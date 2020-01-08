Литовские военные в Ираке находятся в безопасности – Минобороны /дополняется/ 🔊 Воспроизвести



Литовские военнослужащие в Ираке находятся в безопасности, сообщило в среду Министерство обороны Литвы.



"После новых обстрелов в Ираке, когда из Ирана были запущены ракеты по военным базам коалиции под командованием США, Штаб обороны Вооруженных сил Литвы получил сообщения от литовских военных – они в безопасности", – говорится в сообщении.



Предоставить более обстоятельную информацию министерство обещает позже.



Иран в ночь со вторника на среду обстрелял ракетами базы в Ираке, где дислоцированы военные США и коалиции.



Это были первые действия, предпринятые Ираном, который обещал отомстить за убийство США влиятельного генерала на прошлой неделе.



По данным США, целями ракет были как минимум две военные базы Ирака в Аль-Асаде и Эрбиле. Литовские военнослужащие в Ираке находятся в безопасности, сообщило в среду Министерство обороны Литвы."После новых обстрелов в Ираке, когда из Ирана были запущены ракеты по военным базам коалиции под командованием США, Штаб обороны Вооруженных сил Литвы получил сообщения от литовских военных – они в безопасности", – говорится в сообщении.Предоставить более обстоятельную информацию министерство обещает позже.Иран в ночь со вторника на среду обстрелял ракетами базы в Ираке, где дислоцированы военные США и коалиции.Это были первые действия, предпринятые Ираном, который обещал отомстить за убийство США влиятельного генерала на прошлой неделе.По данным США, целями ракет были как минимум две военные базы Ирака в Аль-Асаде и Эрбиле. * * *



На одной из обстрелянных Ираном баз в Ираке находились литовские военные, но они во время обстрела не пострадали, сообщили в среду Вооруженные силы (ВС) Литвы и Министерство обороны.



Офицер по связям с общественностью Штаба обороны Андрюс Дилда сказал BNS, что на обстрелянной базе в Аль-Асаде служат шесть литовских военных инструкторов.



Они участвуют в миссии коалиции "Врожденная решимость" под командованием США, в которой обучают местных военных.



"Военнослужащие пока остаются в Аль-Асаде", – сказал А. Дилда.



Минобороны сообщает, что "Штаб обороны ВС Литвы получил сообщения от литовских военных – они в безопасности".



На другой обстрелянной базе в Эрбиле литовских военных нет, сказал А. Дилда.



Еще девять литовских военных служили в другой миссии, под эгидой НАТО. Три из них уже переведены в Кувейт, остальные пока остаются в столице Ирака Багдаде.



Из Ирана по военным базам в Ираке было запущено более десяти баллистических ракет.



Это были первые действия, предпринятые Ираном, который обещал отомстить за убийство США влиятельного генерала на прошлой неделе.



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Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквернялис в среду встретятся с ответственными за внешнюю политику и политику безопасности должностными лицами, чтобы обсудить ситуацию литовских военных в Ираке.



Иран в ночь со вторника на среду обстрелял ракетами базы в Ираке, где дислоцированы военные США и коалиции.



Но одной из этих баз служат шесть литовских военных, которые обучают местные силы бороться с группировкой "Исламское государство".



Президентское ведомство сообщило, что Г. Науседа в среду после обеда встретиться, чтобы обсудить ситуацию с министром иностранных дел Линасом Линкявичюом и министром обороны Раймундасом Кароблисом.



Советник премьера по вопросам национальной безопасности Арнолдас Пикжирнис сказал BNS, что С. Сквернялис утром в среду встретился с директором Министерства обороны по оборонной политике Робертасом Шапронасом и начальником штаба обороны, генерал-майором Гинтаутасом Зенкявичюсом.



"Обсуждалась ситуация с безопасностью наших военных и мерами по их защите. Премьер еще раз благодарит военных и их близких за вклад в безопасность Литвы и Альянса", – сказал А. Пикжирнис.



Иран обстрелял базы в Ираке, чтобы отомстить за убийство США влиятельного генерала на прошлой неделе.



По данным США, целями ракет были как минимум две иракские военные базы в Аль-Асаде и Эрбиле.



Литовские военнослужащие во время обстрела не пострадали.



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Советник литовского президента Гитанаса Науседы Йонас Жукас говорит, что решение об отзыве военнослужащих из Ирака будут принимать все союзники, Литва не станет ничего предпринимать в одностороннем порядке.



"Мы думаем (от отзыве военных – BNS), но мы являемся частью международной миссии. Так что как решат наши союзники. Мы сами не можем взять и решить уйти, когда другие государства продолжают свои миссию", – сказал в среду журналистам в сейме главный советник президента по вопросам национальной безопасности.



"Все зависит от решений, которые будут приняты на высшем уровне", – добавил он.



Иран в ночь на среду обстрелял две базы в Ираке, чтобы отомстить США за убийство влиятельного генерала на прошлой неделе.



Й. Жукас выразил надежду, что возникшая напряженность "не перейдет в какую-то серьезную эскалацию военных действий". BNS Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: нато, Ирак, литовцы, военные — статья прочитана 195 раз Комментарии