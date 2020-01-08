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Джонсон провёл переговоры с Эрдоганом по ситуации на Ближнем Востоке



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает RT.

Об этом сообщает Sky News со ссылкой на официального представителя британского премьера.



Отмечается, что Джонсон и Эрдоган выступили за деэскалацию напряжения в Ближневосточном регионе.

Кроме того, стороны согласились, что Иран «должен соблюдать условия ядерного соглашения».

Ранее Тегеран объявил о пятом, последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Он касается снятия ограничения по числу центрифуг.
russian.rt.com
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: США, Иран, Эрдоган, Джонсон
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добавлена сегодня, 8 января, 11:00

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