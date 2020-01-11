Загрузка... На острове в Онежском озере сохранилось крупнейшее в Европе захоронение каменного века 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Игорь Подгорный



При помощи современных методов археологии была получена неожиданная информация о захоронениях, сделанных восемь тысяч лет назад на Южном Оленьем острове в Онежском озере. О находках рассказывает финский биоантрополог. Она уверена, что в могилах хранятся и истории о жизни.



Захоронения на Южном Оленьем острове могут рассказать биоантропологам многое о культурном наследии эпохи мезолита, а также о населении Финляндии того периода.



Исследование мировоззрения и образа жизни людей прошлого убедительно показывает, насколько странными являемся мы, современные люди, и насколько сильно изменилось наше отношение к природе и животным, считает археолог Кристиина Маннермаа (Kristiina Mannermaa). Захоронения на Южном Оленьем острове могут рассказать биоантропологам многое о культурном наследии эпохи мезолита, а также о населении Финляндии того периода.Исследование мировоззрения и образа жизни людей прошлого убедительно показывает, насколько странными являемся мы, современные люди, и насколько сильно изменилось наше отношение к природе и животным, считает археолог Кристиина Маннермаа (Kristiina Mannermaa).



Маннермаа — исследователь Хельсинкского университета. Она руководит проектом, участники которого, пользуясь биоархеологическими методами, изучают, каким видели мир и как относились к животным люди, жившие на Южном Оленьем острове в Онежском озере в эпоху мезолита.



Кристиина Маннермаа специализируется на остеологии, то есть изучении костей. Ее интересуют, прежде всего, отношение людей к животным в каменном веке.



Известняк сохранил кости



В Финляндии и в российской Карелии останки органического происхождения каменного века не сохранились из-за повышенного уровня кислотности почвы.



Южный Олений остров — исключение. На этом острове есть уникальная возможность изучить захоронения, которые были произведены более восьми тысяч лет назад, поскольку остров частично состоит из известняковых пород. Благоприятный микроклимат сохранил кости животных и людей и костяные предметы, связанные с погребением.



В честь Южного Оленьего острова будет называться книга, работа над которой пока не окончена — «Истории Южного Оленьего острова» (Eteläisen Peurasaaren tarinoita). В книге можно будет прочесть о жизни и смерти некоторых людей, захороненных на Южном Оленьем острове.



Маннермаа надеется, что научно-популярная книга будет передана издателю в ближайшие годы. Исследователь уже сейчас может рассказать очень многое. Реализация проекта, финансируемого финским фондом «Коне» (Kone), началась больше двух лет назад.



Южный Олений остров — окно и в Финляндию



На небольшом острове в Онежском озере находится крупнейший в Европе могильник эпохи мезолита. Во время археологических раскопок, которые проводились 80 лет назад, удалось исследовать 177 захоронений. Об изначальном количестве захоронений данных нет, поскольку место было частично уничтожено при разработке известняка и при более ранней добыче песка.



Могильник уникален еще и тем, что органические останки сохранились в нем на удивление хорошо. Причина, по которой могильник был обнаружен и потом частично утрачен до проведения исследований — известняк.



В Финляндии тоже есть захоронения каменного века, но из-за повышенной кислотности почвы все останки животного происхождения были утрачены. На Южном Оленьем острове можно узнать чуть больше и о каменном веке Финляндии.



«Финляндия и вся Карелия относятся к одному культурному пласту каменного века. Южный Олений остров — уникальная возможность для финских исследователей получить очень ценный материал», — говорит археолог Кристиина Маннермаа.



В каменный век не было государственных границ, определяющих, где люди могут жить передвигаться.



«Вероятно, у нас в Финляндии были такие же захоронения. Только они не сохранились».



Зубы животных становились украшениями



Кем были люди, покоящиеся на Южном Оленьем острове? Откуда они пришли? Почему их похоронили на Южном Оленьем острове, хотя он не был населен? Кто кому являлся родственником — если здесь вообще захоронены родственники?



