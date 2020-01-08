Загрузка... Экономика Литвы: цифры и факты 🔊 Воспроизвести



Показатель экономических оценок в Литве в декабре по сравнению с ноябрем снизился на 3 проц. пункта до 3%, сообщил Департамент статистики.



За месяц показатель доверия к сектору услуг снизился на 7 проц. пунктов, показатель доверия к торговле – на 3 проц. пункта, показатель потребительского доверия – на 2 проц. пункта, показатель доверия к промышленности и строительству – на 1 проц. пункт.



В декабре по сравнению с декабрем 2018 года показатель экономических оценок снизился на 2 проц. пункта.



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Уровень безработицы в Литве в декабре был 8,7%, что на 0,3 проц. пункта выше, чем в ноябре, показывают данные Службы занятости.



По сравнению с декабрем 2018 года уровень безработицы снизился на 0,2 проц. пункта.



В общей сложности в начале января было зарегистрировано 150,5 тыс. безработных – на 4 тыс. меньше, чем год назад, но на 6,3 тыс. больше, чем в начале декабря. Показатель экономических оценок в Литве в декабре по сравнению с ноябрем снизился на 3 проц. пункта до 3%, сообщил Департамент статистики.За месяц показатель доверия к сектору услуг снизился на 7 проц. пунктов, показатель доверия к торговле – на 3 проц. пункта, показатель потребительского доверия – на 2 проц. пункта, показатель доверия к промышленности и строительству – на 1 проц. пункт.В декабре по сравнению с декабрем 2018 года показатель экономических оценок снизился на 2 проц. пункта.* * *Уровень безработицы в Литве в декабре был 8,7%, что на 0,3 проц. пункта выше, чем в ноябре, показывают данные Службы занятости.По сравнению с декабрем 2018 года уровень безработицы снизился на 0,2 проц. пункта.В общей сложности в начале января было зарегистрировано 150,5 тыс. безработных – на 4 тыс. меньше, чем год назад, но на 6,3 тыс. больше, чем в начале декабря. Спрос на рабочую силу в декабре снизился на 19% – в прошлом месяце было зарегистрировано 26,5 тыс. предложений по трудоустройству, из них 16,4 тыс. новых.



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Совокупная стоимость всего зарегистрированного и оцененного недвижимого имущества в Литве превышает 109 млрд евро. По сравнению с данными прошлого года, средняя рыночная стоимость всей недвижимости страны увеличилась примерно на 9,5%, сообщает Реестровый центр.



Средняя рыночная стоимость находящихся в стране строений всех назначений из-за изменений на рынке за год в среднем увеличилась примерно на 7%.



Как говорят оценщики Реестрового центра, это преимущественно обусловлено общим ростом литовской экономики и положительными демографическими тенденциями – в условиях роста покупательной способности населения, повышения доступности жилья и роста численности населения естественным образом растет и спрос на жилье, а также его цена, поэтому устанавливается и более высокая средняя рыночная стоимость недвижимости.



Кроме того, создание новых рабочих мест, инвестиции в развитие, приход зарубежных инвесторов, а также хорошие сообщение и инфраструктура стимулируют рост цен на различные объекты недвижимости.



Средняя рыночная стоимость квартир в 2019 году по сравнению с 2018 годом в среднем возросла на 8%, стоимость жилых домов – примерно на 6%. Средняя стоимость недвижимости коммерческого и административного назначения за год повысилась на 5-8%.



Рыночная стоимость всех земельных участков в стране из-за изменений на рынке за год в среднем увеличилась примерно на 7%.



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Клайпедский порт за четыре года намерен инвестировать в развитие 352 млн евро, часть этой суммы будет профинансирована средствами фондов Евросоюза (ЕС).



Основные капиталовложения в 2020–2023 годах намечается сделать в строительство и реконструкцию набережных, а также в углубление акватории и причалов. Временный глава порта Видмантас Паукште говорит, что вскоре планируется начать реализацию исторического проекта – реконструкцию молов.



"Будут реконструированы ворота порта, повернут канал входа судов. Продолжатся углубление порта, реконструкция причалов, чтобы можно было принимать еще более крупные суда. Мы так будем стремиться к тому, чтобы Клайпедский порт стал безопаснее и конкурентоспособнее", – сказал В. Паукште для сообщения Министерства транспорта.



По его словам, еще в этом году намечается завершить реконструкцию находящейся в южной части порта бухты Малку.



Министр транспорта Ярослав Наркевич говорит, что чтобы сохранить за собой лидерские позиции среди Балтийских стран, порт должен быть конкурентоспособным, быстро реагировать на изменяющиеся условия рынка.



Планы порта и инвестиционные проекты на этой неделе представлены Министерству транспорта.



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Государственный оператор терминалов нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) Klaipedos nafta в прошлом году получила 103,9 млн евро выручки – на 3,9% больше, чем в 2018 году (100 млн евро).



Только в декабре прошлого года выручка компании была 9,2 млн евро – на 13,6% больше, чем в декабре 2018 года (8,1 млн евро), сообщила Klaipedos nafta предварительные финансовые результаты через Вильнюсскую биржу Nasdaq.



На Клайпедском и Субачском терминалах нефтепродуктов в январе-декабре 2019 года было отгружено 5,749 млн тонн нефтепродуктов – на 14,1% меньше, чем в 2018 году (6,694 млн тонн). На терминалах СПГ в 2019 году было регазифицировано и отгружено 20,237 тераватт-часа газа – на 119,7% больше, чем в 2018 году.



Предварительные доходы терминалов нефтепродуктов от продаж за прошедшие 12 месяцев составили 31,9 млн евро – на 10,1% меньше, чем в 2018 году (35,5 млн евро). Выручка терминалов СПГ в январе-декабре прошлого года была 72 млн евро, она возросла на 11,6% (за такой же период 2018 года она была 64,5 млн евро).



Государству принадлежит 72,32% акций Klaipedos nafta, еще 10,41% принадлежит концерну Achemos grupe.



Акции Klaipedos nafta котируются в Официальном списке биржи.



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Контролируемая энергетическим холдингом Ignitis grupe компания Ignitis gamyba обжаловала решение определение суда о приостановке выполнения решений собрания акционеров до снятии предприятия с листинга на бирже.



Как считает Ignitis gamyba, временные мери защиты применены и процесс делистинга остановлен необоснованно, а реальная причина судебного спора – стремление оспорить цену покупки акций Ignitis gamyba.



Участковый суд Вильнюсского региона в прошлую пятницу применил временные меры защиты. Суд принял решение после предъявления иска несколькими миноритарными акционерами Ignitis gamyba, которые просили в нем суд признать недействительными решения собрания акционеров ESO 4 декабря об одобрении делистинга акций предприятия.



31 декабря прошлого года Участковый суд Вильнюса по просьбе миноритарных акционеров дочернего предприятия группы Ignitis grupe – Energijos skirstymo operatorius (ESO) также остановил снятие с листинга акций этого предприятия. ESO также обжаловало это определение суда.



Ignitis grupe в начале ноября прошлого года сообщила о намерениях снять с листинга дочерних предприятий ESO и Ignitis gamyba, в начале декабря это одобрили акционеры предприятий.



Ignitis grupe принадлежит 94,79% акций ESO и 96,82% акций Ignitis gamyba. Акции обеих компаний котируются в Официальном списке биржи.



100% акций Ignitis grupe принадлежит государству. Загрузка... инф."Обзор" BNS.LT Категории: экономика Ключевые слова: экономика, цены, Проценты, квоты География: Литва — статья прочитана 132 раза Комментарии