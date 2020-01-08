В Вильнюсе – второй день чемпионата мира по хоккею

Во вторник, 7 января, в литовской столице были сыграны ещё три матча молодёжного чемпионата мира по хоккею (U20) во втором дивизионе (группа А).
Их результаты оказались весьма неожиданными, и в первую очередь для сборной Литвы, поклонники которой ожидали побед и во всех остальных матчах, а не только над не самой сильной испанской сборной.
Однако британские хоккеисты, обыгравшие молодых литовцев в контрольном матче накануне турнира в Вильнюсе, показали, что та «неформальная» победа была не случайно. И теперь шансы хозяев побороться за первое место резко упали.
Результаты молодёжного чемпионата мира по хоккею (U20).
Вильнюс, Литва
6 января
Великобритания – Япония – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3).
Сербия – Румыния - 3:5 (3:0, 0:3, 0:2).
Литва – Испания - 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)
Шайбы у сборной Литвы забросили: Т.Мажулис, 3, Э.Норейка, 3, Р.Марцинкявичюс, 4, Д.Мотеюнас, 14, К.Красильниковас, 45.
7 января
Япония – Румыния – 8:0 (2:0, 2:0, 4:0).
В сборной Японии по две шайбы забросили Ю Сато и Шикара Ханзава.
Испания – Сербия - 3:2 (0:1, 0:0, 3:1).
Литва - Великобритания – 3:6 (1:2, 1:3, 1:1).
Литва: М.Гринюс, 15, 40, Т.Мажулис, 50.
Завтра, 9 января 2020 года, встречаются:
Япония - Испания (12.00),
Великобритания - Румыния (15.30),
Литва - Сербия (19.00).
Фото организаторов турнира