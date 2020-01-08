В Вильнюсе – второй день чемпионата мира по хоккею 🔊 Воспроизвести







Во вторник, 7 января, в литовской столице были сыграны ещё три матча молодёжного чемпионата мира по хоккею (U20) во втором дивизионе (группа А).



Их результаты оказались весьма неожиданными, и в первую очередь для сборной Литвы, поклонники которой ожидали побед и во всех остальных матчах, а не только над не самой сильной испанской сборной.



Однако британские хоккеисты, обыгравшие молодых литовцев в контрольном матче накануне турнира в Вильнюсе, показали, что та «неформальная» победа была не случайно. И теперь шансы хозяев побороться за первое место резко упали.











Результаты молодёжного чемпионата мира по хоккею (U20). Их результаты оказались весьма неожиданными, и в первую очередь для сборной Литвы, поклонники которой ожидали побед и во всех остальных матчах, а не только над не самой сильной испанской сборной.Однако британские хоккеисты, обыгравшие молодых литовцев в контрольном матче накануне турнира в Вильнюсе, показали, что та «неформальная» победа была не случайно. И теперь шансы хозяев побороться за первое место резко упали. Вильнюс, Литва



6 января



Великобритания – Япония – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3).



Сербия – Румыния - 3:5 (3:0, 0:3, 0:2).



Литва – Испания - 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)



Шайбы у сборной Литвы забросили: Т.Мажулис, 3, Э.Норейка, 3, Р.Марцинкявичюс, 4, Д.Мотеюнас, 14, К.Красильниковас, 45.



7 января



Япония – Румыния – 8:0 (2:0, 2:0, 4:0).



В сборной Японии по две шайбы забросили Ю Сато и Шикара Ханзава.



Испания – Сербия - 3:2 (0:1, 0:0, 3:1).



Литва - Великобритания – 3:6 (1:2, 1:3, 1:1).



Литва: М.Гринюс, 15, 40, Т.Мажулис, 50.







Завтра, 9 января 2020 года, встречаются:



Япония - Испания (12.00),



Великобритания - Румыния (15.30),



Литва - Сербия (19.00).



Фото организаторов турнира







6 январяВеликобритания – Япония – 3:6 (0:1, 1:2, 2:3).Сербия – Румыния - 3:5 (3:0, 0:3, 0:2).Литва – Испания - 5:1 (4:1, 0:0, 1:0)Шайбы у сборной Литвы забросили: Т.Мажулис, 3, Э.Норейка, 3, Р.Марцинкявичюс, 4, Д.Мотеюнас, 14, К.Красильниковас, 45.Япония – Румыния – 8:0 (2:0, 2:0, 4:0).В сборной Японии по две шайбы забросили Ю Сато и Шикара Ханзава.Испания – Сербия - 3:2 (0:1, 0:0, 3:1).Литва - Великобритания – 3:6 (1:2, 1:3, 1:1).Литва: М.Гринюс, 15, 40, Т.Мажулис, 50.Япония - Испания (12.00),Великобритания - Румыния (15.30),Литва - Сербия (19.00). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: Литва, Вильнюс, хоккей, Результаты, чемпионат мира по хоккею, молодежный чемпионат мира по хоккею, U20 География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 201 раз Комментарии