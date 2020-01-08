В минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США 🔊 Воспроизвести © REUTERS / Essam al-Sudani Участники антиамериканской акции протеста в Тегеране, Иран



Министр обороны Ирана Амир Хатами не исключил дополнительных мер против США, заявив, что они будут зависеть от действий американцев, следует из релиза, опубликованного на сайте военного ведомства, сообщает



В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.



"Следующий ответ будет пропорционален поведению США", - сказал Хатами, отвечая на вопрос, будет ли Иран предпринимать другие меры в ответ на гибель Сулеймани.



По его словам, Иран преподал США большой урок.



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Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров сравнил гибель генерала Касема Сулеймани с "отрезанием руки", сообщает Fars News.



В ответ на это, заявил иранский лидер, Тегеран "отрежет ногу" США в регионе. Министр обороны Ирана Амир Хатами не исключил дополнительных мер против США, заявив, что они будут зависеть от действий американцев, следует из релиза, опубликованного на сайте военного ведомства, сообщает РИА Новости В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет."Следующий ответ будет пропорционален поведению США", - сказал Хатами, отвечая на вопрос, будет ли Иран предпринимать другие меры в ответ на гибель Сулеймани.По его словам, Иран преподал США большой урок.* * *Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров сравнил гибель генерала Касема Сулеймани с "отрезанием руки", сообщает Fars News.В ответ на это, заявил иранский лидер, Тегеран "отрежет ногу" США в регионе. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, США, Иран — статья прочитана 150 раз Комментарии