Чтобы получить ответы на эти вопросы, могильники необходимо исследовать полностью — включая останки животных и предметы, сделанные из их костей, говорит Кристиина Маннермаа.



Среди предметов, обнаруженных в захоронениях, большая часть — украшения из зубов, подвески.



«Украшения из зубов лосей, зубов медведей, зубов бобров», — перечисляет Маннермаа.



В захоронения также клали рабочие инструменты, гарпуны и небольшие скульптуры. В двух могилах были обнаружены жезлы с головой лося.



Во время раскопок было обнаружено много предметов, которые нигде больше не встречались — например, наконечники стрел, сделанные из кремня, рассказывает Кристиина Маннермаа.



Кроме базовых исследований предметов были изучены следы их использования и технологии их изготовления. При изучении некоторых захоронений выяснилось, почему в них были помещены те или иные предметы.



Рацион людей, в свою очередь, был изучен при помощи изотопного анализа костей. Он показал, что они питались в основном пресноводной рыбой, говорит Маннермаа.



По зубной эмали можно определить место рождения



Активно используется и анализ стабильных изотопов в костях, рассказывает Кристиина Маннермаа.



При помощи изотопов стронция и кислорода можно установить место рождения и места передвижения людей и животных. Для исследования берется образец зубной эмали.



Благодаря полученным данным можно установить, родились ли люди там же, где умерли. Также можно установить, откуда они пришли, если не были местными.



«Это трактовка результатов, а не метод получения однозначных результатов. Но так можно получить много новой информации», — говорит Маннермаа.



В музейных почвенных пробах может быть все что угодно



Результаты изотопного анализа стронция в человеческих и лосиных костях, обнаруженных на Южном Оленьем острове, сравнивали с показателями рыб и моллюсков Онежского озера.



Основываясь на результатах исследования, можно сказать, что многие довольствовались рационом, предлагаемым Онежским озером. Но есть и много пришельцев из других мест. Дополнительная информация должна появиться после проведения изотопно-кислородного анализа.



И хотя раскопки на Южном Оленьем острове проводились давно, сохранены хорошие образцы почв, рассказывает Кристиина Маннермаа.



«Мы собираемся их изучить и выяснить, что еще они могут показать».



Большая часть находок с Южного Оленьего острова хранится в Русском этнографическом музее и Кунсткамере в Санкт-Петербурге.



«Там в больших мешках и свертках есть образцы почвы, на каждом мешке написан номер места захоронения. Думаю, что во время изучения этих образцов может быть обнаружено все что угодно», — говорит Маннермаа.



Исследователь говорит, что вскоре образцы будут изучены на предмет того, какие растения росли на Южном Оленьем острове в мезолит, и как человек их использовал.



ZOOMS может установить характеристики животного по миллиметровому куску кости



Часто остеолог уже на основании структуры кости может установить, из костей какого животного были изготовлены целые и немного поврежденные предметы. Подсказкой может служить и размер предмета. Однако иногда необходимы другие методы.



В качестве примера Маннермаа упоминает орудие, о предназначении которого она не знает. Орудие напоминает поврежденное копье с расколотым наконечником. Однако внутренняя часть сохранилась хорошо.



«По размеру и форме клеток, по внутренней части и краю, а также на основании повреждений я могу установить, что этот предмет был сделан из лосиных рогов. Рога семейства оленевых можно определить, если сохранилось достаточно внутренней части».



Если установить состав предмета таким образом не является возможным, на помощь приходит метод ZOOMS, который основывается на масс-спектрометрии. Это метод исследования, позволяющий идентифицировать органические соединения и определить в них концентрацию различных компонентов.



«В кости исследуются пептиды, то есть аминокислоты. Это быстрый и предпочтительный метод, и для него требуется минимальное количество кости. Миллиметра кости обычно оказывается достаточно», — рассказывает Маннермаа.



Получить ДНК — еще лучше, говорит она. При помощи метода ZOOMS не всегда удается различить близкородственные виды животных. Довольно часто результатом исследования становится просто «животное семейства оленевых» или «животное семейства бычьих». Однако для анализа ДНК нужно большое количество кости. От предмета нельзя отделить большой кусок и при этом не повредить целый предмет.



