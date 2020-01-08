Изменения в Законе о разведке не будут ущемлять права человека – глава ДГБ Литвы /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Глава литовского Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис говорит, что предложенные президентом изменения в Законе о разведке не будут ущемлять права человека.



"Об этих поправках к закону думали долго, по моему глубокому убеждению, это никак не связано с какими-то нарушениями прав человека. В общественном пространстве пытаются развивать тему, но никакого основания для этого нет", – сказал в среду на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) глава ДГБ.



КНБО в среду обсуждает зарегистрированный президентом Гитанасом Науседой накануне католического Рождества пакет поправок к Закону о разведке, которые заметно расширяют полномочия разведведомств. В поправках предлагается узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед. Поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест. Глава литовского Департамента госбезопасности (ДГБ) Дарюс Яунишкис говорит, что предложенные президентом изменения в Законе о разведке не будут ущемлять права человека."Об этих поправках к закону думали долго, по моему глубокому убеждению, это никак не связано с какими-то нарушениями прав человека. В общественном пространстве пытаются развивать тему, но никакого основания для этого нет", – сказал в среду на заседании парламентского Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) глава ДГБ.КНБО в среду обсуждает зарегистрированный президентом Гитанасом Науседой накануне католического Рождества пакет поправок к Закону о разведке, которые заметно расширяют полномочия разведведомств. В поправках предлагается узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед. Поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест. "По поводу превентивной беседы, таких людей бывает от десяти до пятнадцати в год, это совершенно не затрагивает значительную часть нашего общества. Мы просим разрешить получение определенных полномочий, чтобы уравнять нас с полицией, с армией, у которых такие полномочия уже есть, а у офицеров безопасности их почему-то нет", – сказал Д. Яунишкис.



Согласно законопроекту, сотрудники разведслужб смогут вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть "данные о том, что человек может быть связан (...) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы".



За неявку может быть применена административная ответственность.



Критики говорят, что положения законопроекта слишком абстрактны, поэтому создают предпосылки для злоупотреблений, а также призывают ужесточить надзор за разведывательными службами в случае расширения их полномочий.



Оппозиционные консерваторы зарегистрировали поправки об учреждении института омбудсмена и обещают поддержать президентский пакет только в том случае, если одновременно с ним будут рассматриваться и их предложения.



Поправки зарегистрировал глава государства, а подготовили их сами разведслужбы – ДГБ и Второй департамент оперативных служб при Министерстве обороны.



Президент аргументирует свои предложения стремительно меняющейся ситуацией с безопасностью и новыми вызовами в условиях растущих гибридных угроз.



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Литовский премьер-министр Саулюс Сквернялис видит основания для регламентации превентивных бесед разведывательных служб, но отмечает, что с предоставлением новых инструментов следует усилить и контроль над разведчиками.



"Если предоставляем достаточно много полномочий, то должен быть и достаточно эффективный контроль", – заявил премьер в среду журналистам в правительстве.



"Превентивная беседа иногда значительно важнее, чем потом, когда приходится уже реагировать на последствия, когда добавляются досудебные расследования и прочие меры, но я считаю, что предохранители, которые должны быть, и контроль над этими ведомствами, должны усилиться", – добавил С. Сквернялис.



Он отметил, что возникшие в сейме дискуссии по учреждению омбудсмена по разведке "достойны внимания".



В последние дни в публичном пространстве широко обсуждается зарегистрированные президентом Гитанасом Науседой поправки к закону о разведке.



Пакет поправок к Закону о разведке заметно расширяет полномочия разведведомств. В поправках предлагается узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед. Поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест.



Согласно законопроекту, сотрудники разведслужб смогут вызывать граждан для превентивных бесед, если у них есть "данные о том, что человек может быть связан (...) с деятельностью, которая может повышать риск или представлять угрозу для национальной безопасности или государственных интересов Литвы".



За неявку может быть применена административная ответственность.



Критики говорят, что положения законопроекта слишком абстрактны, поэтому создают предпосылки для злоупотреблений, а также призывают ужесточить надзор за разведывательными службами в случае расширения их полномочий.



Оппозиционные консерваторы зарегистрировали поправки об учреждении института омбудсмена и обещают поддержать президентский пакет только в том случае, если одновременно с ним будут рассматриваться и их предложения.



Поправки зарегистрировал глава государства, а подготовили их сами разведслужбы – ДГБ и Второй департамент оперативных служб при Министерстве обороны.



Президент аргументирует свои предложения стремительно меняющейся ситуацией с безопасностью и новыми вызовами в условиях растущих гибридных угроз. Категории: общество, чп и криминал Ключевые слова: дгб, разведка, права человека, данные, расследование, Констсуд География: Литва — статья прочитана 187 раз Комментарии