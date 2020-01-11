Daily Mail Великобритания : новый русский танк с унитазом на борту

Кремль называет танк Т-14 «Армата» с экипажем из трех человек самой современной и сложной бронированной машиной в истории. Кроме того, теперь танкистам не придется испражняться в ящики для боеприпасов. Там появился унитаз со смывом, сообщает «Дейли мейл».
Говорят, что Т-14 «Армата» — это самая современная и сложная бронированная машина в истории.
— Имеющийся в танке унитаз позволит экипажу выполнять длительные боевые задачи.
— Прежде танкисты испражнялись в ящики для боеприпасов.
— Ни у американских, ни у британских танков в настоящее время нет унитазов.
Россия снова вышла в мировые лидеры, создав первый в мире танк за три миллиона фунтов стерлингов (242 миллиона рублей), в котором имеется унитаз со смывом.
Кремль называет танк Т-14 «Армата» с экипажем из трех человек самой современной и сложной бронированной машиной в истории. Кроме того, теперь танкистам не придется испражняться в ящики для боеприпасов, которые они называли «путинские жестянки» ('Putin's Poo Tins').
Солдаты сегодня могут выполнять боевые задачи по нескольку дней без остановки, а это значит, что надо искать новые решения для отправления ими естественных надобностей.
У этого танка самое современное и мощное оборудование, включая 125-мм гладкоствольную пушку, не поддающуюся снарядам броню, два пулемета и компьютерное программное обеспечение, позволяющее захватывать цель.
Скорость танка составляет более 80 километров в час.
В интервью Mirror Online Илья Баранов, работающий в военной компании, производящей этот танк, рассказал, что новейшая разработка снимает все проблемы, связанные с посещением туалета.
«Армата» позволяет экипажу выполнять длительные боевые задачи, не покидая машину. «С этой целью для танка была разработана новая система жизнеобеспечения, или попросту говоря, унитаз».
Ни у американских, ни у британских танков в настоящее время унитазов нет.
Автор: Шанталь Эдмундс (CHANTALLE EDMUNDS) для Daily Mail, Великобритания, перевод ИноСМИ
Солдаты сегодня могут выполнять боевые задачи по нескольку дней без остановки, а это значит, что надо искать новые решения для отправления ими естественных надобностей.
У этого танка самое современное и мощное оборудование, включая 125-мм гладкоствольную пушку, не поддающуюся снарядам броню, два пулемета и компьютерное программное обеспечение, позволяющее захватывать цель.
Скорость танка составляет более 80 километров в час.
В интервью Mirror Online Илья Баранов, работающий в военной компании, производящей этот танк, рассказал, что новейшая разработка снимает все проблемы, связанные с посещением туалета.
«Армата» позволяет экипажу выполнять длительные боевые задачи, не покидая машину. «С этой целью для танка была разработана новая система жизнеобеспечения, или попросту говоря, унитаз».
Ни у американских, ни у британских танков в настоящее время унитазов нет.
Автор: Шанталь Эдмундс (CHANTALLE EDMUNDS) для Daily Mail, Великобритания, перевод ИноСМИ