ираном обстрел.



"Атаку (...) действительно следует осудить, и мы также ее осуждаем не только потому, что там есть наши военные, но и потому, что Иран обещал не предпринимать таких действий, как раз снизить накал ситуации. Мы требуем, чтобы он, как и обещал, так и поступал", – отметил министр.



Министры стран ЕС также должны обсудить будущее Иранского атомного соглашения.



В заключенном в 2015 году соглашении Иран обещал ограничить свою ядерную программу в обмен на отмену санкций Запада, однако на прошлой неделе Тегеран заявил, что больше не будет соблюдать ограничения по обогащению урана.



Л. Линквичюс сказал, что соглашение "в данный момент не эффективно".



"Юридически оно существует, но фактически трудно сказать, как обстоят дела", – пояснил он.



По словам министра, решение Ирана не соблюдать ограничения соглашения "открывает путь для тех программ, которых мы здесь все опасаемся".



Соглашение с Ираном было заключено из опасений по поводу того, что Тегеран стремится произвести ядерное оружие. Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, Иран, Науседа География: Литва — статья прочитана 165 раз Комментарии