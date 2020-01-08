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В минобороны Ирана рассказали, каким будет их следующий ответ США
Министр обороны Ирана Амир Хатами не исключил дополнительных мер против США, заявив, что они будут зависеть от действий американцев, следует из релиза, опубликованного на сайте военного ведомства, сообщает РИА Новости.
В ночь на среду Корпус иранских стражей революции заявил о начале операции возмездия за убийство генерала Касема Сулеймани. Ракеты класса земля-земля были выпущены из Ирана по базе Эйн-аль-Асад на западе Ирака и базе в Эрбиле, где расположен военный контингент армии США. Иранский телеканал Press TV утверждает, что погибли 80 человек. Президент США Дональд Трамп после атаки заявил, что "все в порядке". Телеканал Fox News сообщал со ссылкой на источники, что, по предварительной информации, среди американцев жертв нет.
"Следующий ответ будет пропорционален поведению США", - сказал Хатами, отвечая на вопрос, будет ли Иран предпринимать другие меры в ответ на гибель Сулеймани.
По его словам, Иран преподал США большой урок.
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Президент Ирана Хасан Роухани на заседании кабинета министров сравнил гибель генерала Касема Сулеймани с "отрезанием руки", сообщает Fars News.
В ответ на это, заявил иранский лидер, Тегеран "отрежет ногу" США в регионе.
РИА Новости
Категории: политика, в мире, чп и криминал
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