Литовские военные в Ираке находятся в безопасности – Минобороны /дополняется/

Литовские военнослужащие в Ираке находятся в безопасности, сообщило в среду Министерство обороны Литвы.
"После новых обстрелов в Ираке, когда из Ирана были запущены ракеты по военным базам коалиции под командованием США, Штаб обороны Вооруженных сил Литвы получил сообщения от литовских военных – они в безопасности", – говорится в сообщении.
Предоставить более обстоятельную информацию министерство обещает позже.
Иран в ночь со вторника на среду обстрелял ракетами базы в Ираке, где дислоцированы военные США и коалиции.
Это были первые действия, предпринятые Ираном, который обещал отомстить за убийство США влиятельного генерала на прошлой неделе.
По данным США, целями ракет были как минимум две военные базы Ирака в Аль-Асаде и Эрбиле.
* * *
На одной из обстрелянных Ираном баз в Ираке находились литовские военные, но они во время обстрела не пострадали, сообщили в среду Вооруженные силы (ВС) Литвы и Министерство обороны.
Офицер по связям с общественностью Штаба обороны Андрюс Дилда сказал BNS, что на обстрелянной базе в Аль-Асаде служат шесть литовских военных инструкторов.
Они участвуют в миссии коалиции "Врожденная решимость" под командованием США, в которой обучают местных военных.
"Военнослужащие пока остаются в Аль-Асаде", – сказал А. Дилда.
Минобороны сообщает, что "Штаб обороны ВС Литвы получил сообщения от литовских военных – они в безопасности".
На другой обстрелянной базе в Эрбиле литовских военных нет, сказал А. Дилда.
Еще девять литовских военных служили в другой миссии, под эгидой НАТО. Три из них уже переведены в Кувейт, остальные пока остаются в столице Ирака Багдаде.
Из Ирана по военным базам в Ираке было запущено более десяти баллистических ракет.
Это были первые действия, предпринятые Ираном, который обещал отомстить за убийство США влиятельного генерала на прошлой неделе.
* * *
Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквернялис в среду встретятся с ответственными за внешнюю политику и политику безопасности должностными лицами, чтобы обсудить ситуацию литовских военных в Ираке.
Иран в ночь со вторника на среду обстрелял ракетами базы в Ираке, где дислоцированы военные США и коалиции.
Но одной из этих баз служат шесть литовских военных, которые обучают местные силы бороться с группировкой "Исламское государство".
Президентское ведомство сообщило, что Г. Науседа в среду после обеда встретиться, чтобы обсудить ситуацию с министром иностранных дел Линасом Линкявичюом и министром обороны Раймундасом Кароблисом.
Советник премьера по вопросам национальной безопасности Арнолдас Пикжирнис сказал BNS, что С. Сквернялис утром в среду встретился с директором Министерства обороны по оборонной политике Робертасом Шапронасом и начальником штаба обороны, генерал-майором Гинтаутасом Зенкявичюсом.
"Обсуждалась ситуация с безопасностью наших военных и мерами по их защите. Премьер еще раз благодарит военных и их близких за вклад в безопасность Литвы и Альянса", – сказал А. Пикжирнис.
Иран обстрелял базы в Ираке, чтобы отомстить за убийство США влиятельного генерала на прошлой неделе.
По данным США, целями ракет были как минимум две иракские военные базы в Аль-Асаде и Эрбиле.
Литовские военнослужащие во время обстрела не пострадали.
* * *
Советник литовского президента Гитанаса Науседы Йонас Жукас говорит, что решение об отзыве военнослужащих из Ирака будут принимать все союзники, Литва не станет ничего предпринимать в одностороннем порядке.
"Мы думаем (от отзыве военных – BNS), но мы являемся частью международной миссии. Так что как решат наши союзники. Мы сами не можем взять и решить уйти, когда другие государства продолжают свои миссию", – сказал в среду журналистам в сейме главный советник президента по вопросам национальной безопасности.
