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В Иране разбился украинский пассажирский самолет. Погибли все, кто был на борту

IRANIAN RED CRESCENT / HANDOUT Image caption Место крушения самолета


СМИ Ирана сообщили, что украинский "Боинг 737", на борту которого, по разным данным, было от 167 до 180 человек, потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни, сообщает ВВС.

По предварительным данным, самолет направлялся в Киев.

Иранское агентство "Тасним" сообщило, что крушение произошло вскоре после взлета "из-за технических неполадок".
К месту крушения были отправлены спасатели. Однако, по словам "Красного полумесяца" Ирана, шансов найти кого-то живым нет. Глава спасательной службы Ирана Пирхосейн Куливанд в интервью государственному телевидению сказал, что погибли все, кто был на борту, и спасатели сейчас заняты поиском останков погибших.

AFP Image caption Спасатели на месте крушения


Сообщается, что самолет принадлежал "Международным авиалиниям Украины". Сайт Flightradar24, отслеживающий перемещения пассажирских самолетов, сообщил, что "Боинг" взлетел из Тегерана рано утром по местному времени, и последняя информация о нем была получена спустя две минуты после взлета.
bbc.com
Категории: чп и криминал
Ключевые слова: авиакатастрофа, Иран, аэропорт, погибшие
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добавлена сегодня, 8 января, 10:08

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