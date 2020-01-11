Семья Александра Ткачева собрала земли на $1 млрд 🔊 Воспроизвести Фото Семена Кац Для Forbes



Земельная экспансия агрохолдинга, принадлежащего семье Александра Ткачева, закончилась отставкой последнего с поста министра сельского хозяйства. Однако это не помешало холдингу стать богатейшим латифундистом России, сообщает



Станичники могут гордиться: созданный 26 лет назад в станице Выселки Краснодарского края «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева занял первую строчку в рейтинге самых дорогих землевладений России. Forbes оценил земельные активы фирмы, принадлежащей родственникам бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, в 68,5 млрд рублей. Генеральный директор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина не стал комментировать эту оценку, сославшись на коммерческую тайну. Примерно так же отреагировал и Ткачев, он сказал, что у него нет времени, чтобы вникать в методику подсчета рейтинга. Земельная экспансия агрохолдинга, принадлежащего семье Александра Ткачева, закончилась отставкой последнего с поста министра сельского хозяйства. Однако это не помешало холдингу стать богатейшим латифундистом России, сообщает ФОРБС Станичники могут гордиться: созданный 26 лет назад в станице Выселки Краснодарского края «Агрокомплекс» им. Н. И. Ткачева занял первую строчку в рейтинге самых дорогих землевладений России. Forbes оценил земельные активы фирмы, принадлежащей родственникам бывшего министра сельского хозяйства Александра Ткачева, в 68,5 млрд рублей. Генеральный директор «Агрокомплекса» Евгений Хворостина не стал комментировать эту оценку, сославшись на коммерческую тайну. Примерно так же отреагировал и Ткачев, он сказал, что у него нет времени, чтобы вникать в методику подсчета рейтинга.



Состав акционеров предприятия с тех пор не раскрывался, но в 2015 году сам Ткачев признал, что оно принадлежит его родственникам. «Агрокомплекс» активно поглощал краснодарские агропредприятия в 1990-е, однако пик сделок пришелся на период, когда Александр Ткачев работал на государство. В 2001 году он стал губернатором Краснодарского края, в 2015–2018 годах был министром сельского хозяйства. С 2001 года по 2018-й, когда Ткачев лишился министерского кресла, земельный банк «Агрокомплекса» увеличился с 80 000 га до 650 000 га (в 2015–2018 годах вырос на 150 000 га).



Среди самых крупных сделок — приобретение в 2014 году у «Вимм-Билль-Данна» пяти хозяйств общей площадью 30 000 га и 40 000 га у ГК «Север Кубани», которая ранее контролировалась бандой Цапков, совершивших массовое убийство в станице Кущевской осенью 2010 года. ГК «Север Кубани» перестала обслуживать долг перед Россельхозбанком (около 7 млрд рублей), «Агрокомплекс» взял эти обязательства на себя, реструктурировал их и получил земли Цапков. В конце 2014 года фирма Ткачевых договорилась о приобретении 14 хозяйств холдинга Valinor в Ростовской области и Ставропольском крае общей площадью 170 000 га. Компания задолжала около $600 млн российским банкам, «Агрокомплекс» и в этом случае сумел договориться с кредиторами и забрал активы себе.



Как удалось «Агрокомплексу» консолидировать эти земли? Компанию не раз подозревали в использовании силовых методов воздействия на конкурентов. К примеру, как писал Forbes, осенью 2005 года завод «Кристалл» компании «Русский сахар» в Выселках оказался окружен временными постами ГИБДД, которые просто не пропускали на предприятие грузовики со свеклой. Фактически работа «Кристалла» была остановлена, позднее против него было возбуждено шесть административных дел. В марте 2006 года завод перешел «Агрокомплексу». На использование компанией административного ресурса указывали и конкуренты, работающие в регионе. Председатель СПК «Колхоз им. С. М. Кирова» Иван Ярошенко рассказывал Forbes, что до других предприятий субсидии и дотации, выдаваемые государством, не доходили. «Это не зависть наша, это неравные условия. Везде присутствовал административный ресурс», — говорил он.



В 2010 году в состав «Агрокомплекса» вошли «Нива» и «Рассвет», последние на тот момент независимые предприятия в родном для Александра Ткачева Выселковском районе. Как писал «Коммерсантъ», собственники «Нивы» по итогам сделки получили всего 0,25% «Агрокомплекса», собственники «Рассвета» — 0,15%, а семья Ткачева — около 18 000 га, увеличив свои угодья на 20%.



Позитивную роль в судьбе Александра Ткачева и бизнеса его семьи сыграла прошедшая в Сочи Олимпиада. «...Олимпиаду в Сочи на самом верху посчитали удачной и признали в этом немалую заслугу Ткачева, возглавлявшего край во время подготовки и проведения Игр. На Кубани заговорили, что Сочи-2014 открыли перед Ткачевым неограниченные возможности», — рассказывал газете «Ведомости» владелец крупного агрохолдинга. По его словам, именно после проведения игр компания семьи Ткачева начала агрессивную скупку сельхозпредприятий на кредиты Россельхозбанка и Сбербанка.



В агрокомплексе подозрения в давлении на контрагентов отрицают категорически. «Это полная глупость. Контрагенты, которые нам продавали активы, вам это полностью подтвердят. Все сделки рыночные, и я обиженных на рынке что-то не встречал, думаю, как и вы. Поэтому все остальное — это просто домыслы», — заявил Forbes Хворостина.



