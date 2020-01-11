Sony сенсационно представила прототип автомобиля на выставке в Лас-Вегасе

Электрокар от мирового производителя электроники стал главным сюрпризом выставки высоких технологий в Лас-Вегасе, сообщает DW.
Японский концерн Sony представил на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе прототип полноприводного четырехместного седана. "Он отражает наш вклад в будущее мобильности и содержит множество технологий", - отметил во время презентации глава фирмы Кенихиро Ёсида.
Сенсационная презентация нового автомобиля заняла у главы Sony 2 минуты 10 секунд, подсчитало во вторник, 7 января, немецкое издание Die Welt. По свидетельству журналистов, от Sony такого шага никто не ожидал, несмотря на то, что концерн давно уже поставляет некоторые свои технологии для производства электромобилей.
В автомобиль встроены 33 датчика, которые контролируют происходящее вокруг и внутри машины. Информация сводится в единую картину. Sony называет это "технологией слияния сенсоров". Программное обеспечение использует разработки в области искусственного интеллекта и другие ноу-хау Sony, которые концерн обещает постоянно обновлять и развивать. Связь с автомобилем будет поддерживаться с помощью нового стандарта 5G.
Значительное участие производителей Германии
В качестве своих немецких партнеров при создании электрокара Sony называют компании Bosch, ZF, Continental и Here. Vision-S использует также технологии от Magna Steyr из Австрии, Benteler, Nvidia, Blackberry и Qualcomm.
Электрическая платформа может быть применена и для других типах автомобилей, например, на внедорожнике. По итогам презентации неизвестным остались запас аккумулятора и дата старта продаж. "Пока об этом рано говорить" - заявил глава Sony.
Сенсационная презентация нового автомобиля заняла у главы Sony 2 минуты 10 секунд, подсчитало во вторник, 7 января, немецкое издание Die Welt. По свидетельству журналистов, от Sony такого шага никто не ожидал, несмотря на то, что концерн давно уже поставляет некоторые свои технологии для производства электромобилей.
.@Sony unveils new electric car at #CES2020 pic.twitter.com/dDnl2Ym7I8— Digital Trends (@DigitalTrends) 7 January 2020
В автомобиль встроены 33 датчика, которые контролируют происходящее вокруг и внутри машины. Информация сводится в единую картину. Sony называет это "технологией слияния сенсоров". Программное обеспечение использует разработки в области искусственного интеллекта и другие ноу-хау Sony, которые концерн обещает постоянно обновлять и развивать. Связь с автомобилем будет поддерживаться с помощью нового стандарта 5G.
Значительное участие производителей Германии
В качестве своих немецких партнеров при создании электрокара Sony называют компании Bosch, ZF, Continental и Here. Vision-S использует также технологии от Magna Steyr из Австрии, Benteler, Nvidia, Blackberry и Qualcomm.
Электрическая платформа может быть применена и для других типах автомобилей, например, на внедорожнике. По итогам презентации неизвестным остались запас аккумулятора и дата старта продаж. "Пока об этом рано говорить" - заявил глава Sony.