Загрузка... Daily Mail Великобритания : новый русский танк с унитазом на борту 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Антон Денисов



Кремль называет танк Т-14 «Армата» с экипажем из трех человек самой современной и сложной бронированной машиной в истории. Кроме того, теперь танкистам не придется испражняться в ящики для боеприпасов. Там появился унитаз со смывом, сообщает «Дейли мейл».



Говорят, что Т-14 «Армата» — это самая современная и сложная бронированная машина в истории.



— Имеющийся в танке унитаз позволит экипажу выполнять длительные боевые задачи.



— Прежде танкисты испражнялись в ящики для боеприпасов.



— Ни у американских, ни у британских танков в настоящее время нет унитазов.



Россия снова вышла в мировые лидеры, создав первый в мире танк за три миллиона фунтов стерлингов (242 миллиона рублей), в котором имеется унитаз со смывом. Говорят, что Т-14 «Армата» — это самая современная и сложная бронированная машина в истории.— Имеющийся в танке унитаз позволит экипажу выполнять длительные боевые задачи.— Прежде танкисты испражнялись в ящики для боеприпасов.— Ни у американских, ни у британских танков в настоящее время нет унитазов.Россия снова вышла в мировые лидеры, создав первый в мире танк за три миллиона фунтов стерлингов (242 миллиона рублей), в котором имеется унитаз со смывом.



Солдаты сегодня могут выполнять боевые задачи по нескольку дней без остановки, а это значит, что надо искать новые решения для отправления ими естественных надобностей.



У этого танка самое современное и мощное оборудование, включая 125-мм гладкоствольную пушку, не поддающуюся снарядам броню, два пулемета и компьютерное программное обеспечение, позволяющее захватывать цель.



Скорость танка составляет более 80 километров в час.



В интервью Mirror Online Илья Баранов, работающий в военной компании, производящей этот танк, рассказал, что новейшая разработка снимает все проблемы, связанные с посещением туалета.



«Армата» позволяет экипажу выполнять длительные боевые задачи, не покидая машину. «С этой целью для танка была разработана новая система жизнеобеспечения, или попросту говоря, унитаз».



Ни у американских, ни у британских танков в настоящее время унитазов нет.



Автор: Шанталь Эдмундс (CHANTALLE EDMUNDS) для Daily Mail, Великобритания, перевод Кремль называет танк Т-14 «Армата» с экипажем из трех человек самой современной и сложной бронированной машиной в истории. Кроме того, теперь танкистам не придется испражняться в ящики для боеприпасов, которые они называли «путинские жестянки» ('Putin's Poo Tins').Солдаты сегодня могут выполнять боевые задачи по нескольку дней без остановки, а это значит, что надо искать новые решения для отправления ими естественных надобностей.У этого танка самое современное и мощное оборудование, включая 125-мм гладкоствольную пушку, не поддающуюся снарядам броню, два пулемета и компьютерное программное обеспечение, позволяющее захватывать цель.Скорость танка составляет более 80 километров в час.В интервью Mirror Online Илья Баранов, работающий в военной компании, производящей этот танк, рассказал, что новейшая разработка снимает все проблемы, связанные с посещением туалета.«Армата» позволяет экипажу выполнять длительные боевые задачи, не покидая машину. «С этой целью для танка была разработана новая система жизнеобеспечения, или попросту говоря, унитаз».Ни у американских, ни у британских танков в настоящее время унитазов нет.Автор: Шанталь Эдмундс (CHANTALLE EDMUNDS) для Daily Mail, Великобритания, перевод ИноСМИ Загрузка... inosmi.ru Категории: политика, технологии Ключевые слова: танк, Армата, характеристики География: Россия — статья прочитана 185 раз Комментарии