В 2018 году площадь земель «Агрокомплекса» увеличилась только на 5000 га. В компании объясняют небольшой рост тем, что на юге России закончились интересные активы по приемлемой цене. «Все, что можно было раньше купить в рамках разумной экономики, мы купили», — говорит Евгений Хворостина. В другие регионы, по его словам, компания выходить не планирует: «Мы считаем, что это управляемо, когда мы рядом». Александр Ткачев возглавляет сейчас совет директоров «Агрокомплекса», в беседе с Forbes он подчеркнул, что не занимается оперативным управлением.



Строить семейный агропромышленный бизнес начал еще его отец, Николай Иванович, возглавлявший комбикормовый завод в Выселках. В 1990 году при поддержке первого секретаря Выселковского райкома КПСС Алексея Климова руководителем предприятия был избран сын Ткачева Александр, а отец стал его заместителем. После приватизации контрольный пакет акций завода оказался в руках будущего министра и членов его семьи, на его базе в 1993 году и был создан «Агрокомплекс».Состав акционеров предприятия с тех пор не раскрывался, но в 2015 году сам Ткачев признал, что оно принадлежит его родственникам. «Агрокомплекс» активно поглощал краснодарские агропредприятия в 1990-е, однако пик сделок пришелся на период, когда Александр Ткачев работал на государство. В 2001 году он стал губернатором Краснодарского края, в 2015–2018 годах был министром сельского хозяйства. С 2001 года по 2018-й, когда Ткачев лишился министерского кресла, земельный банк «Агрокомплекса» увеличился с 80 000 га до 650 000 га (в 2015–2018 годах вырос на 150 000 га).Среди самых крупных сделок — приобретение в 2014 году у «Вимм-Билль-Данна» пяти хозяйств общей площадью 30 000 га и 40 000 га у ГК «Север Кубани», которая ранее контролировалась бандой Цапков, совершивших массовое убийство в станице Кущевской осенью 2010 года. ГК «Север Кубани» перестала обслуживать долг перед Россельхозбанком (около 7 млрд рублей), «Агрокомплекс» взял эти обязательства на себя, реструктурировал их и получил земли Цапков. В конце 2014 года фирма Ткачевых договорилась о приобретении 14 хозяйств холдинга Valinor в Ростовской области и Ставропольском крае общей площадью 170 000 га. Компания задолжала около $600 млн российским банкам, «Агрокомплекс» и в этом случае сумел договориться с кредиторами и забрал активы себе.Как удалось «Агрокомплексу» консолидировать эти земли? Компанию не раз подозревали в использовании силовых методов воздействия на конкурентов. К примеру, как писал Forbes, осенью 2005 года завод «Кристалл» компании «Русский сахар» в Выселках оказался окружен временными постами ГИБДД, которые просто не пропускали на предприятие грузовики со свеклой. Фактически работа «Кристалла» была остановлена, позднее против него было возбуждено шесть административных дел. В марте 2006 года завод перешел «Агрокомплексу». На использование компанией административного ресурса указывали и конкуренты, работающие в регионе. Председатель СПК «Колхоз им. С. М. Кирова» Иван Ярошенко рассказывал Forbes, что до других предприятий субсидии и дотации, выдаваемые государством, не доходили. «Это не зависть наша, это неравные условия. Везде присутствовал административный ресурс», — говорил он.В 2010 году в состав «Агрокомплекса» вошли «Нива» и «Рассвет», последние на тот момент независимые предприятия в родном для Александра Ткачева Выселковском районе. Как писал «Коммерсантъ», собственники «Нивы» по итогам сделки получили всего 0,25% «Агрокомплекса», собственники «Рассвета» — 0,15%, а семья Ткачева — около 18 000 га, увеличив свои угодья на 20%.Позитивную роль в судьбе Александра Ткачева и бизнеса его семьи сыграла прошедшая в Сочи Олимпиада. «...Олимпиаду в Сочи на самом верху посчитали удачной и признали в этом немалую заслугу Ткачева, возглавлявшего край во время подготовки и проведения Игр. На Кубани заговорили, что Сочи-2014 открыли перед Ткачевым неограниченные возможности», — рассказывал газете «Ведомости» владелец крупного агрохолдинга. По его словам, именно после проведения игр компания семьи Ткачева начала агрессивную скупку сельхозпредприятий на кредиты Россельхозбанка и Сбербанка.В агрокомплексе подозрения в давлении на контрагентов отрицают категорически. «Это полная глупость. Контрагенты, которые нам продавали активы, вам это полностью подтвердят. Все сделки рыночные, и я обиженных на рынке что-то не встречал, думаю, как и вы. Поэтому все остальное — это просто домыслы», — заявил Forbes Хворостина.В 2018 году площадь земель «Агрокомплекса» увеличилась только на 5000 га. В компании объясняют небольшой рост тем, что на юге России закончились интересные активы по приемлемой цене. «Все, что можно было раньше купить в рамках разумной экономики, мы купили», — говорит Евгений Хворостина. В другие регионы, по его словам, компания выходить не планирует: «Мы считаем, что это управляемо, когда мы рядом». Александр Ткачев возглавляет сейчас совет директоров «Агрокомплекса», в беседе с Forbes он подчеркнул, что не занимается оперативным управлением. forbes.ru Категории: экономика, общество, в России Ключевые слова: земля, семья, министр, Ткачев География: Россия — статья прочитана 172 раза Комментарии