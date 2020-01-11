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“ЗАЗ” будет выпускать российскую “Ладу”: официальное подтверждение



Об этом сообщает пресс-секретарь Укравто Дмитрий Скляренко. Так, после долгой “паузы” с 2018-го года в сборке легковых автомобилей, “ЗАЗ” снова возвращается на рынок, пишет “Укринформ”. Уже с новой моделью, вполне неожиданной для покупателя.

Теперь завод наладит выпуск автомобиля “Лада”, но с небольшой поправкой – бренд принадлежит “Рено”, поэтому украинцы смогут увидеть не саму “Ладу”, как таковую, а как “Groupe Renault”. Уже выпушена тестовая партия новинки. Идёт процесс аудита партнёрами из “Рено”.

Приживётся ли новый продукт на рынке – вопрос времени.
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golos.zp.ua/
Категории: экономика, авто
Ключевые слова: автопром, лада, ЗАЗ
География: Украина
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добавлена сегодня, 11 января, 14:20

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