Украшения делали даже из костей человека?



«Медвежий зуб», обнаруженный в захоронении 68, опровергает распространенную гипотезу о том, что в случае нехватки зубов для изготовления изделия оно доделывалось при помощи имитации зубов из кости животного того же вида.



Однако в этом случае дополнительный материал оказался очень неожиданным: «зуб» был явно дополнен человеческой костью.



«Нам это кажется странным, но, если представить себе жизнь человека эпохи мезолита, это, пожалуй, перестает казаться странным», — говорит Маннермаа.



Поврежденный предмет, который она считает осколком подвески, раньше не изучали, ведь на Южном Оленьем острове было обнаружено много целых подвесок. Теперь исследователи будут изучать и поврежденные предметы.



Пока нет объяснения и непродолжительному периоду использования могильника. Судя по результатам радиоуглеродного анализа, на Южном Оленьем острове захоронения совершались только в течение 100-200 лет.



Именно тогда был исключительный климатический период. Было ли связано появление могильника с резким похолоданием? Исследователи хотят узнать ответ и на этот вопрос.



Прошлое наводит на мысли о настоящем



Однако давайте вернемся к началу статьи. Что же хочет сказать археолог Кристиина Маннермаа, рассуждая о том, насколько изменились наши отношения с природой и животными?



Она говорит, что хотела бы заставить людей задуматься о том, что за тысячелетия мы утратили разные способности.



«Полноценное включение животных в жизнь человека на разных этапах становится очевидным в ходе раскопок как захоронений, так и жилищ».



Маннермаа трактует ситуацию следующим образом: животные были очень важны как в жизни людей, так и в их представлении о смерти. Она надеется, что в современной жизни тоже будет уделено место уважительному отношению к природе и животным.



Предметы, которые были созданы восемь тысяч лет назад, свидетельствуют о том, что животные приносили человеку не только ежедневную материальную пользу, поясняет она.



«Для нас животные — это продукт и объект употребления. Я не говорю, что люди не использовали животных в каменном веке, ведь они обеспечивали человеку жизнь. Тогда животные были не только объектом охоты, но и объектом поклонения и родства».



Могила может рассказать и о жизни



Южный Олений остров не был постоянно заселен. Определенные следы заселенности острова есть, но, вероятно, эти следы остались от пребывания людей, когда это было необходимо для проведения захоронения.



Находки, совершенные на могильнике, говорят о том, как люди относились к смерти. Но говорят ли они о жизни? Зависит от захоронения, отвечает Кристиина Маннермаа.



Ответ можно найти только при помощи проведения систематического исследования.



«Нам нужно изучить все материалы, чтобы сказать, были ли эти предметы связаны с жизнью конкретного захороненного человека или же с жизнью человека, который его хоронил».



Отсутствие следов использования может свидетельствовать о том, что некоторые предметы изготавливались исключительно для захоронения. Некоторые предметы можно использовать только при захоронении, и в будничных целях им нет применения.



Если же был обнаружен предмет, который использовался и который можно найти и в местах проживания человека, то можно сделать вывод, что он был связан с повседневной жизнью.



А как же уменьшенные предметы в детских могилах? Вероятно, детям было принято давать «с собой» маленькие версии взрослых предметов, объясняет Маннермаа археологические находки.



Настойчивость вознаграждается



В качестве примера трактовки предназначения предмета и контекста находки Маннермаа берет самую частую находку тех мест — украшения из зубов.



Во многих захоронениях такие украшения очень изношены, однако в некоторых следов пользования на украшениях нет совсем, и на зубах даже нет отверстия, через которое можно было бы продеть веревку или жилы.



Кристиина Маннермаа рассказывает, что проводила эксперимент со своей коллегой: она надевала украшение из зубов, имитирующее погремушку, и танцевала шесть часов.



