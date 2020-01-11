Загрузка... “ЗАЗ” будет выпускать российскую “Ладу”: официальное подтверждение 🔊 Воспроизвести



Об этом сообщает пресс-секретарь Укравто Дмитрий Скляренко. Так, после долгой “паузы” с 2018-го года в сборке легковых автомобилей, “ЗАЗ” снова возвращается на рынок, пишет “Укринформ”. Уже с новой моделью, вполне неожиданной для покупателя.



Теперь завод наладит выпуск автомобиля “Лада”, но с небольшой поправкой – бренд принадлежит “Рено”, поэтому украинцы смогут увидеть не саму “Ладу”, как таковую, а как “Groupe Renault”. Уже выпушена тестовая партия новинки. Идёт процесс аудита партнёрами из “Рено”.



Приживётся ли новый продукт на рынке – вопрос времени. Об этом сообщает пресс-секретарь Укравто Дмитрий Скляренко. Так, после долгой “паузы” с 2018-го года в сборке легковых автомобилей, “ЗАЗ” снова возвращается на рынок, пишет “Укринформ”. Уже с новой моделью, вполне неожиданной для покупателя.Теперь завод наладит выпуск автомобиля “Лада”, но с небольшой поправкой – бренд принадлежит “Рено”, поэтому украинцы смогут увидеть не саму “Ладу”, как таковую, а как “Groupe Renault”. Уже выпушена тестовая партия новинки. Идёт процесс аудита партнёрами из “Рено”.Приживётся ли новый продукт на рынке – вопрос времени. Загрузка... golos.zp.ua/ Категории: экономика, авто Ключевые слова: автопром, лада, ЗАЗ География: Украина — статья прочитана 94 раза Комментарии