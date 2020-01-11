Загрузка... Около полумиллиарда животных погибли в результате пожаров в Австралии 🔊 Воспроизвести Кенгуру несется мимо горящего дома на фоне апокалиптического пожара в Конжоле, Новый Южный Уэльс.



Почти полмиллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии, вероятно, уничтожены целые виды, сообщает



Только за последние несколько дней в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс разразились разрушительные пожары, в результате которых несколько человек погибли или пропали без вести. Множество домов вдоль восточного побережья Австралии стерты с лица земли, в результате чего тысячи жителей оказались в затруднительном положении, и многие были вынуждены укрыться в единственном безопасном для них месте - океане. Почти полмиллиарда животных погибли в лесных пожарах Австралии, вероятно, уничтожены целые виды, сообщает PRESSA.TV . По оценкам экологов из Сиднейского университета, с сентября погибло 480 миллионов млекопитающих, птиц и рептилий, и эта цифра, вероятно, продолжит расти.Только за последние несколько дней в штатах Виктория и Новый Южный Уэльс разразились разрушительные пожары, в результате которых несколько человек погибли или пропали без вести. Множество домов вдоль восточного побережья Австралии стерты с лица земли, в результате чего тысячи жителей оказались в затруднительном положении, и многие были вынуждены укрыться в единственном безопасном для них месте - океане. Трагические фотографии и видео запечатлели кенгуру, отчаянно пытающихся бежать от огня, в то же время команды спасателей находят обгорелые тела тысяч коал, какаду замертво падают с деревьев.



Мир с ужасом смотрит на один из самых страшных в Австралии сезонных лесных пожаров, когда на снимках небо стало ярко-красным, похожим на апокалиптические фильмы ужасов.



Коалы наиболее пострадавшие животные Австралии, потому что они медленно передвигаются и питаются только листьями эвкалиптового дерева, которые содержат масло, что делает их легко воспламеняемыми. Считается, что до 8000 животных - треть всей популяции коалы на северном побережье штата Новый Южный Уэльс - погибли менее чем за четыре месяца.



Представитель Экологического Совета по охране природы Марк Грэхем заявил австралийскому парламенту, что пожары горели «так жарко и так быстро», что произошла «значительная гибель» животных, особенно на деревьях. Он добавил: «Сейчас есть такая большая область, которая все еще горит и, мы, вероятно, никогда не найдем тела». Волонтер по спасению животных Трейси Берджесс сказала, что ее центр видел меньше животных, чем ожидалось, которые попали на лечение, и это «тревожно».



Министр окружающей среды Сусан Лей сказал, что истинные цифры гибели животных не будут известны до тех пор, пока «пожары не утихнут и не будет проведена надлежащая оценка». Загрузка... pressa.tv Категории: в мире, чп и криминал Ключевые слова: животные, пожары, гибель, Австралия — статья прочитана 214 раз Комментарии