СМИ сообщило условие Ирана для прекращения ударов по базам США 🔊 Воспроизвести



Иран готов больше не наносить удары по объектам США, если те не будут отвечать на сегодняшние ракетные удары в Ираке, сообщает в среду



"Иран говорит, что если Соединенные Штаты не будут отвечать на две волны (ракетных) атак, то он прекратит атаки. Но если будет ответ со стороны США, то Иран атакует все американские базы в регионе", - сказал в эфире телеканала его корреспондент в Тегеране.



В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иран готов больше не наносить удары по объектам США, если те не будут отвечать на сегодняшние ракетные удары в Ираке, сообщает в среду РИА Новости со ссылкой на телеканал NBC News."Иран говорит, что если Соединенные Штаты не будут отвечать на две волны (ракетных) атак, то он прекратит атаки. Но если будет ответ со стороны США, то Иран атакует все американские базы в регионе", - сказал в эфире телеканала его корреспондент в Тегеране.В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. РИА Новости Категории: в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: война, США, Иран — статья прочитана 83 раза Комментарии