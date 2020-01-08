Иран атаковал американские военные базы в Ираке /дополнено/ 🔊 Воспроизвести



Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что Иран обстрелял американские базы в Ираке баллистическими ракетами, сообщает



«Примерно в 17:30 по восточноамериканскому времени 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет по базам военных США и коалиции в Ираке», — приводит РИА Новости заявление Хоффмана.



Он отметил, что эти ракеты были запущены из Ирана, их целью были по меньшей мере две иракские военные базы, где расположен персонал ВС США и коалиции: в Аль-Асаде и Эрбиле.



Хоффман сообщил, что американцы работают над тем, чтобы оценить ущерб от атаки.



Он добавил, что «нет точной информации о каких-либо потерях убитыми или ранеными».



Ранее американские СМИ сообщили, что база США Аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетной атаке.



Корпус стражей Исламской революции подтвердил, что ударил по американской базе в Ираке «десятками ракет».



Также стало известно, что атакована американская база в Иракском Курдистане.



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Военные Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам.



Об этом сообщает агентство Tasnim.



Цели новой атаки не раскрываются.



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В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек, сообщил иранский телеканал Press TV в Twitter. Помощник министра обороны США по связям с общественностью Джонатан Хоффман заявил, что Иран обстрелял американские базы в Ираке баллистическими ракетами, сообщает RT «Примерно в 17:30 по восточноамериканскому времени 7 января Иран выпустил более дюжины баллистических ракет по базам военных США и коалиции в Ираке», — приводит РИА Новости заявление Хоффмана.Он отметил, что эти ракеты были запущены из Ирана, их целью были по меньшей мере две иракские военные базы, где расположен персонал ВС США и коалиции: в Аль-Асаде и Эрбиле.Хоффман сообщил, что американцы работают над тем, чтобы оценить ущерб от атаки.Он добавил, что «нет точной информации о каких-либо потерях убитыми или ранеными».Ранее американские СМИ сообщили, что база США Аль-Асад на западе Ирака подверглась ракетной атаке.Корпус стражей Исламской революции подтвердил, что ударил по американской базе в Ираке «десятками ракет».Также стало известно, что атакована американская база в Иракском Курдистане.* * *Военные Ирана нанесли вторую волну ударов по американским объектам.Об этом сообщает агентство Tasnim.Цели новой атаки не раскрываются.* * *В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек, сообщил иранский телеканал Press TV в Twitter. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал Ключевые слова: война, угроза, Иран, авианосцы, Трамп — статья прочитана 201 раз Комментарии