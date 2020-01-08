Ж. Маурицас: из-за кризиса со сбросами Grigeo – урон для биржи акций всего региона /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



В связи с тем, что прокуроры начали расследование относительно контролируемой группой Grigeo (листингуется на Вильнюсской бирже акций Nasdaq) картонной фабрики в Клайпеде, которая, как подозревается, загрязняла неочищенными сточными водами Куршский залив, может пострадать биржа акций всего региона, считает экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.



Он сравнил ситуацию со скандалом с отмыванием денег в Эстонии, когда репутационный ущерб был нанесен банковскому сектору всех Балтийских стран. По его словам, инвесторы обычно смотрят на Балтийские страны как на одно образование.



"В репутационном смысле это, несомненно, ущерб уже нанесен и не только этой компании (Grigeo – BNS), но и всей фондовой бирже, не только Литвы, но и всего Балтийского региона", – сказал BNS Ж. Маурицас. В связи с тем, что прокуроры начали расследование относительно контролируемой группой Grigeo (листингуется на Вильнюсской бирже акций Nasdaq) картонной фабрики в Клайпеде, которая, как подозревается, загрязняла неочищенными сточными водами Куршский залив, может пострадать биржа акций всего региона, считает экономист банка Luminor Жигимантас Маурицас.Он сравнил ситуацию со скандалом с отмыванием денег в Эстонии, когда репутационный ущерб был нанесен банковскому сектору всех Балтийских стран. По его словам, инвесторы обычно смотрят на Балтийские страны как на одно образование."В репутационном смысле это, несомненно, ущерб уже нанесен и не только этой компании (Grigeo – BNS), но и всей фондовой бирже, не только Литвы, но и всего Балтийского региона", – сказал BNS Ж. Маурицас. Жители уже некоторое время жаловались на возможные загрязнения Grigeo Klaipeda, а мэр Клайпеды Витаутас Грубляускас во вторник сообщил BNS, что компания длительное время была среди предприятий, подозреваемых в загрязняющих выбросах. Ж. Маурицас сказал, что проблема в том, что службы часто закрывают глаза на жалобы жителей.



"Есть несколько причин – первая причина в том, что ведомства махают рукой на жалобы жителей. Сформированный в Литве общий подход заключается в том, что в принципе не очень обращают внимание на такие жалобы", – утверждает аналитик банка Luminor.



"Второй аспект, если обращается внимание на такие вещи, то меры не предпринимаются по различным причинам. Кто может опровергнуть, что и по причине той же коррупции?", – задался он риторическим вопросом.



Во вторник прокуроры объявили о начале досудебного расследования в связи с подозрениями, что клайпедская компания по производству картона Grigeo Klaipeda сбрасывала отходы в Куршский залив.



Президент и крупнейший владелец Grigeo Гинтаутас Пангонис говорит, что неочищенные сточные воды могли сливаться в Куршский залив из-за неисправности, а не в результате умышленной деятельности. В среду компания сообщила, что ситуация не окажет значительного влияния на деятельность группы и ее результаты.



Прокуратура подозревает, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив было смонтировано намеренно. По их мнению, загрязняющиеся выбросы могли продолжаться долго, поэтому природе мог быть нанесен миллионный ущерб.



После того, как прокуроры объявили о начале досудебного расследования, были остановлены торги акциями Grigeo на бирже. Пока они не возобновлены, во вторник цена на акции упали более чем на 9%.



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Литовский министр окружающей среды Кестутис Мажейка утверждает, что глава компании Grigeo Гинтаутас Пагонис, говоря о причинах загрязняющих выбросов "цинично врет", а ущерб может достигать и 60 млн евро.



"Очень цинично врет", – сказал BNS К. Мажейка, отвечая на вопрос о комментариях главы Grigeo.



Он также сказал, что в данный момент предприятие остановило сброс неочищенных вод, за этим ведется наблюдение и первые результаты министр получит в среду вечером.



