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Иран атаковал американские военные базы в Ираке /дополнено/
Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что Иран обстрелял американские базы в Ираке баллистическими ракетами, сообщает RT.
«Примерно в 17:30 по восточноамериканскому времени 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет по базам военных США и коалиции в Ираке», — приводит РИА Новости заявление Хоффмана.
Он отметил, что эти ракеты были запущены из Ирана, их целью были по меньшей мере две иракские военные базы, где расположен персонал ВС США и коалиции: в Аль-Асаде и Эрбиле.
Хоффман сообщил, что американцы работают над тем, чтобы оценить ущерб от атаки.
Он добавил, что «нет точной информации о каких-либо потерях убитыми или ранеными».
Ранее американские СМИ сообщили, что база США Аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетной атаке.
Корпус стражей Исламской революции подтвердил, что ударил по американской базе в Ираке «десятками ракет».
Также стало известно, что атакована американская база в Иракском Курдистане.
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Военные Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам.
Об этом сообщает агентство Tasnim.
Цели новой атаки не раскрываются.
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В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек, сообщил иранский телеканал Press TV в Twitter.
russian.rt.com
Категории: политика, чп и криминал
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