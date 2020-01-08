«Турецкий поток» открыт 🔊 Воспроизвести Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Сербии Александар Вучич © Михаил Метцель/ТАСС



Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток». Трансляция торжественной церемонии опубликована на



На мероприятии в Стамбуле также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Политики вместе повернули символический вентиль газопровода.



Перед этим Путин и Эрдоган провели переговоры, продлившись чуть больше полутора часов. Российский лидер отметил, что впереди у России и Турции еще много новых проектов. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что автором названия газопровода «Турецкий поток» является его друг Путин. Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыли газопровод «Турецкий поток». Трансляция торжественной церемонии опубликована на YouTube -канале RT на русском, сообщает ЛЕНТА На мероприятии в Стамбуле также присутствовали президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов. Политики вместе повернули символический вентиль газопровода.Перед этим Путин и Эрдоган провели переговоры, продлившись чуть больше полутора часов. Российский лидер отметил, что впереди у России и Турции еще много новых проектов. Эрдоган, в свою очередь, отметил, что автором названия газопровода «Турецкий поток» является его друг Путин. Эрдоган пригласил подняться на сцену всех высоких гостей церемонии пуска газопровода. Когда президент Владимир Путин, президент Сербии Александар Вучич, премьер-министр Болгарии Бойко Борисов, министры энергетики России и Турции и другие почетные гости собрались, турецкий лидер объявил, что для всех приготовлен сюрприз.



В этот момент он попросил всех сделать шаг вперед к установленным на сцене двум символическим участкам трубы. На один из них была нанесена надпись на русском языке "Турецкий поток", на другой турецкая "Türkakim". По замыслу режиссеров торжественной церемонии пуска, из пространства под сценой поднялся еще один элемент трубы, обозначенный английским "Turkstream" и снабженный газовым вентилем. Он соединил два участка. Эрдоган пригласил Путина, Вучича и Борисова присоединиться к нему и, символически прокрутив вентиль, дать старт работе нового газопровода. Высокие гости с удовольствием включились в этот шоу-момент на сцене, после чего обменялись рукопожатиями.



"Турецкий поток"



Проект "Турецкий поток" представляет собой газопровод, состоящий из двух ниток мощностью 15,75 млрд кубометров газа в год каждая. Первая нитка предназначена для поставок российского газа турецким потребителям, вторая - для газоснабжения стран Южной и Юго-Восточной Европы. В качестве потенциальных рынков "Газпром" рассматривает Грецию, Италию, Болгарию, Сербию и Венгрию.



Российский газ через газопровод "Турецкий поток" с 1 января уже начал поступать в Болгарию, а с 5 января российский газ через новую компрессорную станцию "Странджа-2" в Болгарии стали получать Республика Северная Македония и Греция.



Переговоры между "Булгартрансгазом" и российской компанией "Газпром экспорт" по транзиту газа через территорию Болгарии завершились в последние дни 2019 года. От нового пункта поставки газа - компрессорной станции "Странджа-2" - Болгария будет ежегодно получать 2,9 млрд кубометров газа. Благодаря тому, что теперь газ будет поступать на территорию страны из Турции, София сможет сократить транзитные расходы примерно на 70 млн левов (около €35 млн), а газ подешевеет на 5%. lenta.ru Категории: экономика, политика, в мире Ключевые слова: газопровод, строительство, пуск, Турецкий поток — статья прочитана 175 раз Комментарии