"По моим данным, это загрязнение уже остановлено. Предприятие не использует свои очистные сооружения, это сделано", – сказал министр.



По словам К. Мажейки, ущерб природе в связи с попаданием неочищенных стоков в Куршский залив может достигать 60 млн евро.



"Если оценивать по законам, то срок давности составляет пять лет, то за эти пять лет можно подсчитать ущерб. Если за год 12-13 млн евро, судя по тем количествам, что были, то ущерб может достигать 60 млн евро", – пояснил министр.



По его словам, по закону ущерб может подсчитываться только за пятилетний период.



"Я не знаю, сколько они загрязняли, это выяснит прокуратура. Но я, по первичным данным, располагаю такой информацией. Я выступаю за формулу: сколько загрязнил, столько и плати", – подчеркнул К. Мажейка.



Президент и крупнейший владелец Grigeo Гинтаутас Пангонис говорит, что неочищенные сточные воды могли сливаться в Куршский залив из-за неисправности, а не в результате умышленной деятельности. В среду компания сообщила, что ситуация не окажет значительного влияния на деятельность группы и ее результаты.



Он сказал это после того, как клайпедские прокуроры объявили о начале расследования в связи со сбросами сточных вод в портовом городе. Есть подозрения, что за это может нести ответственность действующая здесь компания Grigeo Klaipeda.



По словам прокуроров, урон окружающей среде может составлять "десятки миллионов" евро.



Прокуратура подозревает, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив было смонтировано намеренно. По их мнению, загрязняющиеся выбросы могли продолжаться долго.



После того, как прокуроры объявили о начале досудебного расследования, были остановлены торги акциями Grigeo на бирже.



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Одна из крупнейших сетей супермаркетов в Литве Iki сообщила, что останавливает закупки гигиенической бумаги Grigeo – она не будет закупаться до тех пор, пока не будут даны ответы на все вопросы по поводу сбросов неочищенных промышленных вод Grigeo Klaipeda в Куршский залив.



"Очевидно, что именно сегодня бизнесу предоставлен повод не на словах, а реальным поведением продемонстрировать ответственное поведение. Iki руководствуется высшими профессиональными и этическими стандартами и ожидает того же от своих партнеров", – отметила в пресс-релизе глава по вопросам коммуникации Iki Индре Балтрушайтене.



Торговая сеть Maxima сообщила, что рассмотрит вопрос о торговле продукцией Grigeo, если подозрения подтвердятся.



"Если подозрения подтвердятся, что действия Grigeo были сознательными, мы серьезно рассмотрим вопрос дальнейшей торговли", – заявила директор департамента коммуникации и корпоративных дел торговой сети Maxima Эрнеста Дапкене.



Представитель по связям с общественностью сети супермаркетов Norfa Дарюс Ришиклис сказал BNS, что компания пока обдумывает, как поступить.



Альянс потребительских организаций Литвы призывает бойкотировать продукцию компании.



Прокуратура подозревает, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив было смонтировано намеренно. По мнению прокуровов, загрязняющиеся выбросы могли продолжаться долго.



По словам прокуроров, урон окружающей среде может составлять "десятки миллионов" евро.



Торги акциями Grigeo на бирже во вторник были приостановлены.



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Производитель древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона - группа Grigeo заявила, что не уклоняется от ответственности за возможное загрязнения Куршского залива. Она заявила, что в среду сформировала комиссию, которая будет расследовать все обстоятельства инцидента в Клайпеде.



"Я сказал собравшимся работникам предприятия и всей Литве могу повторить, что мы берем на себя всю ответственность и не бежим от нее – мы сделаем все, чтобы выяснить причины произошедшего, чтобы их устранить, и чтобы больше подобная ситуация не повторялась", – отметил в пресс-релизе президент и крупнейший владелец Grigeo Гинтаутас Пангонис.



