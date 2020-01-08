В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США 🔊 Воспроизвести



Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы, сообщает



«Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции — так как это было сделано в отношении компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2», — сказал он в интервью Sputnik Латвия.



По его словам, американцы «будут править санкциями» и будут «как полицейский», пока доллар царствует в экономическом мире.



Юрканс считает, что после выборов в США не произойдёт никакого сближения с Россией, а Латвия будет следовать курсу, продиктованному американцами.



«Я не вижу какого-то разворота лицом к России», — добавил он.



Ранее эстонский президент Керcти Кальюлайд заявила, что Москва является «самым трудным партнёром» для Таллина.



По её словам, Россия не соблюдает взятые на себя международные обязательства. Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы, сообщает RT «Как только кто-нибудь посмотрит в сторону России, то могут быть санкции — так как это было сделано в отношении компаний, которые участвуют в проекте «Северный поток — 2», — сказал он в интервью Sputnik Латвия.По его словам, американцы «будут править санкциями» и будут «как полицейский», пока доллар царствует в экономическом мире.Юрканс считает, что после выборов в США не произойдёт никакого сближения с Россией, а Латвия будет следовать курсу, продиктованному американцами.«Я не вижу какого-то разворота лицом к России», — добавил он.Ранее эстонский президент Керcти Кальюлайд заявила, что Москва является «самым трудным партнёром» для Таллина.По её словам, Россия не соблюдает взятые на себя международные обязательства. russian.rt.com Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Россия, аналитика, отношения — статья прочитана 160 раз Комментарии