«Во время теста на нашем украшении появились те же следы, что и на украшениях, обнаруженных в захоронениях на Южном Оленьем острове. Так что при помощи экспериментальной археологии мы можем сказать, что такие следы появляются, когда украшения используются в танце и они стучат друг о друга».



Кристиина Маннермаа задумалась о том, получали ли все местные жители в детстве украшение или погремушку из лосиных зубов. Наверное, позже в течение жизни у человека появлялись новые украшения. Если после смерти человека хоронили в одежде с такими украшениями, могли быть заметны разные этапы их использования.



Так что в могилах хранятся и истории о жизни. Для их расшифровки необходимы тщательные кропотливые исследования, но результаты могут быть очень стоящими, говорит археолог Кристиина Маннермаа.



Автор: Анниина Валлиус (Anniina Wallius) для Yle, Финляндия, перевод «У нас установлены очень четкие границы. Мы привыкли относиться ко всем животным и „нелюдям" определенным образом», — говорит она.Маннермаа — исследователь Хельсинкского университета. Она руководит проектом, участники которого, пользуясь биоархеологическими методами, изучают, каким видели мир и как относились к животным люди, жившие на Южном Оленьем острове в Онежском озере в эпоху мезолита.Кристиина Маннермаа специализируется на остеологии, то есть изучении костей. Ее интересуют, прежде всего, отношение людей к животным в каменном веке.В Финляндии и в российской Карелии останки органического происхождения каменного века не сохранились из-за повышенного уровня кислотности почвы.Южный Олений остров — исключение. На этом острове есть уникальная возможность изучить захоронения, которые были произведены более восьми тысяч лет назад, поскольку остров частично состоит из известняковых пород. Благоприятный микроклимат сохранил кости животных и людей и костяные предметы, связанные с погребением.В честь Южного Оленьего острова будет называться книга, работа над которой пока не окончена — «Истории Южного Оленьего острова» (Eteläisen Peurasaaren tarinoita). В книге можно будет прочесть о жизни и смерти некоторых людей, захороненных на Южном Оленьем острове.Маннермаа надеется, что научно-популярная книга будет передана издателю в ближайшие годы. Исследователь уже сейчас может рассказать очень многое. Реализация проекта, финансируемого финским фондом «Коне» (Kone), началась больше двух лет назад.На небольшом острове в Онежском озере находится крупнейший в Европе могильник эпохи мезолита. Во время археологических раскопок, которые проводились 80 лет назад, удалось исследовать 177 захоронений. Об изначальном количестве захоронений данных нет, поскольку место было частично уничтожено при разработке известняка и при более ранней добыче песка.Могильник уникален еще и тем, что органические останки сохранились в нем на удивление хорошо. Причина, по которой могильник был обнаружен и потом частично утрачен до проведения исследований — известняк.В Финляндии тоже есть захоронения каменного века, но из-за повышенной кислотности почвы все останки животного происхождения были утрачены. На Южном Оленьем острове можно узнать чуть больше и о каменном веке Финляндии.«Финляндия и вся Карелия относятся к одному культурному пласту каменного века. Южный Олений остров — уникальная возможность для финских исследователей получить очень ценный материал», — говорит археолог Кристиина Маннермаа.В каменный век не было государственных границ, определяющих, где люди могут жить передвигаться.«Вероятно, у нас в Финляндии были такие же захоронения. Только они не сохранились».Кем были люди, покоящиеся на Южном Оленьем острове? Откуда они пришли? Почему их похоронили на Южном Оленьем острове, хотя он не был населен? Кто кому являлся родственником — если здесь вообще захоронены родственники?Чтобы получить ответы на эти вопросы, могильники необходимо исследовать полностью — включая останки животных и предметы, сделанные из их костей, говорит Кристиина Маннермаа.Среди предметов, обнаруженных в захоронениях, большая часть — украшения из зубов, подвески.«Украшения из зубов лосей, зубов медведей, зубов бобров», — перечисляет Маннермаа.В захоронения также клали рабочие инструменты, гарпуны и небольшие скульптуры. В двух могилах были обнаружены жезлы с головой лося.