"Все зависит от решений, которые будут приняты на высшем уровне", – добавил он.
Иран в ночь на среду обстрелял две базы в Ираке, чтобы отомстить США за убийство влиятельного генерала на прошлой неделе.
Й. Жукас выразил надежду, что возникшая напряженность "не перейдет в какую-то серьезную эскалацию военных действий".
На одной из обстрелянных Ираном баз в Ираке находились литовские военные, но они во время обстрела не пострадали, сообщили в среду Вооруженные силы (ВС) Литвы и Министерство обороны.
Офицер по связям с общественностью Штаба обороны Андрюс Дилда сказал BNS, что на обстрелянной базе в Аль-Асаде служат шесть литовских военных инструкторов.
Они участвуют в миссии коалиции "Врожденная решимость" под командованием США, в которой обучают местных военных.
"Военнослужащие пока остаются в Аль-Асаде", – сказал А. Дилда.
Минобороны сообщает, что "Штаб обороны ВС Литвы получил сообщения от литовских военных – они в безопасности".
На другой обстрелянной базе в Эрбиле литовских военных нет, сказал А. Дилда.
Еще девять литовских военных служили в другой миссии, под эгидой НАТО. Три из них уже переведены в Кувейт, остальные пока остаются в столице Ирака Багдаде.
Из Ирана по военным базам в Ираке было запущено более десяти баллистических ракет.
Это были первые действия, предпринятые Ираном, который обещал отомстить за убийство США влиятельного генерала на прошлой неделе.
* * *
Президент Литвы Гитанас Науседа и премьер Саулюс Сквернялис в среду встретятся с ответственными за внешнюю политику и политику безопасности должностными лицами, чтобы обсудить ситуацию литовских военных в Ираке.
Иран в ночь со вторника на среду обстрелял ракетами базы в Ираке, где дислоцированы военные США и коалиции.
Но одной из этих баз служат шесть литовских военных, которые обучают местные силы бороться с группировкой "Исламское государство".
Президентское ведомство сообщило, что Г. Науседа в среду после обеда встретиться, чтобы обсудить ситуацию с министром иностранных дел Линасом Линкявичюом и министром обороны Раймундасом Кароблисом.
Советник премьера по вопросам национальной безопасности Арнолдас Пикжирнис сказал BNS, что С. Сквернялис утром в среду встретился с директором Министерства обороны по оборонной политике Робертасом Шапронасом и начальником штаба обороны, генерал-майором Гинтаутасом Зенкявичюсом.
"Обсуждалась ситуация с безопасностью наших военных и мерами по их защите. Премьер еще раз благодарит военных и их близких за вклад в безопасность Литвы и Альянса", – сказал А. Пикжирнис.
Иран обстрелял базы в Ираке, чтобы отомстить за убийство США влиятельного генерала на прошлой неделе.
По данным США, целями ракет были как минимум две иракские военные базы в Аль-Асаде и Эрбиле.
Литовские военнослужащие во время обстрела не пострадали.
* * *
Советник литовского президента Гитанаса Науседы Йонас Жукас говорит, что решение об отзыве военнослужащих из Ирака будут принимать все союзники, Литва не станет ничего предпринимать в одностороннем порядке.
"Мы думаем (от отзыве военных – BNS), но мы являемся частью международной миссии. Так что как решат наши союзники. Мы сами не можем взять и решить уйти, когда другие государства продолжают свои миссию", – сказал в среду журналистам в сейме главный советник президента по вопросам национальной безопасности.
"Все зависит от решений, которые будут приняты на высшем уровне", – добавил он.
Иран в ночь на среду обстрелял две базы в Ираке, чтобы отомстить США за убийство влиятельного генерала на прошлой неделе.
Й. Жукас выразил надежду, что возникшая напряженность "не перейдет в какую-то серьезную эскалацию военных действий".