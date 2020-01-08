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В Вильнюсе – второй день чемпионата мира по хоккею





Во вторник, 7 января, в литовской столице были сыграны ещё три матча молодёжного чемпионата мира по хоккею (U20) во втором дивизионе (группа А).

Их результаты оказались весьма неожиданными, и в первую очередь для сборной Литвы, поклонники которой ожидали побед и во всех остальных матчах, а не только над не самой сильной испанской сборной.

Однако британские хоккеисты, обыгравшие молодых литовцев в контрольном матче накануне турнира в Вильнюсе, показали, что та «неформальная» победа была не случайно. И теперь шансы хозяев побороться за первое место резко упали.





Результаты молодёжного чемпионата мира по хоккею (U20).
Вильнюс, Литва

6 января

Великобритания – Япония – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3).

Сербия – Румыния - 3:5 (3:0, 0:3, 0:2).

Литва – Испания - 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)

Шайбы у сборной Литвы забросили: Т.Мажулис, 3, Э.Норейка, 3, Р.Марцинкявичюс, 4, Д.Мотеюнас, 14, К.Красильниковас, 45.

7 января

Япония – Румыния – 8:0 (2:0, 2:0, 4:0).

В сборной Японии по две шайбы забросили Ю Сато и Шикара Ханзава.

Испания – Сербия - 3:2 (0:1, 0:0, 3:1).

Литва - Великобритания – 3:6 (1:2, 1:3, 1:1).

Литва: М.Гринюс, 15, 40, Т.Мажулис, 50.



Завтра, 9 января 2020 года, встречаются:

Япония - Испания (12.00),

Великобритания - Румыния (15.30),

Литва - Сербия (19.00).

Фото организаторов турнира



Инф. «Обзора»
Категории: спорт
Ключевые слова: Литва, Вильнюс, хоккей, Результаты, чемпионат мира по хоккею, молодежный чемпионат мира по хоккею, U20
География: Литва, Вильнюс
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добавлена сегодня, 8 января, 10:40

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