Сенат США отказался считать атаки на объекты культуры военным преступлением 🔊 Воспроизвести Фото: Brian Snyder / Reuters



Глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф заблокировал резолюцию, которая классифицировала нападения на культурные объекты как военные преступления. Об этом сообщает



Сообщается, что сенатор-демократ Эд Марки попытался получить согласие верхней палаты на принятие резолюции. Он утверждал, что сенат должен пойти на такой шаг на фоне угроз президента страны Дональда Трампа ударить по иранским культурным объектам.



«Президент усугубит ошибку, которую он уже совершил, и превратит ее во что-то, что может стать катастрофой для этого региона, для нашей страны, для всего мира», — выразил мнение Марки. Кроме того, он добавил, что слова Трампа являются предательством американских ценностей. Однако резолюция в итоге была заблокирована республиканцем Инхофом. Глава комитета сената США по вооруженным силам Джеймс Инхоф заблокировал резолюцию, которая классифицировала нападения на культурные объекты как военные преступления. Об этом сообщает ЛЕНТА со ссылкой на The Hill.Сообщается, что сенатор-демократ Эд Марки попытался получить согласие верхней палаты на принятие резолюции. Он утверждал, что сенат должен пойти на такой шаг на фоне угроз президента страны Дональда Трампа ударить по иранским культурным объектам.«Президент усугубит ошибку, которую он уже совершил, и превратит ее во что-то, что может стать катастрофой для этого региона, для нашей страны, для всего мира», — выразил мнение Марки. Кроме того, он добавил, что слова Трампа являются предательством американских ценностей. Однако резолюция в итоге была заблокирована республиканцем Инхофом. 5 января Трамп отмечал, что некоторые из объектов, на которые нацелились Штаты, важны для Ирана и иранской культуры. Удары по ним, по словам главы Белого дома, могут быть нанесены «очень быстро и очень сильно» в случае удара Тегерана. Однако затем США пообещали соблюдать международное право в части охраны культурного наследия.



Во время атаки погиб иранский генерал. Его ликвидацию в Пентагоне назвали самообороной



Ранее стало известно, что похороны убитого американцами генерала спецподразделения «Аль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани отложили из-за слишком большого числа иранцев, которые желают проститься с ним. Во время церемонии прощания более 50 человек погибли, еще около 200 получили ранения.



Глава «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении отдал лично американский президент Дональд Трамп.



* * *



Глава ЮНЕСКО Одри Озулай напомнила, что Иран и США в 1972 году подписали конвенцию о защите мирового природного и культурного наследия. Кроме того, в 1954 году обе страны присоединились к конвенции о защите культурных ценностей во время вооруженных конфликтов.



Однако осенью 2017 году Трамп объявил о выходе США из ЮНЕСКО, обвинив организацию в антиизраильской направленности.



Сенаторы от Демократической партии США Элизабет Уоррен и Крис Мёрфи заявили, что Трамп "угрожает совершить военные преступления". Об этом же заявил и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью американским журналистам.



К критикам Трампа присоединился и глава МИД Британии Доминик Рааб, заявив, что культурные объекты находятся под защитой международного законодательства и Британия надеется на его соблюдение.



Как отмечает обозреватель Персидской службы Би-би-си Сам Фарзанех, если новость об убийстве генерала Сулеймани разделила иранцев на два лагеря, то слова Трампа про памятники вновь объединили нацию, которая с огромным уважением относится к своей истории. lenta.ru Категории: политика, культура, чп и криминал Ключевые слова: преступление, памятники, Трамп — статья прочитана 118 раз Комментарии