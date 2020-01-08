Дело 13 января передано в Литовский апелляционный суд

Дело о трагических событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе в среду передано на рассмотрение в Литовский апелляционный суд (ЛАС), сообщил Вильнюсский окружной суд (ВОС).
Он также сообщил, что получил в этом деле 61 апелляционную жалобу.
BNS напоминает, что вынесенный в марте прошлого года приговор обжаловали в суде второй инстанции и потерпевшие, и осужденные, и адвокаты, и прокуроры.
ЛАС намерен приступить к рассмотрению дела 13 января 26 марта.
На рассмотрение суда было передано более 760 томов дела, из которых 16 томов составляет обвинительный акт.
Рассмотревший дело 13 января ВОС в марте вынес приговор 67 лицам, проживающим в России, Украине, Беларуси. Они приговорены к лишению свободы на сроки от 4 до 14 лет, так как признаны виновными в военных преступлениях и преступлениях против человечности.
Среди осужденных – экс-министр обороны СССР Дмитрий Язов, который приговорен к десяти годам лишения свободы. К 14 годам лишения свободы приговорен и бывший командир Вильнюсского гарнизона советской армии Владимир Усхопчик, бывший офицер КГБ Михаил Головатов получил 12 лет лишения свободы.
Большинство обвиняемых было осуждено заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.
При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.
Советы попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.
Большинство обвиняемых было осуждено заочно, так как Россия и Беларусь отказались их выдать.
При попытке захвата советскими военными частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ в ночь на 13 января 1991 года погибло 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадало.
Советы попытались военной силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР.