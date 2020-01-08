Прокуроры отказались еще смягчить меру пресечения для Н. Венцкене СМИ 🔊 Воспроизвести фото: delfi.lt



Прокуратура отказалась еще смягчить меру пресечения для бывшей судьи и парламентария Неринги Венцкене и разрешить ей отдаляться от дома в Гарляве не на 10, а на 50 километров, пишет газета Kauno diena.



Хотя большее расстояние было установлено, чтобы Н. Венцкене могла выезжать в Каунас, ее адвокат Соната Жукаускене сказала, что реальное расстояние, если ездить на машине от дома ее подзащитной до центра Каунаса, составляет 11-12 км.



По словам представителя Каунасской прокуратуры Изабеле Бочкене, принятое прокурором Дарюсом Якутисом постановление сочтено законным и справедливым, поэтому главный прокурор жалобу отклонил.



В деле сейчас составляется обвинительный акт и, по словам представителя прокурора, "еще на этой неделе что-то будет решаться". Прокуратура отказалась еще смягчить меру пресечения для бывшей судьи и парламентария Неринги Венцкене и разрешить ей отдаляться от дома в Гарляве не на 10, а на 50 километров, пишет газета Kauno diena.Хотя большее расстояние было установлено, чтобы Н. Венцкене могла выезжать в Каунас, ее адвокат Соната Жукаускене сказала, что реальное расстояние, если ездить на машине от дома ее подзащитной до центра Каунаса, составляет 11-12 км.По словам представителя Каунасской прокуратуры Изабеле Бочкене, принятое прокурором Дарюсом Якутисом постановление сочтено законным и справедливым, поэтому главный прокурор жалобу отклонил.В деле сейчас составляется обвинительный акт и, по словам представителя прокурора, "еще на этой неделе что-то будет решаться". BNS напоминает, что доставленная из США в прошлом году Н. Венцкене сначала находилась в Литве под арестом, однако Вильнюсский окружной суд 19 ноября удовлетворил просьбу отпустить ее под залог в размере 10 тыс. евро и отменил назначенный ранее двухмесячный арест.



Н. Венцкене была доставлена в Литву из США 6 ноября. Ей было предъявлено обвинение в том, что она не выполнила решение суда, оказала сопротивление сотруднику полиции, помешала судебному приставу и нанесла удар по щеке Лаймуте Станкунайте.



Н. Венцкене отрицает эти обвинения и называет их политически мотивированными.



Она уехала из Литвы в США в 2013 году. В том же году Сейм лишил ее правового иммунитета.



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Каунасская окружная прокуратура в среду сообщила, что завершила досудебное расследование относительно бывшей судьи и парламентария Неринги Венцкене.



Дело в ближайшее время будет передано в Каунасский окружной суд, подтвердила BNS представитель Каунасской прокуратуры Изабеле Бочкене.



Прокомментировать завершенное расследование более подробно прокуратура обещает на пресс-конференции во второй половине дня в среду.



Доставленная из США в прошлом году Н. Венцкене сначала находилась в Литве под арестом, однако Вильнюсский окружной суд 19 ноября удовлетворил просьбу отпустить ее под залог в размере 10 тыс. евро и отменил назначенный ранее двухмесячный арест. BNS Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: США, суд, арест, педофилия, экстрадиция, Венцкене География: Литва — статья прочитана 120 раз Комментарии