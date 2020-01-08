В Совфеде заявили, что Россия поддержит Сирию на фоне агрессии США 🔊 Воспроизвести © REUTERS / SANA Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020



Россия демонстрирует поддержку Сирии, своему союзнику в ближневосточном регионе, заявил



Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.



"Этот визит ясный сигнал всему миру по трём вопросам. Первый. Мы мотор политического урегулирования и конституционной реформы в САР", - сказал Морозов.



Второе - "мы не бросим Асада, ибо США показывают, что они делают со своими так называемыми противниками, они их просто убивают", отметил сенатор.



"И третье. Мы показываем, какой миропорядок мы хотим создать. В этом миропорядке не должно быть места "правилам" сильного. Должно быть уважение к суверенитету и праву", - подчеркнул он.



Морозов отметил, что США по своему мышлению "все дальше скатываются на периферию мировой политики". Россия демонстрирует поддержку Сирии, своему союзнику в ближневосточном регионе, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков."Этот визит ясный сигнал всему миру по трём вопросам. Первый. Мы мотор политического урегулирования и конституционной реформы в САР", - сказал Морозов.Второе - "мы не бросим Асада, ибо США показывают, что они делают со своими так называемыми противниками, они их просто убивают", отметил сенатор."И третье. Мы показываем, какой миропорядок мы хотим создать. В этом миропорядке не должно быть места "правилам" сильного. Должно быть уважение к суверенитету и праву", - подчеркнул он.Морозов отметил, что США по своему мышлению "все дальше скатываются на периферию мировой политики". РИА Новости Категории: в мире, политика Ключевые слова: Россия, Путин, визит, Сирия — статья прочитана 110 раз Комментарии