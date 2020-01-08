Главная >> Новости >> политика, в мире, чп и криминал >> Литовские военные в Ираке находятся в безопасности – Минобороны /дополняется/

Литовские военные в Ираке находятся в безопасности – Минобороны /дополняется/



Литовские военнослужащие в Ираке находятся в безопасности, сообщило в среду Министерство обороны Литвы.

"После новых обстрелов в Ираке, когда из Ирана были запущены ракеты по военным базам коалиции под командованием США, Штаб обороны Вооруженных сил Литвы получил сообщения от литовских военных – они в безопасности", – говорится в сообщении.

Предоставить более обстоятельную информацию министерство обещает позже.

Иран в ночь со вторника на среду обстрелял ракетами базы в Ираке, где дислоцированы военные США и коалиции.

Это были первые действия, предпринятые Ираном, который обещал отомстить за убийство США влиятельного генерала на прошлой неделе.

По данным США, целями ракет были как минимум две военные базы Ирака в Аль-Асаде и Эрбиле.
* * *

На одной из обстрелянных Ираном баз в Ираке находились литовские военные, но они во время обстрела не пострадали, сообщили в среду Вооруженные силы (ВС) Литвы и Министерство обороны.

Офицер по связям с общественностью Штаба обороны Андрюс Дилда сказал BNS, что на обстрелянной базе в Аль-Асаде служат шесть литовских военных инструкторов.

Они участвуют в миссии коалиции "Врожденная решимость" под командованием США, в которой обучают местных военных.

"Военнослужащие пока остаются в Аль-Асаде", – сказал А. Дилда.

Минобороны сообщает, что "Штаб обороны ВС Литвы получил сообщения от литовских военных – они в безопасности".

На другой обстрелянной базе в Эрбиле литовских военных нет, сказал А. Дилда.

Еще девять литовских военных служили в другой миссии, под эгидой НАТО. Три из них уже переведены в Кувейт, остальные пока остаются в столице Ирака Багдаде.

Из Ирана по военным базам в Ираке было запущено более десяти баллистических ракет.

Это были первые действия, предпринятые Ираном, который обещал отомстить за убийство США влиятельного генерала на прошлой неделе.

* * *

Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквернялис в среду встретятся с ответственными за внешнюю политику и политику безопасности должностными лицами, чтобы обсудить ситуацию литовских военных в Ираке.

Иран в ночь со вторника на среду обстрелял ракетами базы в Ираке, где дислоцированы военные США и коалиции.

Но одной из этих баз служат шесть литовских военных, которые обучают местные силы бороться с группировкой "Исламское государство".

Президентское ведомство сообщило, что Г. Науседа в среду после обеда встретиться, чтобы обсудить ситуацию с министром иностранных дел Линасом Линкявичюом и министром обороны Раймундасом Кароблисом.

Советник премьера по вопросам национальной безопасности Арнолдас Пикжирнис сказал BNS, что С. Сквернялис утром в среду встретился с директором Министерства обороны по оборонной политике Робертасом Шапронасом и начальником штаба обороны, генерал-майором Гинтаутасом Зенкявичюсом.

"Обсуждалась ситуация с безопасностью наших военных и мерами по их защите. Премьер еще раз благодарит военных и их близких за вклад в безопасность Литвы и Альянса", – сказал А. Пикжирнис.

Иран обстрелял базы в Ираке, чтобы отомстить за убийство США влиятельного генерала на прошлой неделе.

По данным США, целями ракет были как минимум две иракские военные базы в Аль-Асаде и Эрбиле.

Литовские военнослужащие во время обстрела не пострадали.

* * *

Советник литовского президента Гитанаса Науседы Йонас Жукас говорит, что решение об отзыве военнослужащих из Ирака будут принимать все союзники, Литва не станет ничего предпринимать в одностороннем порядке.

"Мы думаем (от отзыве военных – BNS), но мы являемся частью международной миссии. Так что как решат наши союзники. Мы сами не можем взять и решить уйти, когда другие государства продолжают свои миссию", – сказал в среду журналистам в сейме главный советник президента по вопросам национальной безопасности.

"Все зависит от решений, которые будут приняты на высшем уровне", – добавил он.

Иран в ночь на среду обстрелял две базы в Ираке, чтобы отомстить США за убийство влиятельного генерала на прошлой неделе.

Й. Жукас выразил надежду, что возникшая напряженность "не перейдет в какую-то серьезную эскалацию военных действий".
BNS
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: нато, Ирак, литовцы, военные
статья прочитана 195 раз
добавлена сегодня, 8 января, 12:40

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка