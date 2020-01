Загрузка... Sony сенсационно представила прототип автомобиля на выставке в Лас-Вегасе 🔊 Воспроизвести Глава Sony Кенихиро Ёсида представляет электроавтомобиль концерна Vision-S на выставке высоких технологий CES 2020 в Лас-Вегасе,



Сенсационная презентация нового автомобиля заняла у главы Sony 2 минуты 10 секунд, подсчитало во вторник, 7 января, немецкое издание Die Welt. По свидетельству журналистов, от Sony такого шага никто не ожидал, несмотря на то, что концерн давно уже поставляет некоторые свои технологии для производства электромобилей.



Автомобиль VIsion-S концерна Sony



В автомобиль встроены 33 датчика, которые контролируют происходящее вокруг и внутри машины. Информация сводится в единую картину. Sony называет это "технологией слияния сенсоров". Программное обеспечение использует разработки в области искусственного интеллекта и другие ноу-хау Sony, которые концерн обещает постоянно обновлять и развивать. Связь с автомобилем будет поддерживаться с помощью нового стандарта 5G.



Значительное участие производителей Германии



В качестве своих немецких партнеров при создании электрокара Sony называют компании Bosch, ZF, Continental и Here. Vision-S использует также технологии от Magna Steyr из Австрии, Benteler, Nvidia, Blackberry и Qualcomm.



Японский концерн Sony представил на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе прототип полноприводного четырехместного седана. "Он отражает наш вклад в будущее мобильности и содержит множество технологий", - отметил во время презентации глава фирмы Кенихиро Ёсида.Сенсационная презентация нового автомобиля заняла у главы Sony 2 минуты 10 секунд, подсчитало во вторник, 7 января, немецкое издание Die Welt. По свидетельству журналистов, от Sony такого шага никто не ожидал, несмотря на то, что концерн давно уже поставляет некоторые свои технологии для производства электромобилей.Концепт-кар, получивший название Vision-S, разгоняется до скорости 100 километров в час за 4,8 секунд. Максимальная скорость - 240 километров в час.В автомобиль встроены 33 датчика, которые контролируют происходящее вокруг и внутри машины. Информация сводится в единую картину. Sony называет это "технологией слияния сенсоров". Программное обеспечение использует разработки в области искусственного интеллекта и другие ноу-хау Sony, которые концерн обещает постоянно обновлять и развивать. Связь с автомобилем будет поддерживаться с помощью нового стандарта 5G.В качестве своих немецких партнеров при создании электрокара Sony называют компании Bosch, ZF, Continental и Here. Vision-S использует также технологии от Magna Steyr из Австрии, Benteler, Nvidia, Blackberry и Qualcomm.Электрическая платформа может быть применена и для других типах автомобилей, например, на внедорожнике. По итогам презентации неизвестным остались запас аккумулятора и дата старта продаж. "Пока об этом рано говорить" - заявил глава Sony.