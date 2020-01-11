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Около 30 человек отказались от российского гражданства за два года
МВД России фиксирует малочисленные случаи отказа от российского гражданства, за последние два года от него отказались почти 30 человек. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России, отвечая на запрос агентства.
"Согласно ведомственной статистической отчетности, в 2018 году выход из гражданства РФ оформлен в отношении 18 граждан РФ, проживающих на территории РФ, за 2019 год - в отношении десяти", - уточнили в МВД.
Как пояснили в ведомстве, согласно закону, рассмотрение заявлений о выходе из гражданства России, поданных людьми, проживающими на территории других государств, относится к компетенции МИД России или дипломатических представительств и консульств России, находящихся за пределами страны.
Ранее сообщалось, что в 2016 году от российского гражданства отказалась Мария Гайдар. Годом ранее бывший главред украинской версии журнала Forbes Владимир Федорин заявил в интервью радиостанции "Свобода", что отказался от гражданства РФ из-за получения гражданства Украины.
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ТАСС
Ключевые слова: отказ
География: Россия
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