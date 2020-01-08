В Иране разбился украинский пассажирский самолет. Погибли все, кто был на борту 🔊 Воспроизвести IRANIAN RED CRESCENT / HANDOUT Image caption Место крушения самолета



СМИ Ирана сообщили, что украинский "Боинг 737", на борту которого, по разным данным, было от 167 до 180 человек, потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни, сообщает



По предварительным данным, самолет направлялся в Киев.



Иранское агентство "Тасним" сообщило, что крушение произошло вскоре после взлета "из-за технических неполадок". СМИ Ирана сообщили, что украинский "Боинг 737", на борту которого, по разным данным, было от 167 до 180 человек, потерпел крушение вскоре после взлета из международного аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни, сообщает ВВС По предварительным данным, самолет направлялся в Киев.Иранское агентство "Тасним" сообщило, что крушение произошло вскоре после взлета "из-за технических неполадок".



AFP Image caption Спасатели на месте крушения



Сообщается, что самолет принадлежал "Международным авиалиниям Украины". Сайт Flightradar24, отслеживающий перемещения пассажирских самолетов, сообщил, что "Боинг" взлетел из Тегерана рано утром по местному времени, и последняя информация о нем была получена спустя две минуты после взлета. К месту крушения были отправлены спасатели. Однако, по словам "Красного полумесяца" Ирана, шансов найти кого-то живым нет. Глава спасательной службы Ирана Пирхосейн Куливанд в интервью государственному телевидению сказал, что погибли все, кто был на борту, и спасатели сейчас заняты поиском останков погибших.Сообщается, что самолет принадлежал "Международным авиалиниям Украины". Сайт Flightradar24, отслеживающий перемещения пассажирских самолетов, сообщил, что "Боинг" взлетел из Тегерана рано утром по местному времени, и последняя информация о нем была получена спустя две минуты после взлета. bbc.com Категории: чп и криминал Ключевые слова: авиакатастрофа, Иран, аэропорт, погибшие — статья прочитана 174 раза Комментарии