Во время раскопок было обнаружено много предметов, которые нигде больше не встречались — например, наконечники стрел, сделанные из кремня, рассказывает Кристиина Маннермаа.Кроме базовых исследований предметов были изучены следы их использования и технологии их изготовления. При изучении некоторых захоронений выяснилось, почему в них были помещены те или иные предметы.Рацион людей, в свою очередь, был изучен при помощи изотопного анализа костей. Он показал, что они питались в основном пресноводной рыбой, говорит Маннермаа.Активно используется и анализ стабильных изотопов в костях, рассказывает Кристиина Маннермаа.При помощи изотопов стронция и кислорода можно установить место рождения и места передвижения людей и животных. Для исследования берется образец зубной эмали.Благодаря полученным данным можно установить, родились ли люди там же, где умерли. Также можно установить, откуда они пришли, если не были местными.«Это трактовка результатов, а не метод получения однозначных результатов. Но так можно получить много новой информации», — говорит Маннермаа.Результаты изотопного анализа стронция в человеческих и лосиных костях, обнаруженных на Южном Оленьем острове, сравнивали с показателями рыб и моллюсков Онежского озера.Основываясь на результатах исследования, можно сказать, что многие довольствовались рационом, предлагаемым Онежским озером. Но есть и много пришельцев из других мест. Дополнительная информация должна появиться после проведения изотопно-кислородного анализа.И хотя раскопки на Южном Оленьем острове проводились давно, сохранены хорошие образцы почв, рассказывает Кристиина Маннермаа.«Мы собираемся их изучить и выяснить, что еще они могут показать».Большая часть находок с Южного Оленьего острова хранится в Русском этнографическом музее и Кунсткамере в Санкт-Петербурге.«Там в больших мешках и свертках есть образцы почвы, на каждом мешке написан номер места захоронения. Думаю, что во время изучения этих образцов может быть обнаружено все что угодно», — говорит Маннермаа.Исследователь говорит, что вскоре образцы будут изучены на предмет того, какие растения росли на Южном Оленьем острове в мезолит, и как человек их использовал.Часто остеолог уже на основании структуры кости может установить, из костей какого животного были изготовлены целые и немного поврежденные предметы. Подсказкой может служить и размер предмета. Однако иногда необходимы другие методы.В качестве примера Маннермаа упоминает орудие, о предназначении которого она не знает. Орудие напоминает поврежденное копье с расколотым наконечником. Однако внутренняя часть сохранилась хорошо.«По размеру и форме клеток, по внутренней части и краю, а также на основании повреждений я могу установить, что этот предмет был сделан из лосиных рогов. Рога семейства оленевых можно определить, если сохранилось достаточно внутренней части».Если установить состав предмета таким образом не является возможным, на помощь приходит метод ZOOMS, который основывается на масс-спектрометрии. Это метод исследования, позволяющий идентифицировать органические соединения и определить в них концентрацию различных компонентов.«В кости исследуются пептиды, то есть аминокислоты. Это быстрый и предпочтительный метод, и для него требуется минимальное количество кости. Миллиметра кости обычно оказывается достаточно», — рассказывает Маннермаа.Получить ДНК — еще лучше, говорит она. При помощи метода ZOOMS не всегда удается различить близкородственные виды животных. Довольно часто результатом исследования становится просто «животное семейства оленевых» или «животное семейства бычьих». Однако для анализа ДНК нужно большое количество кости. От предмета нельзя отделить большой кусок и при этом не повредить целый предмет.«Медвежий зуб», обнаруженный в захоронении 68, опровергает распространенную гипотезу о том, что в случае нехватки зубов для изготовления изделия оно доделывалось при помощи имитации зубов из кости животного того же вида.Однако в этом случае дополнительный материал оказался очень неожиданным: «зуб» был явно дополнен человеческой костью.«Нам это кажется странным, но, если представить себе жизнь человека эпохи мезолита, это, пожалуй, перестает казаться странным», — говорит Маннермаа.