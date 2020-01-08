СМИ сообщили о переброске американских B-52 ближе к Ирану 🔊 Воспроизвести



США перебросили шесть стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы "Барксдейл" в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает



По данным телеканала, база расположена на расстоянии примерно 3700 километров от южной границы Ирана.



JAN 06: USAF B-52Hs MYTEE51 & 52 departed Barksdale AFB for Diego Garcia in the Indian Ocean due to #Iran tensions. pic.twitter.com/2PgkMMnAXw — Aircraft Spots (@AircraftSpots) 7 January 2020 США перебросили шесть стратегических бомбардировщиков B-52 с авиабазы "Барксдейл" в Луизиане на остров Диего-Гарсия в Индийском океане, сообщает РИА Новости со ссылкой на Fox News.По данным телеканала, база расположена на расстоянии примерно 3700 километров от южной границы Ирана.



Сообщается, что каждый бомбардировщик оснащен восемью двигателями и предназначен для перевозки больших запасов оружия, крылатых ракет, бомб с лазерным наведением и атомных гравитационных бомб.



Обострение ситуации на Ближнем Востоке



В конце прошлого года американские войска нанесли удар по объектам шиитской "Катаиб Хезболла" в Сирии и Ираке. В Пентагоне заявили, что это стало ответом на нападение группировки на иракскую базу в районе Киркука.



После этого "Катаиб Хезболла" начали штурм американского посольства в Багдаде.



В ночь на пятницу США провели операцию в районе багдадского аэропорта, в результате которой погиб иранский генерал Касем Сулеймани и замглавы иракского шиитского ополчения Абу Махди аль-Мухандис. В Вашингтоне их считают причастными к организации штурма посольства.



МИД Ирака назвал случившееся нарушением суверенитета страны. Парламент Ирака проголосовал за вывод американского контингента, однако президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями, если Багдад потребует вывести войска.



В Иране назвали убийство Сулеймани преступлением и пообещали ответить. В частности, в Тегеране пригрозили нанести удар по американским военным объектам.



Глава российского МИД Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео назвал действия Вашингтона нарушением международного права. РИА Новости Категории: политика, в мире, чп и криминал Ключевые слова: война, угроза, Иран, авианосцы, Трамп — статья прочитана 71 раз Комментарии