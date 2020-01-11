Загрузка... Внук раввина Овадьи Йосефа выходит замуж за своего партнера 🔊 Воспроизвести Будущие супруги Ландесман и Коэн



Молодоженов будет сочетать браком женщина, но все будет, как обещано, в полном соответствии с еврейскими традициями, сообщает



Овадья Коэн, внук покойного духовного лидера партии ШАС раввина Овадьи Йосефа, в ближайшие дни намерен сочетаться браком со своим давним партнером. Об этом в четверг, 31 мая, пишет газета "Едиот ахронот".



По данным издания, свадебная церемония, которую еще сравнительно недавно назвали бы немыслимой, состоится в центре страны. Обряд будет не галахическим, однако сочетаться браком Овадья Коэн и Амихай Ландесман будут по всем еврейским канонам. Молодоженов будет сочетать браком женщина, но все будет, как обещано, в полном соответствии с еврейскими традициями, сообщает ВЕСТИ-ИЗРАИЛЬ Овадья Коэн, внук покойного духовного лидера партии ШАС раввина Овадьи Йосефа, в ближайшие дни намерен сочетаться браком со своим давним партнером. Об этом в четверг, 31 мая, пишет газета "Едиот ахронот".По данным издания, свадебная церемония, которую еще сравнительно недавно назвали бы немыслимой, состоится в центре страны. Обряд будет не галахическим, однако сочетаться браком Овадья Коэн и Амихай Ландесман будут по всем еврейским канонам.



Овадья Коэн, как отмечается в публикации, был назван в честь своего деда - некогда одного из самых влиятельных и авторитетных раввинов в мире. 11 представителей семьи занимают руководящие должности в религиозных советах, а сын Ицхак Йосеф занимает пост главного сефардского раввина Израиля.



Считается, что Овадья Коэн был любимчиком своего деда. После развода родителей он фактически воспитывался в доме Овадьи Йосефа.



Как это принято у ультраортодоксов, Коэна в достаточно юном возрасте сосватали с "приличной скромной девушкой", у них родились двое детей. Однако после нескольких лет не очень счастливого брага супруги развелись. А затем Овадья Коэн признался в своей гомосексуальности (в Израиле это называется "вышел из шкафа"). Три года назад он познакомился с Авихаем Ландесманом, выросшем в семье религиозных сионистов.



Если в семье Ландесмана достаточно спокойно приняли сообщение о свадьбе сына, то в семье Коэна никак не могут смириться с этой мыслью.



Ожидается, что на свадьбу прибудут около 200 гостей, но будут ли среди них представители семьи Коэна, пока не ясно. Вести свадебную церемонию будет Зохарит Сорек - одна из лидеров религиозного ЛГБТ-сообщества и активист партии Еш атид. Несколько лет назад она сама сыграла свадьбу со своей партнершей.



Кстати, свадьба Коэна и Ландесмана станет седьмой в религиозном гей-сообществе.



Как ранее сообщали "Вести", депутат кнессета от партии ШАС Игаль Гуэта подал 13 сентября прошлого года в отставку - под давлением руководства партии и на фоне скандала, вызванного тем, что парламентарий вместе с семьей принял участие в свадьбе своего племянника-гея.



Депутат Гуэта. Фото: Охад Цвайгенберг



После того как Гуэта рассказал в радиоинтервью про участие в нетрадиционной свадьбе своего родственника, члены партии обрушились на него с резкой критикой. И хотя сам Гуэта заявлял, что выступает против такого рода свадьб и "лишь счел правильным уважить своего родственника и всю семью", товарищи по партии таких объяснений не приняли.



Раввины ШАСа осудили Гуэта за то, что он, по их мнению, "публично и радостно оскорбил Небеса" самим фактом участия в однополой свадьбе. В интервью "Едиот ахронот" Амихай сообщил, что Овадья - очень смелый человек, который не побоялся пойти наперекор своей общине. "Я не являюсь частью религиозного гей-сообщества, но эти ребята делают великую работу. Что сказать - я просто счастлив", - сказал Ландесман.Овадья Коэн, как отмечается в публикации, был назван в честь своего деда - некогда одного из самых влиятельных и авторитетных раввинов в мире. 11 представителей семьи занимают руководящие должности в религиозных советах, а сын Ицхак Йосеф занимает пост главного сефардского раввина Израиля.Считается, что Овадья Коэн был любимчиком своего деда. После развода родителей он фактически воспитывался в доме Овадьи Йосефа.Как это принято у ультраортодоксов, Коэна в достаточно юном возрасте сосватали с "приличной скромной девушкой", у них родились двое детей. Однако после нескольких лет не очень счастливого брага супруги развелись. А затем Овадья Коэн признался в своей гомосексуальности (в Израиле это называется "вышел из шкафа"). Три года назад он познакомился с Авихаем Ландесманом, выросшем в семье религиозных сионистов.Если в семье Ландесмана достаточно спокойно приняли сообщение о свадьбе сына, то в семье Коэна никак не могут смириться с этой мыслью.Ожидается, что на свадьбу прибудут около 200 гостей, но будут ли среди них представители семьи Коэна, пока не ясно. Вести свадебную церемонию будет Зохарит Сорек - одна из лидеров религиозного ЛГБТ-сообщества и активист партии Еш атид. Несколько лет назад она сама сыграла свадьбу со своей партнершей.Кстати, свадьба Коэна и Ландесмана станет седьмой в религиозном гей-сообществе.Как ранее сообщали "Вести", депутат кнессета от партии ШАС Игаль Гуэта подал 13 сентября прошлого года в отставку - под давлением руководства партии и на фоне скандала, вызванного тем, что парламентарий вместе с семьей принял участие в свадьбе своего племянника-гея.После того как Гуэта рассказал в радиоинтервью про участие в нетрадиционной свадьбе своего родственника, члены партии обрушились на него с резкой критикой. И хотя сам Гуэта заявлял, что выступает против такого рода свадьб и "лишь счел правильным уважить своего родственника и всю семью", товарищи по партии таких объяснений не приняли.Раввины ШАСа осудили Гуэта за то, что он, по их мнению, "публично и радостно оскорбил Небеса" самим фактом участия в однополой свадьбе. Загрузка... vesty.co.il Категории: общество, культура, в мире, дом и быт Ключевые слова: Израиль, брак, ЛГБТ, раввин — статья прочитана 204 раза Комментарии