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СМИ сообщили о переброске американских B-52 ближе к Ирану



США перебросили шесть стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы "Барксдейл" в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.

По данным телеканала, база расположена на расстоянии примерно 3700 километров от южной границы Ирана.



Сообщается, что каждый бомбардировщик оснащен восемью двигателями и предназначен для перевозки больших запасов оружия, крылатых ракет, бомб с лазерным наведением и атомных гравитационных бомб.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке

В конце прошлого года американские войска нанесли удар по объектам шиитской "Катаиб Хезболла" в Сирии и Ираке. В Пентагоне заявили, что это стало ответом на нападение группировки на иракскую базу в районе Киркука.

После этого "Катаиб Хезболла" начали штурм американского посольства в Багдаде.

В ночь на пятницу США провели операцию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации штурма посольства.

МИД Ирака назвал случившееся нарушением суверенитета страны. Парламент Ирака проголосовал за вывод американского контингента, однако президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями, если Багдад потребует вывести войска.

В Иране назвали убийство Сулеймани преступлением и пообещали ответить. В частности, в Тегеране пригрозили нанести удар по американским военным объектам.

Глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео назвал действия Вашингтона нарушением международного права.
РИА Новости
Категории: политика, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: война, угроза, Иран, авианосцы, Трамп
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добавлена сегодня, 8 января, 09:00

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