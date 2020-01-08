Спикер парламента Эстонии подверг президента критике за приглашение Путина 🔊 Воспроизвести фото: ru.wikipedia.org



Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ошиблась, пригласив в страну российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил спикер парламента прибалтийской республики Хенн Пыллуаас, передает



"Во-первых, я не слишком верю, что Путин сюда приедет", - подчеркнул он в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR.



Кроме того, он отметил, что ему очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг.



Вместе с тем он раскритиковал встречу эстонского лидера с Путиным. Она состоялась в 2019 году в России.



Ранее Кальюлайд пригласила Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов. Он пройдет в Тарту летом 2020 года. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд ошиблась, пригласив в страну российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил спикер парламента прибалтийской республики Хенн Пыллуаас, передает МК "Во-первых, я не слишком верю, что Путин сюда приедет", - подчеркнул он в интервью порталу эстонского телерадиовещания ERR.Кроме того, он отметил, что ему очень жаль, что президент вообще сделала этот шаг.Вместе с тем он раскритиковал встречу эстонского лидера с Путиным. Она состоялась в 2019 году в России.Ранее Кальюлайд пригласила Путина на Всемирный конгресс финно-угорских народов. Он пройдет в Тарту летом 2020 года. mk.ru Категории: политика, в Европе Ключевые слова: президент, Путин, приглашение, критика География: Эстония — статья прочитана 187 раз Комментарии