Загрузка... Около 30 человек отказались от российского гражданства за два года 🔊 Воспроизвести



МВД России фиксирует малочисленные случаи отказа от российского гражданства, за последние два года от него отказались почти 30 человек. Об этом



"Согласно ведомственной статистической отчетности, в 2018 году выход из гражданства РФ оформлен в отношении 18 граждан РФ, проживающих на территории РФ, за 2019 год - в отношении десяти", - уточнили в МВД.



Как пояснили в ведомстве, согласно закону, рассмотрение заявлений о выходе из гражданства России, поданных людьми, проживающими на территории других государств, относится к компетенции МИД России или дипломатических представительств и консульств России, находящихся за пределами страны.



Ранее сообщалось, что в 2016 году от российского гражданства отказалась Мария Гайдар. Годом ранее бывший главред украинской версии журнала Forbes Владимир Федорин заявил в интервью радиостанции "Свобода", что отказался от гражданства РФ из-за получения гражданства Украины. МВД России фиксирует малочисленные случаи отказа от российского гражданства, за последние два года от него отказались почти 30 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России, отвечая на запрос агентства."Согласно ведомственной статистической отчетности, в 2018 году выход из гражданства РФ оформлен в отношении 18 граждан РФ, проживающих на территории РФ, за 2019 год - в отношении десяти", - уточнили в МВД.Как пояснили в ведомстве, согласно закону, рассмотрение заявлений о выходе из гражданства России, поданных людьми, проживающими на территории других государств, относится к компетенции МИД России или дипломатических представительств и консульств России, находящихся за пределами страны.Ранее сообщалось, что в 2016 году от российского гражданства отказалась Мария Гайдар. Годом ранее бывший главред украинской версии журнала Forbes Владимир Федорин заявил в интервью радиостанции "Свобода", что отказался от гражданства РФ из-за получения гражданства Украины. Загрузка... ТАСС Категории: политика, общество, в России Ключевые слова: отказ География: Россия — статья прочитана 177 раз Комментарии