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В Совфеде заявили, что Россия поддержит Сирию на фоне агрессии США

© REUTERS / SANA Президент России Владимир Путин и президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад в Соборе Святой Девы Марии в Дамаске, Сирия. 7 января 2020


Россия демонстрирует поддержку Сирии, своему союзнику в ближневосточном регионе, заявил РИА Новости во вторник член международного комитета Совфеда Олег Морозов.

Президент России Владимир Путин прибыл с визитом столицу Сирии Дамаск, где посетил командный пункт ВС России и встретился с сирийским лидером Башаром Асадом. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков.

"Этот визит ясный сигнал всему миру по трём вопросам. Первый. Мы мотор политического урегулирования и конституционной реформы в САР", - сказал Морозов.

Второе - "мы не бросим Асада, ибо США показывают, что они делают со своими так называемыми противниками, они их просто убивают", отметил сенатор.

"И третье. Мы показываем, какой миропорядок мы хотим создать. В этом миропорядке не должно быть места "правилам" сильного. Должно быть уважение к суверенитету и праву", - подчеркнул он.

Морозов отметил, что США по своему мышлению "все дальше скатываются на периферию мировой политики".
РИА Новости
Категории: в мире, политика
Ключевые слова: Россия, Путин, визит, Сирия
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добавлена сегодня, 8 января, 08:00

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