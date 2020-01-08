Джонсон провёл переговоры с Эрдоганом по ситуации на Ближнем Востоке 🔊 Воспроизвести



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает



Об этом сообщает Sky News со ссылкой на официального представителя британского премьера.



A Downing Street spokesperson says the Prime Minister spoke to Turkey's president and the pair discussed the situation in Iraq following the death of Qassem Soleimani agreeing on the "importance of reducing tensions" and that Iran "must comply with the terms of the nuclear deal" — Sky News Breaking (@SkyNewsBreak) 7 January 2020 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон провёл переговоры с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке после убийства американскими военными иранского генерала Касема Сулеймани, сообщает RT Об этом сообщает Sky News со ссылкой на официального представителя британского премьера.



Отмечается, что Джонсон и Эрдоган выступили за деэскалацию напряжения в Ближневосточном регионе.



Кроме того, стороны согласились, что Иран «должен соблюдать условия ядерного соглашения».



Ранее Тегеран объявил о пятом, последнем этапе сокращения своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по ядерной программе. Он касается снятия ограничения по числу центрифуг. russian.rt.com Категории: политика, в Европе Ключевые слова: США, Иран, Эрдоган, Джонсон — статья прочитана 174 раза Комментарии