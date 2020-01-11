Главная >> Новости >> авто, в мире, технологии >> Sony сенсационно представила прототип автомобиля на выставке в Лас-Вегасе
Загрузка...

Sony сенсационно представила прототип автомобиля на выставке в Лас-Вегасе

Глава Sony Кенихиро Ёсида представляет электроавтомобиль концерна Vision-S на выставке высоких технологий CES 2020 в Лас-Вегасе,


Электрокар от мирового производителя электроники стал главным сюрпризом выставки высоких технологий в Лас-Вегасе, сообщает DW.
Японский концерн Sony представил на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе прототип полноприводного четырехместного седана. "Он отражает наш вклад в будущее мобильности и содержит множество технологий", - отметил во время презентации глава фирмы Кенихиро Ёсида.

Сенсационная презентация нового автомобиля заняла у главы Sony 2 минуты 10 секунд, подсчитало во вторник, 7 января, немецкое издание Die Welt. По свидетельству журналистов, от Sony такого шага никто не ожидал, несмотря на то, что концерн давно уже поставляет некоторые свои технологии для производства электромобилей.





Автомобиль VIsion-S концерна Sony
Концепт-кар, получивший название Vision-S, разгоняется до скорости 100 километров в час за 4,8 секунд. Максимальная скорость - 240 километров в час.

В автомобиль встроены 33 датчика, которые контролируют происходящее вокруг и внутри машины. Информация сводится в единую картину. Sony называет это "технологией слияния сенсоров". Программное обеспечение использует разработки в области искусственного интеллекта и другие ноу-хау Sony, которые концерн обещает постоянно обновлять и развивать. Связь с автомобилем будет поддерживаться с помощью нового стандарта 5G.

Значительное участие производителей Германии

В качестве своих немецких партнеров при создании электрокара Sony называют компании Bosch, ZF, Continental и Here. Vision-S использует также технологии от Magna Steyr из Австрии, Benteler, Nvidia, Blackberry и Qualcomm.

Электрическая платформа может быть применена и для других типах автомобилей, например, на внедорожнике. По итогам презентации неизвестным остались запас аккумулятора и дата старта продаж. "Пока об этом рано говорить" - заявил глава Sony.
Загрузка...
Категории: авто, в мире, технологии
Ключевые слова: инвестиции, электромобили, разработки
статья прочитана 77 раз
добавлена сегодня, 11 января, 15:00

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка