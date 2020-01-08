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Прокуроры отказались еще смягчить меру пресечения для Н. Венцкене СМИ

фото: delfi.lt


Прокуратура отказалась еще смягчить меру пресечения для бывшей судьи и парламентария Неринги Венцкене и разрешить ей отдаляться от дома в Гарляве не на 10, а на 50 километров, пишет газета Kauno diena.

Хотя большее расстояние было установлено, чтобы Н. Венцкене могла выезжать в Каунас, ее адвокат Соната Жукаускене сказала, что реальное расстояние, если ездить на машине от дома ее подзащитной до центра Каунаса, составляет 11-12 км.

По словам представителя Каунасской прокуратуры Изабеле Бочкене, принятое прокурором Дарюсом Якутисом постановление сочтено законным и справедливым, поэтому главный прокурор жалобу отклонил.

В деле сейчас составляется обвинительный акт и, по словам представителя прокурора, "еще на этой неделе что-то будет решаться".
BNS напоминает, что доставленная из США в прошлом году Н. Венцкене сначала находилась в Литве под арестом, однако Вильнюсский окружной суд 19 ноября удовлетворил просьбу отпустить ее под залог в размере 10 тыс. евро и отменил назначенный ранее двухмесячный арест.

Н. Венцкене была доставлена в Литву из США 6 ноября. Ей было предъявлено обвинение в том, что она не выполнила решение суда, оказала сопротивление сотруднику полиции, помешала судебному приставу и нанесла удар по щеке Лаймуте Станкунайте.

Н. Венцкене отрицает эти обвинения и называет их политически мотивированными.

Она уехала из Литвы в США в 2013 году. В том же году Сейм лишил ее правового иммунитета.

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Каунасская окружная прокуратура в среду сообщила, что завершила досудебное расследование относительно бывшей судьи и парламентария Неринги Венцкене.

Дело в ближайшее время будет передано в Каунасский окружной суд, подтвердила BNS представитель Каунасской прокуратуры Изабеле Бочкене.

Прокомментировать завершенное расследование более подробно прокуратура обещает на пресс-конференции во второй половине дня в среду.

Доставленная из США в прошлом году Н. Венцкене сначала находилась в Литве под арестом, однако Вильнюсский окружной суд 19 ноября удовлетворил просьбу отпустить ее под залог в размере 10 тыс. евро и отменил назначенный ранее двухмесячный арест.
BNS
Категории: политика, чп и криминал
Ключевые слова: США, суд, арест, педофилия, экстрадиция, Венцкене
География: Литва
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добавлена сегодня, 8 января, 13:30

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