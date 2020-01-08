Нетаньяху пригрозил сокрушительным ударом в случае атаки на Израиль 🔊 Воспроизвести



Каждого, кто атакует Израиль, ждет сокрушительный удар, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая в среду утром в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает



"Государство Израиль - устойчивый якорь в бурных водах Ближнего Востока. Мы твердо стоим перед лицом тех, кто стремится нас уничтожить. Любой, кто нападет на нас, получит сокрушительный удар", - заявил Нетаньяху с трибуны форума, трансляция которого велась в интернете.



Это первое публичное заявление израильского премьер-министра, прозвучавшее после иранского удара по американским базам в Ираке. В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Каждого, кто атакует Израиль, ждет сокрушительный удар, заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, выступая в среду утром в Иерусалиме на конференции, посвященной доктрине госсекретаря США Майка Помпео о легальности израильских поселений на Западном берегу реки Иордан, сообщает РИА Новости "Государство Израиль - устойчивый якорь в бурных водах Ближнего Востока. Мы твердо стоим перед лицом тех, кто стремится нас уничтожить. Любой, кто нападет на нас, получит сокрушительный удар", - заявил Нетаньяху с трибуны форума, трансляция которого велась в интернете.Это первое публичное заявление израильского премьер-министра, прозвучавшее после иранского удара по американским базам в Ираке. В ночь на среду иранский Корпус стражей исламской революции заявил о начале операции возмездия за убийство силами США генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Ранее утром армия Израиля заявила, что не давала специальных рекомендаций для обеспечения безопасности гражданского населения после иранских ударов в Ираке. Сейчас в Израиле открыты госучреждения, работают школы и детские сады, общественный транспорт, международный аэропорт Бен Гурион действуют в обычном режиме. Массовые мероприятия не отменены.



По данным израильских СМИ, в 14.00 (15.00 мск) в среду состоится заседание узкого кабинета министров по вопросам безопасности, на котором представители министерств и главы спецслужб и силовых структур обсудят ситуацию, сложившуюся в регионе после иранского удара по американской военной базе в ночь на 8 января.



Нетаньяху также вновь выразил поддержку президенту США Дональду Трампу в его действиях против Ирана.



"Президента Трампа следует поздравить с тем, что он действовал быстро, смело и решительно против террористического лидера (иранского генерала Касема Сулеймани - ред.), который был архитектором и проводником кампании террористической деятельности иранского режима", - заявил израильский премьер-министр. РИА Новости Категории: экономика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, Израиль, Иран, реакция — статья прочитана 105 раз Комментарии