По словам главы Grigeo Klaipeda Томаса Эйкинаса, комиссия приступила к работе в среду, а расследование продлится несколько недель – на основе его выводов будет подготовлен план действий.



Во вторник прокуратура заявила, что начала расследование возможного загрязнения Куршского залива. У прокуроров есть подозрения в том, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив было смонтировано намеренно. По мнению прокуроров, загрязняющиеся выбросы могли продолжаться долго.



Между тем, Г. Пангонис во вторник утверждал в интервью телеканалу LNK, что стоки в залив могли попасть по причине неисправности.



Со вторника все стоки Grigeo Klaipeda направляются в водоочистную систему Klaipedos vanduo.



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Мэр Неринги: основная часть загрязнений из Куршского залива могла попасть в Балтику



Основная часть загрязненных вод, которые возможно сбросило в Куршский залив предприятие Grigeo Klaipeda, входящая в группу литовского производителя древесно-волокнистых плит, гигиенической бумаги и картона Grigeo, из-за преобладающих течений могла попасть в Балтийское море, утверждает мэр Неринги (административное объединение городков на Куршской косе).



По словам Дарюса Ясайтиса, в море могло попасть около 20% загрязняющих выбросов.



"80 проц. и более течений в Куршском заливе направляются в Балтийское море, которое является более крупным водоемом, поэтому загрязнения распространятся дальше. В итоге они окажутся у братьев латышей, поскольку это обусловят преобладающие в море течения", – сказал BNS Д. Ясайтис.



"Возможно, как мэр Неринги, мы бы мог локально порадоваться, но как гражданин Литвы я совершенно не могу радоваться", – добавил он.



По словам Д. Ясайтиса, по причине преобладающих в Куршсом заливе течений и направлений ветра, практически нет вероятности того, что загрязнения достигнут населенных поселков Нида или Прейла. Однако, по его словам, это может быть актуально для Смильтине, Юодкранте, и возможно Первалки, если жители используют местные колодцы.



Во вторник прокуратура заявила, что начала расследование возможного загрязнения Куршского залива. У прокуроров есть подозрения в том, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив было смонтировано намеренно. По мнению прокуроров, загрязняющиеся выбросы могли продолжаться долго.



Президент и крупнейший владелец Grigeo Гинтаутас Пангонис говорит, что неочищенные сточные воды могли сливаться в Куршский залив из-за неисправности, а не в результате умышленной деятельности.



По словам прокуроров, урон окружающей среде может составлять "десятки миллионов" евро.



Прокуратура подозревает, что оборудование для сброса неочищенных сточных вод в Куршский залив было смонтировано намеренно. По их мнению, загрязняющиеся выбросы могли продолжаться долго.



Литовский министр окружающей среды Кестутис Мажейка утверждает, что глава компании Grigeo Гинтаутас Пагонис, говоря о причинах загрязняющих выбросов "цинично врет", а ущерб может достигать и 60 млн евро.



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После того как в Куршский залив попали неочищенные промышленные стоки литовское правительство в среду поручило ведомствам в течение месяца проанализировать ситуацию с загрязняющими сбросами Клайпеде и представить предложения по улучшению контроля над ситуацией.



Кабмин утверждает, что также должна быть исследована деятельность других подобных объектов, установлены и проверены объекты, представляющие риск для окружающей среды.



"Пожалуй, важнейшим, было бы предложение правового регулирования достаточности и эффективности переработки промышленных стоков на индивидуальном очистном оборудовании промышленных объектов", – заявил на совещании правительства канцлер Кабмина Альгирдас Стончайтис.



По его словам, нынешние методики являются порочными, кроме того, требуется более месяца, чтобы выявить компетенции, поскольку за это отвечают несколько министерств, в них есть "отдельные ведомства, агентства, однако полного хозяина процесса нет". Категории: экономика, чп и криминал Ключевые слова: загрязнение, расследование, акции, Grigeo Klaipeda География: Литва — статья прочитана 124 раза Комментарии