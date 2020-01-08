Консерваторы Литвы предлагают учредить институт омбудсмена разведки 🔊 Воспроизвести Габриэлюс Ландсбергис



Консерваторы - члены Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы предлагают учредить службу контролера (омбудсмена) разведки.



Глава партии Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис с коллегами предлагает поправки в ответ на вносимый президентом Гитанасом Науседой проект поправок к закону. Проект заметно расширяет полномочия разведывательных ведомств.



"Мы согласны, что нужно укреплять ведомства национальной безопасности перед лицом растущих гибридных угроз из России, Беларуси и Китая. Однако мы также хотели бы, чтобы общество доверяло, что дополнительные полномочия и рычаги будут использоваться строго по назначению и не будут создавать условия для нарушения демократических прав человека и свобод", – сказал BNS Г. Ландсбергис. Консерваторы - члены Комитета по национальной безопасности и обороне (КНБО) сейма Литвы предлагают учредить службу контролера (омбудсмена) разведки.Глава партии Союз отечества - Литовские христианские демократы (СО - ЛХД) Габриэлюс Ландсбергис с коллегами предлагает поправки в ответ на вносимый президентом Гитанасом Науседой проект поправок к закону. Проект заметно расширяет полномочия разведывательных ведомств."Мы согласны, что нужно укреплять ведомства национальной безопасности перед лицом растущих гибридных угроз из России, Беларуси и Китая. Однако мы также хотели бы, чтобы общество доверяло, что дополнительные полномочия и рычаги будут использоваться строго по назначению и не будут создавать условия для нарушения демократических прав человека и свобод", – сказал BNS Г. Ландсбергис. Глава консерваторов Г. Ландсбергис отмечает, что фракция поддержит вносимый президентом пакет поправок только в том случае, если одновременно будут рассматриваться предложенные ими поправки об институте омбудсмена.



Лидер консерваторов также обращает внимание на то, что сейм уже высказался за учреждение института омбудсмена, когда два года назад утвердил выводы расследования КНБО о недопустимом влиянии бизнеса на политические процессы.



"За такую службу высказался весь сейм, утвердив выводы проведенного КНБО расследования о влиянии бизнеса и на рекомендации, такие институты действуют и в западных демократиях. Мы одобрим поправки о дополнительных полномочиях для разведки, только если будут приняты во внимание предлагаемые нами предохранители", – сказал глава консерваторов.



В соответствии с зарегистрированными тремя консерваторами поправками к Закону о разведке, контролер разведки будет осуществлять независимый контроль деятельности разведведомств.



В задачи омбудсмена входила бы проверка действий разведведомств и их сотрудников на соответствие законодательству, обоснованности и законности применения методов разведки, жалоб лиц, которых проверяла разведка.



Контролером разведки мог бы быть назначен гражданин Литвы с безупречной репутацией, с высшим университетским образованием, которому разрешен доступ к секретной информации.



Кандидата на эту должность на пять лет по предложению КНБО и по представлению сейма назначал бы сейм.



Предлагается, чтобы лицо могло быть назначено контролером разведки не более двух раз подряд.



Г. Науседа накануне католического Рождества зарегистрировал поправки, которыми, которые заметно расширяют полномочия разведведомств.



Некоторые юристы и парламентарии, которые дали оценку проекту, стоят на позиции, что часть предложений может идти вразрез с правами человека и противоречить самой сути разведки.



Часть политиков говорит, что чтобы укрепить функции разведки, важно предусмотреть и усиление контроля над этими службами.



В поправках предлагается узаконить возможность для разведывательных служб вызывать жителей для превентивных бесед. Поправки также предусматривают предоставление разведслужбам права проверять личные документы и право производить административный арест. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, общество, в странах Балтии Ключевые слова: разведка, доклад, нацбезопасность, угрозы География: Литва — статья прочитана 210 раз Комментарии