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Спикер парламента Эстонии подверг президента критике за приглашение Путина

фото: ru.wikipedia.org


Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ошиблась, пригласив в страну российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил спикер парламента прибалтийской республики Хенн Пыллуаас, передает МК.

"Во-первых, я не слишком верю, что Путин сюда приедет", - подчеркнул он в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR.

Кроме того, он отметил, что ему очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг.

Вместе с тем он раскритиковал встречу эстонского лидера с Путиным. Она состоялась в 2019 году в России.

Ранее Кальюлайд пригласила Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов. Он пройдет в Тарту летом 2020 года.
mk.ru
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: президент, Путин, приглашение, критика
География: Эстония
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добавлена сегодня, 8 января, 10:00

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