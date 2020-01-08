Литовские военные покинули базу в Ираке за 7 часов до обстрела 🔊 Воспроизвести



В среду вооруженные силы (ВС) Литвы сообщили, что служащие в Ираке военные покинули обстрелянную Ираном базу за семь часов до выпада.



"Все военные вчера вечером покинули базу, передислоцировались в запасной район, поскольку была получена информация об угрозах баллистических ракет", – заявил журналистам в правительстве начальник Оборонного штаба, генерал-майор Гитнаутас Зенкявичюс.



"Указание покинуть базу пришло вчера около 17:30 по литовскому времени", – сказал он.



По словам генерала, базы Эрбила и Аль-Асада были обстреляны из Ирана после полуночи по литовскому времени. На последней базе служат шесть литовских военных, они участвуют в возглавляемой США коалиционной миссии, призванной обучить местные силы борьбе с группировкой "Исламское государство". В среду вооруженные силы (ВС) Литвы сообщили, что служащие в Ираке военные покинули обстрелянную Ираном базу за семь часов до выпада."Все военные вчера вечером покинули базу, передислоцировались в запасной район, поскольку была получена информация об угрозах баллистических ракет", – заявил журналистам в правительстве начальник Оборонного штаба, генерал-майор Гитнаутас Зенкявичюс."Указание покинуть базу пришло вчера около 17:30 по литовскому времени", – сказал он.По словам генерала, базы Эрбила и Аль-Асада были обстреляны из Ирана после полуночи по литовскому времени. На последней базе служат шесть литовских военных, они участвуют в возглавляемой США коалиционной миссии, призванной обучить местные силы борьбе с группировкой "Исламское государство". Г. Зенкявичюс утверждает, что не пострадавшие во время выпада литовские военные и союзники вернулись на базу в среду утром.



Министр обороны Раймундас Кроблис сказал, что, по предварительным данным, во время выпада не погиб и не был ранен ни один военный союзников.



Глава Оборонного штаба отмечает, что иранские ракеты в базы, однако точный ущерб инфраструктуре и военной технике пока не известен.



Еще девять литовских военных служили в другой миссии под командованием НАТО. Трое из них уже переведены в Кувейт, другие пока остаются в столице Ирака Багдаде.



Р. Кароблис утверждает, что Литва не рассматривает односторонний вывод военных из Ирака, вопрос будущего миссий будет решаться с союзниками.



По словам Г. Зенкявичюса, у литовских военных есть возможность постоянного общения с близкими, связь с их близкими поддерживает и Оборонный штаб. По словам генерала, ни один военный не попросился обратно в Литву в связи с ростом напряжения.



Иран обстрелял базы в Ираке, мстя США за убийство влиятельного иранского генерала на минувшей неделе.



Р. Кароблис отметил, что убитый Касем Сулеймани "действительно способствовал поощрению терроризма".



"Речь шла о том, особенно в зарубежных СМИ, что это (убийство К. Сулеймани– BNS) было удовлетворением амбиций президента Дональда Трампа. Это точно не так", – сказал министр.



"Есть понимание того, что ответ (американцев – BNS) имеет под собой причины и основывается на объективной разведывательной информации", – добавил он.



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В связи с ростом напряжения на Ближнем Востоке Министерство иностранных дел (МИД) Литвы призвал граждан страны не ездить в Иран.



Ранее МИД рекомендовал литовским гражданам не ездить лишь в некоторые части Ирана.



Рекомендация изменена после того как на минувшей неделе США в результате атаки беспилотника ликвидировали иранского генерала Касема Сулеймани, в Тегеран в среду ночью обстрелял две военные базы американцев и союзников в Ираке.



По информации МИД, убийство К. Сулеймани "повысило напряжение в Иране и во всем регионе", кроме того, "в Иране выросли антизападные настроения".



В понедельник МИД рекомендовал гражданам Литвы не ездить в Ирак.



По данным МИД, в Иране и Ираке сейчас в целом находятся около 50 литовских граждан. Категории: в мире, политика, чп и криминал Ключевые слова: Ирак, обстрел, минобороны, миротворцы, базы География: Литва — статья прочитана 107 раз Комментарии