Поврежденный предмет, который она считает осколком подвески, раньше не изучали, ведь на Южном Оленьем острове было обнаружено много целых подвесок. Теперь исследователи будут изучать и поврежденные предметы.Пока нет объяснения и непродолжительному периоду использования могильника. Судя по результатам радиоуглеродного анализа, на Южном Оленьем острове захоронения совершались только в течение 100-200 лет.Именно тогда был исключительный климатический период. Было ли связано появление могильника с резким похолоданием? Исследователи хотят узнать ответ и на этот вопрос.Однако давайте вернемся к началу статьи. Что же хочет сказать археолог Кристиина Маннермаа, рассуждая о том, насколько изменились наши отношения с природой и животными?Она говорит, что хотела бы заставить людей задуматься о том, что за тысячелетия мы утратили разные способности.«Полноценное включение животных в жизнь человека на разных этапах становится очевидным в ходе раскопок как захоронений, так и жилищ».Маннермаа трактует ситуацию следующим образом: животные были очень важны как в жизни людей, так и в их представлении о смерти. Она надеется, что в современной жизни тоже будет уделено место уважительному отношению к природе и животным.Предметы, которые были созданы восемь тысяч лет назад, свидетельствуют о том, что животные приносили человеку не только ежедневную материальную пользу, поясняет она.«Для нас животные — это продукт и объект употребления. Я не говорю, что люди не использовали животных в каменном веке, ведь они обеспечивали человеку жизнь. Тогда животные были не только объектом охоты, но и объектом поклонения и родства».Южный Олений остров не был постоянно заселен. Определенные следы заселенности острова есть, но, вероятно, эти следы остались от пребывания людей, когда это было необходимо для проведения захоронения.Находки, совершенные на могильнике, говорят о том, как люди относились к смерти. Но говорят ли они о жизни? Зависит от захоронения, отвечает Кристиина Маннермаа.Ответ можно найти только при помощи проведения систематического исследования.«Нам нужно изучить все материалы, чтобы сказать, были ли эти предметы связаны с жизнью конкретного захороненного человека или же с жизнью человека, который его хоронил».Отсутствие следов использования может свидетельствовать о том, что некоторые предметы изготавливались исключительно для захоронения. Некоторые предметы можно использовать только при захоронении, и в будничных целях им нет применения.Если же был обнаружен предмет, который использовался и который можно найти и в местах проживания человека, то можно сделать вывод, что он был связан с повседневной жизнью.А как же уменьшенные предметы в детских могилах? Вероятно, детям было принято давать «с собой» маленькие версии взрослых предметов, объясняет Маннермаа археологические находки.В качестве примера трактовки предназначения предмета и контекста находки Маннермаа берет самую частую находку тех мест — украшения из зубов.Во многих захоронениях такие украшения очень изношены, однако в некоторых следов пользования на украшениях нет совсем, и на зубах даже нет отверстия, через которое можно было бы продеть веревку или жилы.Кристиина Маннермаа рассказывает, что проводила эксперимент со своей коллегой: она надевала украшение из зубов, имитирующее погремушку, и танцевала шесть часов.«Во время теста на нашем украшении появились те же следы, что и на украшениях, обнаруженных в захоронениях на Южном Оленьем острове. Так что при помощи экспериментальной археологии мы можем сказать, что такие следы появляются, когда украшения используются в танце и они стучат друг о друга».Кристиина Маннермаа задумалась о том, получали ли все местные жители в детстве украшение или погремушку из лосиных зубов. Наверное, позже в течение жизни у человека появлялись новые украшения. Если после смерти человека хоронили в одежде с такими украшениями, могли быть заметны разные этапы их использования.Так что в могилах хранятся и истории о жизни. Для их расшифровки необходимы тщательные кропотливые исследования, но результаты могут быть очень стоящими, говорит археолог Кристиина Маннермаа.Автор: Анниина Валлиус (Anniina Wallius) для Yle, Финляндия, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: общество, в Европе, история, образование Ключевые слова: археологи, раскопки, древний человек — статья прочитана 127 раз Комментарии