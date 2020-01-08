MT Group просит суд остановить договор подряда на строительство GIPL с Alvora 🔊 Воспроизвести



Компания по строительству газопроводов MT Group просит временно остановить подписанный газопередающей компанией Amber Grid договор о строительстве магистрального газопровода в Польшу (GIPL) стоимостью почти 80 млн евро с компанией Alvora.



Представитель Вильнюсского окружного суда (ВОС) Лина Немейкайте информировала BNS, что 3 января MT Group предъявила новый иск и просит применить временные меры защиты – остановить реализацию договора с Alvora и с компанией Siauliu dujotiekio statyba.



По ее словам, суд рассмотрит просьбу на этой неделе.



Договор стоимостью 79,85 млн евро (без НДС) компания Amber Grid подписала с консорциумом 23 декабря.



После того, как Amber Grid 8 ноября ВОС прекратил прежнее дело, инициированное MT Group, потому что компания Amber Grid решила заново дать оценку предложениям участников конкурса и не осталось объекта спора, это уже второй иск MT Group – первый предъявлен 22 ноября, а начать его рассмотрение намечается 10 февраля. Компания по строительству газопроводов MT Group просит временно остановить подписанный газопередающей компанией Amber Grid договор о строительстве магистрального газопровода в Польшу (GIPL) стоимостью почти 80 млн евро с компанией Alvora.Представитель Вильнюсского окружного суда (ВОС) Лина Немейкайте информировала BNS, что 3 января MT Group предъявила новый иск и просит применить временные меры защиты – остановить реализацию договора с Alvora и с компанией Siauliu dujotiekio statyba.По ее словам, суд рассмотрит просьбу на этой неделе.Договор стоимостью 79,85 млн евро (без НДС) компания Amber Grid подписала с консорциумом 23 декабря.После того, как Amber Grid 8 ноября ВОС прекратил прежнее дело, инициированное MT Group, потому что компания Amber Grid решила заново дать оценку предложениям участников конкурса и не осталось объекта спора, это уже второй иск MT Group – первый предъявлен 22 ноября, а начать его рассмотрение намечается 10 февраля. По словам Л. Немейкайте, после принятия решения о временных мерах защиты, также будет приниматься решение об объединении дел в одно производство.



Осенью прошлого года тот же суд трижды не согласился остановить процедуры конкурса.



Как утверждает MT Group, во время проведения конкурса подрядчика GIPL имели место серьезные процедурные нарушения. Предприятие, которое участвовало в конкурсе вместе с польской компанией Rafako, утверждает, что поставщики трактовались как неравноценные, компания также сомневается в профессионализме членов комиссии, которые оценивали заявки.



Amber Grid утверждает, что с марта 2019 года, когда были представлены окончательные предложения участников, компания аргументированно ответила на все претензии MT Group, однако результат принципиально не изменился.



Компания Amber Grid после новой оценки предложений Alvora и MT Group, 10 декабря второй раз объявила победителем конкурса Alvora. Amber Grid сообщила, что победителя конкурса на 84% обусловила цена, на 16% – экономическая выгода. MT Group предлагала выполнить работы дороже, чем Alvora – за 84,985 млн евро.



Общая стоимость проекта достигает 500 млн евро, инвестиции со стороны Литвы составят порядка 136 млн евро. На проект выделено до 295,4 млн евро финансовой помощи Евросоюза (ЕС), из них Литве – около 58 млн евро. BNS Категории: экономика, политика, в Европе Ключевые слова: газопровод, польша, конкурс, суд, строительство География: Литва — статья прочитана 144 раза Комментарии